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至顶网存储频道希捷科技荣获浪潮集团2016财年 “杰出合作伙伴奖”并与浪潮续签战略合作备忘录

希捷科技荣获浪潮集团2016财年 “杰出合作伙伴奖”并与浪潮续签战略合作备忘录

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2017年7月11日全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）在中国领先的云计算、大数据服务商浪潮集团举办的2017浪潮全球供应商大会上荣获大会最高奖项--“杰出合作伙伴奖”，成为该奖项唯一获奖的存储类厂商。

来源：至顶网存储频道 2017年7月14日

关键字：希捷科技 浪潮

2017年7月11日全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）在中国领先的云计算、大数据服务商浪潮集团举办的2017浪潮全球供应商大会上荣获大会最高奖项--“杰出合作伙伴奖”，成为该奖项唯一获奖的存储类厂商。

IDC数据显示2017Q1x86服务器中国市场销售额分布.jpg

根据IDC最新发布的X86服务器市场调查报告，2017年一季度中国X86出货量达到49.3万台，销售额为18亿美元，浪潮服务器获得本季度销售额第一，市场份额为19.9%，增速15%。这一惊人成绩得益于中国市场连续多年的稳健增长。随着“互联网+”在各个领域的不断推进，中国互联网行业数据中心也处于持续建设之中，工业领域和政府行业的云计算需求增长加快，中国云计算市场发展前景广阔。

面对巨大的市场潜力和前所未有的重大机遇，希捷与浪潮进行了强强合作。2016年，双方第一次签订战略合作协议，在一年的深度合作中，在产品、技术、质量及联合实验室等方面都取得了重大突破。在产品方面，双方就产品早期规划、产品研发设计阶段的温度、散热、固件（FW）等层面进行了合作，并在希捷浪潮存储产品上进行了硬盘深层次定制化；在技术方面，双方就叠瓦式磁记录技术和氦气技术等大容量硬盘新技术、硬盘健康监测工具定制化和硬盘防腐技术等技术领域展开了合作；在质量方面，双方还在快速故障分析及处理、全球化技术质量支持体系的建立及360度质量监控体系等方面进行了合作。此外，希捷和浪潮还建立了联合测试实验室。

希捷科技荣获浪潮集团2016财年 “杰出合作伙伴奖”并与浪潮续签战略合作备忘录出于对希捷过去一年的支持及双方战略合作成果的肯定，浪潮在2017浪潮全球供应商大会上将“杰出合作伙伴奖”的最高荣誉授予希捷科技。而在此前6月初希捷的数据+峰会期间，基于之前的良好合作，双方再次续签了战略合作备忘录，期待继续发挥各自的产品、技术和市场优势，利用优势资源互补，继续全面深化合作，进一步推动中国云计算和大数据的发展进程。

浪潮信息副总裁郑子亮先生表示：“首先恭喜希捷科技摘得此项荣誉。我们认为，希捷在这项评选中实至名归。浪潮与希捷一直保持着紧密的合作关系，我们珍视合作伙伴给予我们的各方面的支持，期待在未来的合作中继续发力，在云计算市场中再创佳绩。”

希捷科技荣获浪潮集团2016财年 “杰出合作伙伴奖”并与浪潮续签战略合作备忘录

希捷全球销售和销售运营高级副总裁郑万成表示：“根据IDC预测，从 2016 年到 2025 年，公共云数据中心处理、存储或交付的数据将近乎翻番。作为全球领先的存储解决方案提供商，希捷一直注重在云存储领域的研发与创新，利用我们的专业技术经验和专利知识，为中国各大企业提供大容量、高性能、高可靠性的云存储解决方案。我们很高兴能够与浪潮继续深化合作，共同推动中国云计算产业的进一步发展。”

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综合评分：8.04 分
云能力：8.5 分
营业额：366.8亿人民币[2011]
云服务：浪潮云存储

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