如何拯救“木骨泥塑”的敦煌莫高窟？数字化！

1987年，被列为世界文化遗产的莫高窟，有着1600余年历史文明的沉淀。莫高窟各窟均是集洞窟建筑、彩塑、绘画三位一体的综合性艺术。具有极高的历史价值、艺术价值和科技价值。

1987年，被列为世界文化遗产的莫高窟，有着1600余年历史文明的沉淀。莫高窟各窟是集洞窟建筑、彩塑、绘画三位一体的综合性艺术。具有极高的历史价值、艺术价值和科技价值。

敦煌莫高窟壁画

2017年7月6日至顶网记者来到莫高窟，感受到历史的沧桑，文化的魅力。尤其通过敦煌研究院“金牌”讲解员边磊的深度解读。切身感受到在任何时代，开放、交流才能繁荣兴盛。在历史上，莫高窟的兴盛就是离不开当年的丝绸之路兴起。

而现今， “一带一路”的概念生根发芽并且走向全球。而敦煌莫高窟作为古丝绸之路和现代“一带一路”上闪烁着的最为璀璨的一颗东方明珠，其1600余年历史文明的沉淀，现有洞窟735个、壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊，为我们再次打开了中西文化交流历程的大门，未来，敦煌莫高窟将会继续承载无可估量的国际合作价值和历史文化研究价值。

但是在现场也感受的岁月的力量和人类的影响。排除当年莫高窟文物大量流失损毁。就是目前存在的彩塑和壁画慢慢的在退化消失。边磊提到一个词“木骨泥塑”，就目前敦煌莫高窟内的彩塑和壁画都由泥土、木材、麦草等脆弱的材料制成，莫高窟是在整个砂砾岩上凿洞而来，砂砾岩里面的湿气、风沙、人们参观带来的二氧化碳等使得彩塑和壁画产生了多种病害并在缓慢地退化。

莫高窟受着风沙、二氧化碳、水汽等影响

“近年来的旅游参观也会给莫高窟带来一定程度的危害，如果游客释放出的二氧化碳长时间滞留窟内，窟内空气湿度增高，温度上升，最终会侵蚀壁画，危害到脆弱的彩塑，”敦煌研究院院长王旭东如是说。敦煌研究院作为世界文化遗产敦煌莫高窟保护、研究、弘扬和管理的综合性机构，积极的探索莫高窟的旅游开放和文化遗产保护的两难问题。

同时如何让敦煌莫高窟在现代“一带一路”上承载国际合作价值和历史文化研究价值？既要解决旅游开放和文化遗产保护，还要能够让长久保留彩塑和壁画，让千百年后的人们也可以领略莫高窟的神韵？答案是借助科技的力量！一个非常重要的解决办法是用数字化手段进行文化遗产的保护。

而就在7月6日当天，希捷科技、敦煌研究院及中国敦煌石窟保护研究基金会在敦煌莫高窟启动“敦煌石窟数字化保护项目”。

敦煌研究院副院长张先堂与希捷企业资讯部总监张桂琛女士启动“敦煌石窟数字化保护项目”揭牌

希捷企业资讯部总监张桂琛谈到公益深入到希捷的DNA，在教育支持，环境保护，文化保护，社区参与方面积极投入和贡献。希捷希望能够通过希捷的技术和团队来充分实现文化的保护。

希望用科技的力量存储、研究和守护悠悠历史沉淀下来的千年瑰宝。敦煌莫高窟采集到的数据可以被应用到旅游参观以及公众教育中，也可以作为研究学习的重要资料。数据在文化遗产保护领域的应用是数据时代发展的必然，在大数据时代背景下，数据会被应用到更多的领域和行业中，并且释放出全新的应用模式。

敦煌研究院文物数字化研究所工作人员正在现场工作

敦煌研究院也展现了自己的数字化成功，经过长期数据采集与积累，目前形成了海量的数字化资源，其数据量目前超过300TB以上。主要应用在洞窟高精度数据采集、整窟图像拼接处理、洞窟空间结构、雕塑三维重建、大遗址三维重建、石窟虚拟漫游节目以及对外技术支撑等。

莫高窟一幅壁画的合成图，通过采集4000多张图片合成

比如通过数字图像，精准的记录不同类型的壁画病害信息，为评估壁画修复效果和日常监测，调查洞窟壁画保存状况提供准确的依据；利用三维模型数据，模拟洞窟内风场湿度环境，制定保护监测方案；利用三维模型数据，模拟洞窟中灯光照明系统。希捷还运用其业内领先的技术，将其先进的存储解决方案应用于包括前期采集、后期图像处理、虚拟漫游及数据库存储等数字化保护工作中，帮助敦煌莫高窟实现技术复原并且能够长期存储。

敦煌研究院文物数字化研究所工作人员正在现场工作

希捷科技全球副总裁暨亚太和中国区总裁孙丹女士表示：“敦煌石窟数字化保护项目是希捷的又一个创新型公益项目，此次，我们很高兴能够和敦煌研究院及敦煌石窟保护研究基金会合作，助力世界文化遗产敦煌莫高窟的保护，将科技在文化遗产保护方面的优势发挥到极致。数据的力量和价值是无限的，通过数字化保护及珍贵数据的存储，我们希望不仅我们这一代能够欣赏到敦煌的绚烂文化，同时，更希望敦煌的珍贵遗存能够一直流传给后世，这是我们作为一个科技企业的可为和当为之处，更是我们科技企业当仁不让的职责。”

敦煌研究院院长王旭东还表示，“作为弥足珍贵的不可再生文化遗产，位于古丝绸之路重镇的敦煌石窟亟待保护，而数字化技术的发展让壁画以及雕像得到更久远的存储及更广泛的传播，为敦煌莫高窟的保护打开了一扇新的大门。数字化技术解决了我们既要旅游开放又需石窟保护之间的冲突，同时数字化技术也可以让敦煌石窟承载的璀璨文明及珍贵历史传播至世界各地。”

中国敦煌石窟保护研究基金会秘书长杨秀清先生称，“我们欢迎希捷这样的有社会责任心的高科技企业和我们一道为莫高窟的保护做出贡献，留住莫高窟洞窟里精美绝伦的彩塑、壁画，同时探究洞窟投射出的厚重历史，让丝路之魂永存。”

媒体朋友们现场参观敦煌研究院并倾听工作人员讲述壁画的数字化过程

最后亲身观看敦煌石窟，体验到了文化的传承和魅力，世界文化遗产的保护，研究，弘扬，科技必须发挥一份力量。也看到希捷希望通过数字化保护以及珍贵数据的存储来让敦煌石窟珍贵遗存的绚烂文化长久流传。