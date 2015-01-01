大数据的道理你都懂，但是这道应用题你敢不敢做？

你有没有听说前几天百度老大李彦宏把一辆无人驾驶汽车开上了五环？最近还传说，iPhone8可能使用人脸识别解锁技术。这些从前听起来如同不着边际还有点扯的想法在短短几年内开始一桩桩变成现实……

你有没有听说前几天百度老大李彦宏把一辆无人驾驶汽车开上了五环？最近还传说，iPhone8可能使用人脸识别解锁技术。这些从前听起来如同不着边际还有点扯的想法在短短几年内开始一桩桩变成现实，或者说，再过几年，这些如今的黑科技就要接管我们的生活了。

正在看文章的朋友，你的生活都要被大数据和人工智能接管了，还不赶紧来听一场行业顶尖的大数据峰会吗？

10场大数据专题论坛，16项大数据专业议题，60余位行业顶尖嘉宾，7月13日到14日，“2017中国大数据应用大会”即将亮相成都世纪城国际会议中心。无论你是行业资深人士，还是外圈好奇小白，这场满满干货的盛会都会带给你无限思考与启发！

此次大会以“大数据、大智能、大健康”为主题。对于大多数人来说，大数据都已经不是一个全新概念了。但是这个词究竟会以什么方式对我们的生活带来多大改变，这个问题恐怕大多数人都还没有答案。

先不说网购、移动通讯和智能家居这些话题，现在你出门走个几千步，都迫不及待地同步到微信运动，顺手也在蚂蚁森林里收收昨天的运动能量。大数据这个词听起来高端又遥远，但其实它早就悄悄潜入了你的生活，把你的运动数据、消费数据、通讯数据打包在一起，在信息时间里猜测你的所思所想，然后把它们在合适的时机送到你的生活中。

要实现这些愿望，云计算、物联网与大数据技术开始深度融合，大数据采集、存取、计算等环节的技术水平正在稳步提升，使得大数据应用的门槛降低、成本减少，而自然语言理解、机器学习、深度学习等人工智能技术与大数据技术融合，有效地提升数据分析处理能力、知识发现能力和辅助决策能力，让大数据成为人类认识世界、推动智能化的有效工具。

智能驾驶、环境治理、数字化转型、人工智能、政务大数据、数据安全，这些大数据应用早已经跳出了单纯的大数据圈子，开始进入大家日常谈论的话题范畴，而同样，这些话题也成为了这次大会所关心的方向。

和你一起讨论这些话题的人会有谁？

将要在大会上分享行业洞见的顶尖大咖团可谓含金量十足，其中既有中国科学院院士郭华东 、中国工程院院士方滨兴、谭建荣等学界精英分享最前沿的研究成果，还有京东云、INTEL、IBM、科大讯飞等改变着你的日常生活的科技公司大佬们为你带来最前沿的大数据应用秘籍。

此外，大会还邀请了众多知名公司高管、白宫信息物理系统顾问李杰，以及美国前总统奥巴马竞选团队首席技术官Harper Reed等这些恐怕平时只能在美剧里、新闻里稍稍了解的神秘人物这次都在成都等着你了。

所以，如果说在其他大数据峰会上，你能看到的是国内大数据行业大牛们的交锋，那么七月中旬的成都带给你的一定是场国际级的思维碰撞。

大会精彩看点

No.1 风口上的健康医疗

自从医生从手写病历到电脑录入，大量医院开始实现医疗信息化，但是真正实现数据互通的医院则寥寥无几。如何破除医疗机构的信息孤岛，将医疗数据整合起来，成了行业专家无比关心的问题。健康医疗也成为了大数据时代的一个巨大风口。此次大会上，你将听到国家健康医疗大数据中心及产业园建设的顶层设计以及最前沿的试点经验。同时，他们还会重点讨论健康医疗数据中至关重要的一环——信息安全。

