 帮你搞定旅行大小事！旅游季就需要这三个NAS套件

进入6月末7月初，最开心的自然是孩子，跟着开心的是准备了各种出行计划的父母，不需要用"世界很大，我想到处看看"为借口，一个"孩子放暑假了，我要带她出去玩玩"就是最无懈可击的理由！

进入6月末7月初，最开心的自然是孩子，跟着开心的是准备了各种出行计划的父母，不需要用"世界很大，我想到处看看"为借口，一个"孩子放暑假了，我要带她出去玩玩"就是最无懈可击的理由！

抛下焦心的工作，让旅行给疲惫的身心充满电；带上美美的衣服、换上美美的妆容，背上相机、GoPro或者是无人机，轻装上阵，开始朋友圈刷屏、虐屏之旅吧！

关于旅行，除了超大容量之外，群晖NAS还做了几件你一定会关心的事情：

自动备份；快速记录；资料管理

听上去仍然是群晖NAS老生常谈的功能，但是当遇上旅行中的这些场景，你会发现它的好处：

手机内存不足了，相机空间不足了，难道资料的倒来倒去不会影响闲适的心情？

每一个地方都会有不一样的风土人情和禁忌，各种攻略翻来翻去，有没有想过合并一下？

人在职场，工作或许仍然身不由己，你确定带一个硬盘就能装下所有可能需要的资料？

自动备份：你负责貌美如花，我负责记录时光

旅行中的那些照片，视频，没有什么是以TB级容量计算的NAS存不下的，如果有，那就再加一块硬盘！当然，你还需要学会这些小技巧，你会发现，旅行途中的每一天晚上，都不再需要忙碌的将当天的资料倒来倒去。

第一招，学会设置自动备份

在现在连手机都前后2000万像素，动辄7-10MB一张照片的环境下，尤其面对抑制不住的美景，手机容量不足也就变成了常态。你需要的是可以在Wi-Fi环境下自动备份的功能，下一个DS photo套件，3步就能开启自动备份。

第一步，用NAS账号和密码登录DS photo之后，进入设置页面，选择照片备份

第二步，选择照片备份，第一次点击会出现设置页面如下，根据你的要求勾选即可，这里一般会勾选仅在Wi-Fi连接状态下才能上传，不过，针对这一点土豪请随意。

第三步，设置完成之后，每次连接上Wi-Fi，就会自动往家里的NAS上传一路行摄的照片了。

在外面浪了一天回到酒店，喝点小酒，做个SPA，泡个热水澡，什么都好，何必把宝贵的旅行时光浪费在照片的倒来倒去上呢？给手机充上电，连上Wi-Fi，其他的交给NAS就好。

第二招，更有爱的照片分享方式

自从有了朋友圈，亲友们可以通过朋友圈和你一起分享旅行的快乐。然而，当你想要晒一段视频抒发一下情感，或者是分享无人机摄下的无敌美景，9秒的朋友圈小视频是远远无法满足需求的，这个时候，你需要群晖NAS提供的更有爱的分享方式。

简单来说，把视频上传到NAS上，亲友们可以通过电视、电脑、平板等很多智能设备和你一起分享快乐，而且这一切，通过手机也可以完成。

第一步，选择需要上传的视频

第二步，上传视频成功后，就可以在列表中看到上传的视频

第三步，剩下的工作，只要在点击视频右上角的分享，复制链接之后，亲友们就可以在家里的电脑、电视等任何可以上网的设备上直接分享你们的快乐了。

比如这样：

快速记录：酒店、美食、景点、攻略，我要全部记录下来

我一直觉得，能把旅行攻略，每天玩什么、吃什么做到精细到小时的人，似乎没有什么事情能够难倒她，而且，她的手机界面一定是这样的：

订机票、订酒店、查攻略、做记录、办签证……这些APP当然无法割舍，但是，群晖NAS的Note Station套件可以帮你更好的记录事项，又或者，把不管是哪个网页上面查到的各种攻略一股脑装到Note Station里，比如这位旅行达人是这样做的：

旅行，就应该把时光交给美景，何必一个个APP打开找攻略，用Note Station装下所有的攻略吧。

资料管理：别让工作影响了你旅游的心情

旅游时，有过这样场景的朋友请举手！

突然接到一个电话或者一个微信：

Boss：小A啊，这个资料我找不到了，你能不能发给我一下

你：这……我现在在旅游啊，资料在硬盘里，没有带出来

旅游重要，工作也不能得过且过，有些时候，养成良好的备份资料的习惯，把重要文件规整在NAS里，哪怕身在国外，找起来也很方便。

群晖NAS作为文件和存储管理器的作用，已经是一个老话题了，无论是导入文件，备份文件还是发送文件都有很好的体验，在旅游的这个当口，这些零碎的工作又怎能影响你的好心情？

照片备份，快速记录，资料管理，NAS可以帮你的旅行减负，那么，你的旅行计划准备好了吗？