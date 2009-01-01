全新文件系统出炉：Weka.io基准测试结果剖析

Weka.io宣布其文件存储设备能够向外扩展至数十亿文档规模。更重要的是，其并未采取对象存储机制，而只要求用户重新构建文件管理系统即可。

Weka.io宣布其文件存储设备能够向外扩展至数十亿文档规模。更重要的是，其并未采取对象存储机制，而只要求用户重新构建文件管理系统即可。

此次公布的WekaIO Matrix据称重新发明了文件管理系统——这款软件可运行在任何包含SSD的商用服务器或者各云计算实例当中，并可由此建立起集群。其还为这套存储资源池提供单一高性能可扩展全局命名空间，以供集群内的各应用程序加以使用。

Weka公司指出，该软件能够并行运作，适用于闪存存储介质，且符合POSIX标准。根据我们掌握的情况，其是目前世界上速度最快的分布式文件系统，能够在SPEC SFS 2014软件构建基准测试当中处理两倍于IBM Spectrum Scale的工作负载量。基准测试结果显示，其可运行500项构建任务。Weka方面希望接下来再进行一次SFS2014软件构建测试，这一次其将采用120个云计算实例——而非本轮测试中的60个，用以证明其性能能够随着计算实例数量的增加而线性提升。

通过对SPEC SFS2014软件构建基准测试的摘要信息进行观察，我们发现Weka Matrix使用了约14 TB内存容量，远远高于Spectrum Scale的1 TB与甲骨文ZFS Storage的640 GB。因此尽管Weka在测试当中胜出，但我们仍然无法判断其是否拥有最佳性价比。毕竟单从测试结果尚不能得出结论。

基准测试结果指出，“这套单一WekaIO Matrix文件系统利用60个EC2实例构建起Amazon集群。数据受到15+2故障级别保护。所有数据与元数据皆被分布于整个集群当中。”

“其部署模式采用一套超融合型架构，其中存储与应用服务运行在同一套基础设施之上。每个EC2实例拥有32个vCPU、24 GiB内存以及2 x 320 GB（总计640 GB）本地SSD存储容量。在32个虚拟CPU核心当中，有2个核心（占总体比例的6.25%）配置为MatrixFS专用，其余30个则供应用程序本身使用。每个实例有13 GB内存（占总内存量的5%）被分配给WekaIO。”

Matrix用户界面截图

该计算实例使用主频为2.50 GHz的英特尔至强E5-2670 v2 CPU，而Weka在每个实例当中使用2个计算核心与13 GB内存。各服务器当中的本地SSD被合并为一套逻辑资源池，而后作为单一命名空间交由主机应用程序使用。其中的透明分层机制将冷门数据以不受限容量扩展方式交由S3或者Swift云对象存储服务处理，这些存储资源同样使用同一套命名空间。

位于硅谷的Weka公司由Liran Zvibel、Omri Palmon以及Maor Ben-Dayan于2013年创建，这是他们继2008年被IBM收购的XIV公司之后建立的第二家初创企业。该公司的此款软件目前已经开始接受订购。