No.2当人工智能进入商业领域，会发生什么？

从今年年初的大胜全球围棋顶级高手，到最近击败了人类围棋的最强战士柯洁，AlphaGo在短短三年中用海量数据的积累和超强的学习能力超越了人类围棋巅峰。那么，当人工智能遇上大数据，又会发生什么呢？对于普通人来说，人工智能已经开始改变你的剁手方式，而对于企业来说，AI 又能做些什么？处理器行业元老 Intel想在这次盛会上帮助各个领域的商业精英们以人工智能为企业赋能，最大化他们的商业价值，用全新的方式探寻企业的无限潜力。

No.3无人驾驶这么火，智能汽车企业活得怎么样？

百度老大李彦宏刚刚坐着没有人驾驶的汽车上了北京五环，于是一个属于无人驾驶和智能汽车的时代也即将到来了。在智能汽车的发展里，大数据如何影响产业的方方面面，互联网巨头将从汽车行业之外的角度给你一个全新的视角，而另一方面，传统汽车领域佼佼者要转型杀入智能汽车领域是一种怎样的体验，老牌车企们也将为你娓娓道来。

此外，从政府的角度来说，在道路上出现越来越多没有司机的汽车时，要如何建设一个成熟的无人驾驶系统，如何规范本地化智能汽车产业的发展，都是亟待解决的问题。而这些解决方案都需要在与车企和互联网企业的商议中逐渐成型。

No.4 银行 VS BAT，金融行业的两种选择

金融行业自出现之日起，就自带大数据基因，信息化程度高，数据质量好，数据维度全，数据场景多，这些特点成为了金融行业的先天优势。

马云爸爸在让全国女性为之剁手了多年，同时他也带来了改变中国金融征信体系的蚂蚁金服。于是，和众多其他行业一样，金融领域也开始被互联网巨头们慢慢改造，在这之中会发生什么变化，互联网黑科技又要如何为金融这一传统领域带来新的生机呢？

而在互联网公司进入金融市场的同时，传统金融企业也做出了自己的回应。他们正在利用大数据改变自己的管理模式和发展策略。至于他们是如何做到的，你都可以在会场上一探究竟。

No.5不管你是否从事大数据工作，你的工作早已经被数据化了

当你在面试中回答 HR 的一系列问题时，当老板把你叫到办公室里聊绩效时，你有没有想过，他们这些问题的基础并不仅仅是一个个平日经验构成的“我觉得”，或者惯性思维中的“大概吧”。他们脑海中的资料大部分来源于人力资源大数据。这些大数据技术的出现正在改变企业对人才能力的评估。企业具体是如何用大数据来进行员工招聘、人才测评、团队管理的？这些问题都会在此次大会上得到答案。

No.6听腻了传统教育改革，现在的智能教育真还不一样

当大数据的风潮席卷中国，所有人都在聊如何商业应用，而这次有一群人想和你聊聊，大数据将如何改变中国教育行业。他们见证着中国教育的改革和发展历程。看到了智慧教育在其中面临的挑战。同时，他们还在各个学校里尝试着智慧教育的一切可能性，想知道，大数据时代的中小学教育应该是个什么样子。

这些教育行业的践行者都在卯足了劲告诉你，自从遇到大数据，教育行业早就不是你原来认识的那个教育行业了。

No.7 智媒体时代已经到来，你们每天的阅读体验将如何被定义？

智能+媒体，一个强理性产物和一个追求内容和表达的领域要如何兼容？也许一两年前，我们讨论的还是华尔街日报的智能写作机器人会不会取代传统媒体人的职位。然而现在，当人工智能已经开始被应用在媒体工作的诸多环节，我们在使用同一产品时，看到的却是基于我们的阅读习惯而高度定制化的内容，于是我们关心的问题也转变成了，智媒体时代产生了哪些舆论场挑战，以及其中的大数据策略。内容平台、互联网企业，以及学界大佬都将参与到这场关于媒体和读者未来的讨论中来，相信你一定不想错过这场智媒体时代的头脑风暴。

No.8 黑科技博览会

听完了干货满满的嘉宾分享后，还要做些什么呢？在成都世纪城新国际会展中心2号馆将有各种各样狂拽酷炫的黑科技展览等着你。人脸识别、深度学习、无人驾驶、智能制造、AR/VR，在这些黑科技正式来敲你家大门之前，还是先来展区里和它们混个脸熟吧。