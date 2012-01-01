中国铁路总公司信息化转型路上，OpenStack占有一席之地

OpenStack热度过去了吗？OpenStack技术成熟不？OpenStack开源解决方案是给客户挖坑的、还是填坑的？我们一起来听听采用OpenStack开源解决方案的用户的真实想法。

OpenStack热度过去了吗？OpenStack技术成熟不？OpenStack开源解决方案是给客户挖坑的、还是填坑的？我们一起来听听采用OpenStack开源解决方案的用户的真实想法。

大型企业的IT基础设施的部署和管理具有庞大、复杂、扩展以及新旧系统的兼容性等各种问题，如果能帮助这样的企业实现基于开源云的IT部署和管理，那么就能够让更多的企业相信基于开放、灵活的OpenStack技术也是成熟可靠的解决方案。

一年旅客运输27亿人、货物运输26亿吨——中国铁路总公司，无需质疑的交通、物流行业的巨头公司。市场的发展、业务的需求，让企业信息化建设成为中国铁路总公司非常重要的一个组成部分。经过多年的信息化建设与发展，目前中国铁路总公司本级数据中心的IT资产已达十几个亿，根据业界经验可以推测其信息化建设跨度之长、复杂度之高都是难以想象的。要支撑如此复杂、如此庞大的信息化建设和管理，如何构建更加灵活、高效、弹性的业务服务基础支撑系统，必然面临很多挑战。那么高压挑战下的铁路业务信息系统是如何来选择云时代的IT基础架构进行建设的呢？

近日至顶网记者走进中国铁路总公司，近距离了解中国铁路总公司信息技术中心基于OpenStack开源解决方案的应用情况。中国铁路信息技术中心技术支持部部长高明星，北京中铁信科技有限公司技术总监李广谦，北京云途腾科技有限责任公司COO吴凯以及英特尔中国云计算战略总监陈绪博士，系统地谈到了中国铁路总公司的信息化建设发展历程以及面临的问题；同时还介绍了中国铁路信息技术中心、北京中铁信、云途腾、英特尔四方在OpenStack开源解决方案方面的深入合作、联合打造的基于OpenStack的铁信云产品，帮助中国铁路总公司更好地管理其IT资产以及在95306、12306等平台推广应用的情况。

一个大型企业的IT发展面临哪些状况？

x86平台架构的逐渐成熟以及云计算等技术的不断发展，加速了云计算应用的落地。对于中国铁路总公司来说，从对云、开源系统存在怀疑，到慢慢认可，到现在已经开始使用，这是有一个转变的过程。中国铁路信息技术中心技术支持部部长高明星认为，中国铁路总公司的信息化之路受技术的变化和市场的驱动等多重因素影响，一方面有铁路自身的内在需求，另一方面也需要顺应IT发展的趋势。

中国铁路信息技术中心的前身依次为原铁道部电子计算技术中心和原铁道部信息技术中心， 2015年正式改为现名，负责中国铁路总公司数据中心的IT基础设施的建设管理、铁路信息系统的研发集成等相关工作。从服务器角度看，近年来铁路的IT基础架构大体经历了两次转型，第一次是采用小型机替代传统大型机承载关键业务信息系统，作为核心数据库服务器并运行长达16之久的大型机于2012年底正式下线；第二次是采用x86服务器替代传统小型机承载关键业务信息系统，2011年底开始规模化使用x86服务器作为关键业务的WEB和应用服务器，2013年底开始使用x86服务器作为部分关键业务的数据库服务器，2016年底开始全面推广使用x86服务器承载各种业务信息系统。

高明星谈到，早年的大型机确实有其自身优势并且发挥了很好的作用，但也是相当昂贵，以至于国字头企业都吃不消；采用大型机的时代，特别是在早期，大型机的成本甚至占到整个IT成本的90%以上；信息化建设是滚动的雪球，随着信息系统的规模越来越大，大型机的道路走不通，小型机的道路随着时间的推移也走不通。发展到今天，铁路总公司本级数据中心的IT资产已达十几个亿，从成本控制上来看需要采用云计算技术来降低成本，从管理复杂度上来看需要打造“铁信云”这样一个云平台对整个IT资源进行统一管理。最终我们选择了基于OpenStack的开源解决方案来打造“铁信云”云管平台。

