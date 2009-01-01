意在提升半导体市场地位 三星计划投186亿美元扩大芯片业务

三星电子有限公司周二宣布投资20.4万亿韩元（约合186亿美元）扩大其芯片业务。其中占大部分的14.4万亿韩元将用于升级位于韩国平泽市新建设的闪存晶圆工厂，目前三星已经向该工厂投入15.6万亿韩元。

随着全球闪存内存需求持续上升，半导体行业正在乘势加大生产力度。

引领这一趋势的制造商之一，三星电子有限公司周二宣布投资20.4万亿韩元（约合186亿美元）扩大其芯片业务。其中占大部分的14.4万亿韩元将用于升级位于韩国平泽市新建设的闪存晶圆工厂，目前三星已经向该工厂投入15.6万亿韩元。

该工厂2015年开始动工建设，预计工厂完成之后全部营业额将达到400亿美元，不过三星并没有说这一预测是基于最初的15.6万亿韩元计划，还是也将后续投资计算在内。无论是哪种方式，该项目都有望大大加强三星公司在半导体市场的地位。

剩下的6万亿韩元也是用于同样的目的。三星计划在距离平泽市21英里的华城建设一座闪存内存芯片工厂。

三星计划到2021年将在韩国创造总共44万个新的就业机会。这是在中国西安建设内存工厂这一项目基础上对未来员工规模的扩张，同时也将吸引新的资本以推动公司的成长。除此之外，三星的显示器部门还打算在本国投资建设一个新的、有机的发光二极管工厂。

三星宣布这一消息的时间点很重要，原因有几个。首先，现在硬件组件和内存的需求在快速增长，不仅如此，已经达到了行业持续供不应求的局面。因此，根据来自IC Insights的报告，NAND闪存价格将在今年增长53%。

作为在内存市场占据40%的厂商，三星从中受益最大。由于芯片业务的强劲表现，三星的利润增长了50%达到三年来的新高。