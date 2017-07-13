事关企业转型 联想超融合回答的5个关键问题

在虚拟化技术出现10年之后，计算与存储分立的传统架构正逐步被另一种更简约、更高效、更可靠的IT架构所替代，这种云时代的新兴架构就是超融合。

在虚拟化技术出现10年之后，计算与存储分立的传统架构正逐步被另一种更简约、更高效、更可靠的IT架构所替代，这种云时代的新兴架构就是超融合。权威机构的调研数据显示，2016年，超融合的销售额同比增长了116%，到2019年，超融合的全球市场规模将超过1000亿美元。

当一个巨大蛋糕遇到正在寻找新兴市场的联想集团时，超融合自然成了这家中国IT传统巨头战略转型的依托。那么，超融合到底是怎样一种IT基础架构?联想的超融合又有哪些特点和优势?超融合能否承载联想的转型梦想?来看看联想超融合产品副总裁高志国博士怎么讲。

回顾IT基础架构的演进过程

研究过去二三十年的历史，IT基础架构每隔十年就会发生一次大的变化。1996年的数据中心是基于单个项目建设的，是垂直的“烟囱式”架构，每个服务器都是孤立存在的，相互之间不能共享资源。“烟囱式”架构的主要问题是：IT基础设施较为复杂、总体成本高、使用效率低，难以适应不断变化的业务需求。

到2006年的时候，出现了以VMware为代表的虚拟化技术。虚拟化技术将一台服务器虚拟成多台逻辑计算机，每台逻辑计算机上可以运行不同的操作系统，应用程序可以在相互独立的空间内运行，且互不影响，从而显著提升了服务器的使用效率。同时，虚拟机可以在不同的物理机之间漂移和切换，提高了业务的可用性。

虚拟化屏蔽了IT系统底层的复杂性，实现了资源的复用，相比“烟囱式”架构，在扩展性、自助性、可度量、成本、容错等方面，都有了巨大提升。但是，传统的虚拟机架构，会采用SAN(Storage Area Network 存储区域网络)架构，即通过专有的存储设备提供存储空间。集中式存储设备结构和管理复杂，投入成本和使用成本高，在性能和容量上，无法做到横向扩展，并且，不同厂商和型号的存储设备相互之间很难打通，容易造成“信息孤岛”现象。这些问题，很大程度上影响了企业的信息化建设效率和质量。

为解决传统存储方案存在的问题， 2016年超融合基础架构(Hyper-Converged Infrastructure，简称“HCI”)诞生了。

超融合架构为用户带来什么样的价值?

超融合实现了对计算、存储和网络资源，以及云计算平台管理等的高效集成，通过提供高度简化的一站式基础设施，有效提升了企业IT基础设施运维管理的效率和关键应用的性能。

超融合的特点和优势归纳为三个关键词：靠谱、神速、省心。

作为服务于企业级应用的IT基础架构，最重要就是靠谱。超融合提供了面向虚拟化的企业级数据服务，相对于传统存储，超融合的存储容量可以提升80%左右，并可在PB级的数据量上实现1/20的去重比和3-5倍的压缩比。同时，联想超融合可以做到95%的数据本地访问率，保障了数据访问的局部性。同时，通过基于存储层实现的虚拟机秒级克隆和无限快照功能，以及虚拟化层的无缝迁移等技术，可以实现数据的多重保护和多级高可用。

超融合一体机的神速，体现在高性能、快捷的横向扩展及一体化交付能力等方面。性能方面，以四个节点的超融合集群为例，可以拥有16万个IOPS混合读写的能力，可以服务于十万个邮箱用户，或服务于500个虚拟桌面。超融合的横向扩展非常简单，它会实现自动的节点发现，当新节点插入网络之后，它会重新平衡数据，重新分配资源，把新的节点和老的节点重新构成一个大的资源池。超融合一体机在出厂时就预装了虚拟化和存储，可以实现开箱即用和真正的一体化交付。

省心是超融合的另一个重要优势，它提供了一站式的资源管理功能和统一的管理UI，从而大大简化了系统运维。

由于超融合能够随需扩展，可以随时增加节点，不再需要为将来预置容量，所以，

初始投资可以降低大约85%。从运营成本来看，由于管理对象变成了虚拟机，不再需要专业的存储管理人员，从而使运营成本可以降低55%左右。基于更低的硬件成本、架构成本和管理成本，超融合架构可使三年总拥有成本(TCO)降低65%。

在竞争日趋激烈、变化日益快速的今天，敏捷正成为企业CIO们的首要诉求。而以超融合为代表的简约的IT基础设施，可以将IT人员真正释放出来，使他们能够专注于业务的创新，这应该是超融合带给企业的最核心的价值。

联想何时开始超融合研发

大约七年前，Google发表了一篇名叫Google File System(GFS)的文章，讲述怎样用工程的方法做一个可以水平扩展的文件系统。受此启发，当时联想就有了一个很朴素的想法：能不能将IT简化，像交付通信和网络系统一样，交付IT基础架构?虽然当时也知道这就是超融合，但相关技术和产品的研发，从那时就开始了。

所以说，联想打造超融合架构用了七年的时间，期间，联想获得了70多项全球发明专利，连续三年获得工了工信部的可信云认证，并在用户中获得了良好的口碑。

联想在超融合架构方面有哪些技术积累和创新?在过去的七年中，在超融合产品中融入了很多核心技术：

第一、分布式多副本数据切片技术。

第二、自适应本地I/O访问路径。

第三、自诊断与自修复，实现无人工运维。

第四、面向应用的数据自适应迁移。

第五、针对虚拟化的卸载(Offload)技术，把原本在虚拟化层实现的快照和克隆功能，放在存储层来实现，从而大幅度提高了效率。

在这里，高博士做了一个对比演示。针对一个32G内存、100G硬盘的虚拟机，联想超融合只用了4秒钟的时间，就完成了对它的克隆，再看某商用套件，在虚拟化层去做克隆，需要4分钟的时间。

再看看联想超融合的水平扩展能力。这是由一个由3节点组成的超融合集群，整个系统的容量是4.8T，在业务不间断的情况下，直接把第4个物理节点接到交换机上，系统会自动发现这个新增节点，在输入用户名和密码后，大约3分钟，整个系统的水平扩展过程就自动完成了。在这期间，数据会自动重新分片、重新平衡。这种无需停机窗口的自动水平扩展，就像开着飞机换引擎一样，使超融合有能力支撑一个需要7×24小时在线的业务系统。

联想超融合系列产品分别适用于什么样的场景?

联想超融合一体机主要分为两个系列，一个是H1000系列，一个是H3000系列。联想超融合AIO H1000是基于开源KVM技术的超融合架构，而联想超融合AIO H3000 则是基于商用的VMware虚拟化技术的超融合架构。

今天，VMware仍然占据着整个虚拟化市场80%~90%的份额，而KVM增长速度也非常快。如果把VMware比做Unix或Windows，那么KVM就是Linux。通过H1000和H3000两个系列的产品，联想超融合可以覆盖这两大主流的虚拟化技术。

在这两大系列之下，联想超融合一体机又有多种不同的型号，有的适合跑大容量，有的适合跑高性能等等，用户可根据不同的使用场景，选择适合自己的产品。另外，联想超融合还支持现有设备利旧等解决方案。