大数据应用迎来黄金期 2017中国大数据应用大会成都盛大召开

2017中国大数据应用大会今日在成都世纪城国际会议中心盛大召开。今年大会主题聚焦“大数据、大智能、大健康”，旨在梳理过去一年里大数据在各行业、各领域的创新应用，探讨我国建设大数据强国的机遇与路径。

2017中国大数据应用大会今日在成都世纪城国际会议中心盛大召开。本次大会在工业和信息化部、国家卫生和计划生育委员会、四川省人民政府以及成都市人民政府的指导下，由中国大数据专家委员会、中国电子信息产业集团有限公司、中国电子学会、中国信息系统集成及服务行业联盟联合主办，中国电子器材总公司、中国卫生信息学会健康医疗大数据产业发展与信息安全专业委员会、中电数据服务有限公司、中国电子学会学术交流中心、北京至顶信息技术有限公司联合承办。今年大会主题聚焦“大数据、大智能、大健康”，旨在梳理过去一年里大数据在各行业、各领域的创新应用，探讨我国建设大数据强国的机遇与路径。

主办方代表中国电子信息产业集团有限公司董事长芮晓武在开幕致辞中表示：中国电子信息产业集团有限公司将结合自身优势，通过本次大会全面展示当前大数据在解决科学、医疗、能源、商业、政府管理、城市建设等领域问题的创新应用。

中国电子信息产业集团有限公司董事长 芮晓武

工业和信息化部信息化和软件服务业司副司长李冠宇在开幕致辞中指出：未来将进一步发挥各界力量，重点围绕大数据产业规划不断落实，以强化大数据产业发展能力为核心，提升安全保障能力为支撑，以推动数据开放和共享，加强技术产品研发，深化应用创新为着力点，提升资源掌控，技术支撑和价值挖掘三大能力，打造一个数据、技术、应用和安全协同发展的产业生态体系；同时，凝聚共识，动员社会各界力量，形成更好的环境氛围。本届大会就为大数据的交流搭建了一个很好的平台。

工业和信息化部信息化和软件服务业司副司长 李冠宇

四川省人民政府副秘书长何旅章在开幕致辞中指出，随着国家“一带一路”、新一轮西部大开发的战略实施，以及全面创新改革试验区和四川自由贸易试验区的推进，四川发展大数据产业的优势将更加显现。

四川省人民政府副秘书长 何旅章

成都市委副书记、市长罗强也在开幕致辞中表示，将把大数据等新一代信息技术产业作为重点领域和推动城市转型发展的重要动力，通过完善顶层规划，出台扶持政策，组建产业园，加强国际合作措施，大力培育大数据核心业态，关联业态和延伸业态，不断做大做强大数据产业。

成都市委副书记、市长罗强

在第一天的全体大会上，来自中国科学院的郭华东院士就空间大数据护航一带一路，科大讯飞大数据研究院执行院长谭昶就大数据和人工智能的结合分别阐述了各自的观点和经验。京东云市场部总经理鲁扬就技术驱动的第四次零售变革中京东的使命、中国电信北京研究院云计算研究中心主任赵慧玲就运营商数据的优势与应用进行了深入的解读。美国白宫信息物理系统顾问、辛辛那提大学教授、工业大数据分析专家李杰(Jay Lee)，则就人工智能与工业4.0的融合给出了独到的分析。

中国科学院院士 郭华东

在为期两天的中国大数据应用大会上，与会听众还将聆听到来自中国工程院院士谭建荣关于工业大数据关键技术及其在智能制造中的应用和中国工程院院士方滨兴关于大数据安全的主题演讲。来自海外的专家，曾任美国前总统奥巴马竞选团队首席技术官的Harper Reed以及XBRL国际联合会工作组主席、Seatig高级合伙人Herman Fischer也将从各自的视角分享对大数据与人工智能的洞察。

本届大会共吸引注册听众6000余人，在首日上午召开的全体大会上，有来自大数据领域及相关行业的3000多名专业人士到会听取了各位专家的精彩演讲。在本届大会上，60余位行业顶尖嘉宾在10场大数据专题论坛上，以权威视角解读和分享各自创新应用经验。2017中国大数据应用大会涵盖了通讯与行业大数据、大数据与金融创新、深度学习与人工智能趋势、大数据与智能驾驶、大数据安全与隐私保护、大数据与教育创新、工业大数据与全球智能制造趋势、健康医疗大数据产业发展与信息安全等16个议题。

发挥“引领”作用，大数据应用进入黄金期

在2017中国大数据应用大会上，大数据技术和产业主管部门领导、大数据应用领先企业的管理者、技术主管、开发人员以及广大大数据用户齐聚一堂，针对近期大数据应用的热点问题展开了热烈的交流和讨论，并指出我国大数据正在迎来“应用的黄金期”。

中国在大数据应用方面处于世界前列，特别是在服务业领域，例如基于大数据的互联网金融及信用体系产品的迅速普及；在智慧物流领域，通过为货主和司机提供实时信息数据匹配，降本增效效果显著。

随着国家大数据战略配套政策措施的制定和实施，我国大数据产业的发展环境正在不断优化。大数据的新业态、新业务、新服务将迎来爆发式增长，产业链进一步成熟和扩张。大数据在政务、工业、电信、金融、交通、医疗等领域的应用层出不穷，充分发挥了对产业升级的引领作用。

大咖云集，聚焦大数据与智能融合前沿

在2017年大数据应用大会上云集了国内外大数据领域学者和技术大咖，在探讨大数据与智能融合的议题上，带来实用性很强的广阔视野和犀利观点。在谈到当前大数据应用现状时，与会专家指出，当前很多企业积极布局深度学习等人工智能前沿技术，在语音识别、图像理解、文本挖掘等方面抢占全球大数据技术的制高点。前沿技术的创新应用全面支撑了我国智能产业的转型升级。

在全体大会上，美国白宫信息物理系统顾问、辛辛那提大学教授李杰(Jay Lee)就人工智能与工业4.0在智能制造的应用与实践发表深入见解；同时，来自英特尔、IBM、腾讯、小米科技的从业者，也将从一线经验出发，提出各自的观点和建议。

对于今年炙手可热的人工智能话题，北京大学崔斌教授对其未来的发展趋势作出预测。全球科技巨头Intel、IBM以及国内大数据应用实践者京东云和科大讯飞等，都不约而同的看准了人工智能的突破性发展。

在2017年中国大数据应用大会上，与会者表示，大数据技术和应用处于创新突破期，国内市场需求处于爆发期，我国大数据产业面临重要的发展机遇。推进大数据标准体系建设，加强大数据标准化顶层设计，逐步完善标准体系，才能令各个产业在数据应用的时代潮流汇中立于不败之地。

布局成都，大数据驱动产业应用升级

随着国家优化大数据产业区域布局政策的不断深化，作为中国大数据产业的重要基地之一的成都成绩斐然。2016年成都数据服务和大数据应用等软件服务业的主营业务收入超过1000亿元，带动整个软件业实现主营业务收入2534亿元，占西部地区总量45.7%。

目前，成都已建成以“郫都、崇州为代表的大数据科技产业聚集区，以点带面为全国大数据发展和应用积累经验。在大数据产业崛起的重要窗口期，成都作为八个综合软件名城之一，在发展大数据、新兴产业方面基础扎实，前景广阔，大有作为。成都将成为我国实现从数据大国向数据强国转变的重要支点。

此次大会的成功举办将进一步推动成都大数据产业的发展，为大数据产业释放应用价值提供借鉴与经验。