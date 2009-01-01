Scality公布最新开源项目，旨在全面实现存储“云化”

虽然由Amazon Web Services等厂商提供的云平台已经显著简化了存储与大量数据的管理工作，但该领域仍然存在诸多挑战。而作为其中最关键的难题之一，企业客户很难对由多供应商提供的跨云环境加以管理。

虽然由Amazon Web Services等厂商提供的云平台已经显著简化了存储与大量数据的管理工作，但该领域仍然存在诸多挑战。而作为其中最关键的难题之一，企业客户很难对由多供应商提供的跨云环境加以管理。

Scality公司已经开始应对这些挑战。今天，这家获得了超过9亿美元风险投资的存储初创企业公布了一项名为Zenko的开源项目，旨在简化多云环境的管理模式。

该软件的核心在于通过统一的编程接口进行访问与信息管理。这套新方案源自该公司此前开发的免费工具Scality S3 Server，其用于帮助开发人员通过使用与Amazon S3相同的控制机制与本地存储环境进行交互。

正如Scality首席技术官Giorgio Regni所言，当管理对象存储式数据时，Amazon S3服务已然成为一项黄金标准。。其原因在于，在一般的组织机构中，大多数云应用程序与其他现代工作负载皆采用基于对象的存储机制。

根据Scality方面称，该项开源项目能够利用S3式接口访问存储环境，从而更为简便地构建应用程序并简化相关管理模式。由于许多开发商都已经能够熟练地使用Amazon公司提供的云平台，因此亦可较为顺利地上手Zenko项目。

除了将S3服务器的功能扩展至本地基础设施之外，Zenko亦支持其它与AWS存在竞争关系的云平台。据Scality方面称，该平台能够使用Amazon接口作为Azure与Google Cloud Platform中的存储容量接入层。此外，即将于9月发布的全新管理功能亦将助力管理员顺利执行所有相关部署。

该项目中最重要的一环为策略引擎，用于调整公司中不同存储环境的信息使用方式。据Scality方面称，该更新将确保用户能够轻松地跨云环境进行复制信息。如若需要，还能够在不同平台之间实现部署迁移并进行活动分析。

后一项功能的基础在于该公司提出的所谓“元数据搜索引擎”——其基于Apache Spark开源项目实现。Scality公司的目标是让运营人员能够轻松地在其公司的数据库中搜索具体记录，并发现更多潜在的改进空间与模式。