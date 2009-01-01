速度与空间，Infortrend在不断突破

近日，Infortrend宣布在EonStor DS 3000系列基础上推出新一代EonStor DS 3000U系列。EonStor DS 3000作为Infortrend一款成熟的产品，被大家熟知，产品已在各行业得到应用，获得用户的认可和好评。

近日，Infortrend宣布在EonStor DS 3000系列基础上推出新一代EonStor DS 3000U系列。EonStor DS 3000作为Infortrend一款成熟的产品，被大家熟知，产品已在各行业得到应用，获得用户的认可和好评。作为EonStor DS 3000的升级版，EonStor DS 3000U主机接口提升一倍，性能获得巨大提升，同时支持12G/s SAS接口，全面增强硬盘的性能。强大性能，高传输速度，应对大数据时代挑战。

性能上实现自我突破

EonStor DS 3000是Infortrend的产品家族中得到市场全方位认可的系列之一，EonStor DS 3000U是在其基础上研发的新一代产品,IOPS是DS 3000的1.3倍，高达450K，读速度到6,500MB/s，写速度可达3,250MB/s，内存也从之前的16G DDR3升级到64G DDR4。强大的计算能力，使得其成为数据库和VDI应用的理想平台，其高带宽突破存储瓶颈，进一步提升在媒体编辑和测量方面的效率。

采用双主机版，支持8Gb/s FC， 16Gb/s FC，10Gb/s iSCSI，40Gb/s iSCSI，10Gb/s FCoE和56Gb/s InfiniBand，高速主机通道连接。多样化的选择为更多应用提供强大的性能，支持多样化的存储环境。

EonStor DS 3000U打破EonStor DS 3000可支持360颗硬盘的记录，通过连接JB 3000系列扩展柜，最大可支持444颗硬盘，同时另一大亮点是支持12G/s SAS硬盘接口。强大的传输速度结合大容量，轻松应对大中型业务难题。



有突破也有继承，EonStor DS 3000U延续DS 3000，支持LCD面板管理，直观掌控系统的实时状态，针对突发状况，及时作出反应。

超级电容+闪存模块，持久保护数据安全

EonStor DS 3000U控制器中装有超级电容支持的闪存，内存数据在控制器之间镜像，即使断电情况发生，也能保证数据的实时安全。超级电容使用寿命长且无需维护，是一个十分方便且经济实惠的缓存保护措施。另外，对使用环境的要求也比较宽松，由于BBU的化学性质，在使用中对温度等因素都有特殊的要求，而Super Capacitor的物理性质能适用于各种环境中，加之从2U到4U的多种规格，可为企业用户提供更多的选择。

丰富数据服务，构建牢固数据保护网

EonStor DS 3000U配置丰富的数据服务。SSD Cache加快启动速度，减少硬盘磨损；自动分级存储，提高硬盘利用率；远程复制，实现灾难恢复；自动精简配置，优化存储空间；自加密硬盘（SED），为归档数据安全和硬盘销毁提供有效保护……

Infortrend在寻求速度上自我突破的同时，空间扩展能力上也在不断发展。经过研发和调整，Infortrend EonStor GS可以选配扩展板，用户可以通过扩展板再连接一组扩展柜，从而将扩展柜的数量翻一倍，提升系统的扩展能力,硬盘数量将达到864颗，配合强大的传输速度，更有能力应对各种备份与归档的应用环境。

Infortrend产品企划部高级总监高明贤先生表示："当前业务环境的变化日新月异，企业经常在存储系统上面临两大困境--速度与空间。这就是为什么Infortrend要努力增强这两方面性能的原因，继续推进技术创新，让客户的要求推动我们的存储解决方案一直向前，不仅在当下，更着眼于未来，协助他们解决应用出现的各种难题。"