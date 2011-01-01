希捷科技荣获浪潮集团2016财年 “杰出合作伙伴奖”并与浪潮续签战略合作备忘录

2017年7月11日全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）在中国领先的云计算、大数据服务商浪潮集团举办的2017浪潮全球供应商大会上荣获大会最高奖项--“杰出合作伙伴奖”，成为该奖项唯一获奖的存储类厂商。

2017年7月11日全球领先的存储解决方案提供商希捷科技公司（NASDAQ：STX）在中国领先的云计算、大数据服务商浪潮集团举办的2017浪潮全球供应商大会上荣获大会最高奖项--“杰出合作伙伴奖”，成为该奖项唯一获奖的存储类厂商。

根据IDC最新发布的X86服务器市场调查报告，2017年一季度中国X86出货量达到49.3万台，销售额为18亿美元，浪潮服务器获得本季度销售额第一，市场份额为19.9%，增速15%。这一惊人成绩得益于中国市场连续多年的稳健增长。随着“互联网+”在各个领域的不断推进，中国互联网行业数据中心也处于持续建设之中，工业领域和政府行业的云计算需求增长加快，中国云计算市场发展前景广阔。

面对巨大的市场潜力和前所未有的重大机遇，希捷与浪潮进行了强强合作。2016年，双方第一次签订战略合作协议，在一年的深度合作中，在产品、技术、质量及联合实验室等方面都取得了重大突破。在产品方面，双方就产品早期规划、产品研发设计阶段的温度、散热、固件（FW）等层面进行了合作，并在希捷浪潮存储产品上进行了硬盘深层次定制化；在技术方面，双方就叠瓦式磁记录技术和氦气技术等大容量硬盘新技术、硬盘健康监测工具定制化和硬盘防腐技术等技术领域展开了合作；在质量方面，双方还在快速故障分析及处理、全球化技术质量支持体系的建立及360度质量监控体系等方面进行了合作。此外，希捷和浪潮还建立了联合测试实验室。

出于对希捷过去一年的支持及双方战略合作成果的肯定，浪潮在2017浪潮全球供应商大会上将“杰出合作伙伴奖”的最高荣誉授予希捷科技。而在此前6月初希捷的数据+峰会期间，基于之前的良好合作，双方再次续签了战略合作备忘录，期待继续发挥各自的产品、技术和市场优势，利用优势资源互补，继续全面深化合作，进一步推动中国云计算和大数据的发展进程。

浪潮信息副总裁郑子亮先生表示：“首先恭喜希捷科技摘得此项荣誉。我们认为，希捷在这项评选中实至名归。浪潮与希捷一直保持着紧密的合作关系，我们珍视合作伙伴给予我们的各方面的支持，期待在未来的合作中继续发力，在云计算市场中再创佳绩。”

希捷全球销售和销售运营高级副总裁郑万成表示：“根据IDC预测，从 2016 年到 2025 年，公共云数据中心处理、存储或交付的数据将近乎翻番。作为全球领先的存储解决方案提供商，希捷一直注重在云存储领域的研发与创新，利用我们的专业技术经验和专利知识，为中国各大企业提供大容量、高性能、高可靠性的云存储解决方案。我们很高兴能够与浪潮继续深化合作，共同推动中国云计算产业的进一步发展。”