为什么需要一个全新的云平台来管理？

自2013年从原铁道部改制转企以来，中国铁路总公司的目标就是要从传统的客货运输型企业向现代物流型企业转型，要建设世界一流的现代物流企业。2016年，铁路旅客运输27亿人，货物运输26亿吨，这么大的客流，这么大的货流，怎么实现紧密运输、均衡运输，对铁路内部的运输调度系统提出了很高的要求。除了对规模庞大的客货运以及企业内部的生产优化、增收节支、节能降耗的支撑和管理，还包括对12306、95306这种不断拓展中的“互联网+”业务系统的支撑和管理，都需要有强大高效的计算能力做支撑，高明星谈到。而铁路传统“烟囱式、孤岛型”的IT建设模式及其弊端，使得企业内部的计算资源难以整合和充分利用，越来越难以适应总公司转型发展的新形势和新要求，因此需要我们勇于创新、大胆采用新理念、新技术，搭建能够在企业范围内部统一管理、高度共享的云平台，才能为铁路总公司的管理创新、业务创新和应用创新提供有效的计算能力支撑，为铁路总公司的转型发展奠定更坚实的基础。

为什么选择OpenStack开源解决方案来打造铁信云？

北京中铁信科技有限公司技术总监李广谦认为，首先从保证铁信云平台系统运行的稳定性和易用性上看，OpenStack技术和成熟度已经基本满足需求；第二，从功能上看，目前并没有一家产品能够满足铁路对于IT管理全部的需求，如果要满足需求的话，涉及到二次开发的工作量非常大；第三，OpenStack基于开源的架构，每家公司对OpenStack代码的研究程度相差不大，采用OpenStack开源解决方案可以最方便地打造自主研发的系统。自主研发有多种方式，中铁信选择了联合开发模式，借助市场上创业公司的先进力量，然后再结合自身对铁路系统的熟悉和理解，整合两边的优势一起做技术研发。而且在谈技术合作研发的时候坚持的一点就是完全自主研发，双方共享研发成果和知识产权。

需要一个怎么样的合作伙伴来搭建云平台？

根据中国铁路总公司的需求，北京中铁信与云途腾主要从三个技术层面解决用户需求。北京云途腾科技有限责任公司COO吴凯认为，第一个是系统的稳定性和可靠性问题。大家都知道，如果用开放架构去支撑生产型应用系统，那么对于它的稳定性和可靠性的要求会非常高；但是开放架构有它的优势和劣势，其劣势恰恰是在稳定性和可靠性这方面的问题。在这方面云途腾跟中铁信花了大量的时间，实现了系统的稳定性和可靠性的大幅提升。

第二个是系统的性能和可扩展性问题。中国铁路总公司的信息系统规模庞大，仅一期项目的规模就有近800台物理服务器，这个规模其实还只是后面长期规划中的很的小一部分。在这个规模之下，要解决开放系统上很多的性能和可扩展性方面的技术难题，在这方面结合云途腾自身实践和国内外OpenStack部署等经验，在近800台物理服务器上实现了超10万台虚机的大规模测试验证部署，并顺利通过了压力测试。

第三个是系统的适应性和兼容性问题。目前中国铁路总公司的IT基础设施中包含了很多过去既有的、传统的系统，需要云平台能够提供接口与这些资源进行对接，这也是为了以后各种系统能够统一纳管必须的需求。这种对既有或传统的系统，包括对未来的一些新技术的对接，在统一的云平台上能够进行整合，还有云途腾跟中铁信联合研发这种创新的模式，是真正推动开放架构能够在企业大规模实践中被采用的基础。

铁信云平台解决方案基于开源的云计算架构，包括应用了OpenStack技术架构和KVM虚拟化技术；KVM虚拟化技术对于CPU芯片指令集的特性应用比较多，英特尔在这一技术方面发展得非常好，在这些方面英特尔给中铁信做了很多的支持。同时，英特尔还参与了解决方案中部分存储、网络、软件等方面的技术指导和优化工作，在技术合作方面与北京云途腾达成了联合研发、共享研发结果和知识产权的协议。

为了实现铁信云平台系统的稳定性和可靠性的大幅提升，云途腾与北京中铁信花了大量的时间，在项目规划之初就同步规划了云平台的运维监控系统（OMS），云途腾在里面贡献了MagicStack模块。“北京中铁信研发团队将大数据的底层架构引入到OMS，通过监控、日志分析对IT系统进行数据采集，结合大数据技术进行预测分析、告警，结合MagicStack做自动化的联动，这是一整套系统。”北京中铁信科技有限公司技术总监李广谦谈到。借助云途腾与北京中铁信的紧密合作，针对近800个节点的部署测试，把整个硬件和软件系统准备工作全部做好之后，真正OpenStack产品部署只需要7个小时。

未来，中国铁路信息技术中心应用的铁信云还会辐射到全国铁路行业。“作为IT行业技术创新的领导者，英特尔也将继续支持铁信云的创新发展，” 英特尔中国云计算战略总监陈绪博士表示：“借助在计算、存储、网络等多方面的持续创新，希望能够帮助中国铁路信息技术中心，从架构到实施不会遇到任何困扰，同时还体现一定的前瞻性。”