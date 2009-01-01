智能虚拟化，让浪潮智能存储G2实现数据透明流动

企业纷纷启动数字化转型，"数据智能化"已经成为企业的常态需求。这一趋势下，浪潮推出了智能存储G2平台，从介质层、设备层、协议层和应用层进行了大量技术创新，实现了智能的感知、智能的技术架构、智能的适配调度，助力企业构建智能IT基础设施。

企业纷纷启动数字化转型，"数据智能化"已经成为企业的常态需求。这一趋势下，浪潮推出了智能存储G2平台，从介质层、设备层、协议层和应用层进行了大量技术创新，实现了智能的感知、智能的技术架构、智能的适配调度，助力企业构建智能IT基础设施。

浪潮智能存储G2平台

浪潮G2在存储虚拟化上的"三板斧"

在数据出现爆炸式增长、数据中心存储环境越来越复杂的今天，存储虚拟化功能可以帮助企业实现异构环境的整合，消除不用类型存储资源之间的差异，并能够减轻IT管理者的管理成本。浪潮G2的存储虚拟化技术并不是简单停留在建立统一虚拟化资源池上，而是具备了独具优势的"三板斧"：

第一板斧：逻辑上统一管理，物理上自由布局

浪潮智能存储G2平台的虚拟化技术可将数据存放的物理位置与逻辑管理权限分离，带来的好处显而易见。"浪潮存储产品部产品经理杨涛表示："存储设备可保持原来在机房的布局不变，安装在配电、通风、机架空间等因素比较合适的地方，甚至根据业务需求可以跨房间、跨楼层部署；但在管理方面，管理员只需要对着一个管理平台，所有存储设备尽在眼前，管理效果事半功倍。"

浪潮中端智能存储AS5000G2系列

第二板斧：老爷车上路，变废为宝

现在很多企业都经历了信息化建设初期，或多或少积累了一些存储的"家底"。这些老存储设备大多服役多年，性能上跟不上新存储设备，高级功能也比较少。久而久之，这些老存储成了企业信息化的鸡肋：继续用，性能跟不上、容易出状况；直接舍弃换新，IT成本太高。

所以，通过存储虚拟化功能实现对老存储的整合、充分发挥老存储的性能，对于降低企业的信息化成本至关重要。浪潮智能存储G2在全系列产品中都提供了存储虚拟化功能，实际运行中可整合95%以上的异构SAN存储设备，这一点毫无疑问领先业界同档次产品。

存储虚拟化可接管不同厂商的存储设备

第三板斧：数据透明流动，业务在线升级

"互联网+"的趋势下，企业的应用数量和数据容量大幅增长，扩容势在必行。由于许多应用程序逻辑上都是相互关联的，所以一旦需要扩容或升级，通常多个应用或数据库很可能不得不同时中断服务。对于企业级数据平台或是公有或私有云服务提供商来说，服务中断可能带来巨大的经济以及品牌损失。

"数据在线、业务连续是一个经久不衰的话题"，杨涛表示。"无论是在公有云、私有云还是混合云，无论是在过去、现在还是未来，存储服务不中断都仍然是最重要、最基础的企业级IT服务，这个服务不容有失，不容有错，否则一定会造成大范围的严重后果。"

存储服务中断很大一部分原因在于存储升级：要进行存储升级，就需要将数据从原来的存储迁移到新的存储，这个过程中往往需要中断数据服务。为了避免存储升级带来的存储服务中断，浪潮智能存储G2平台可通过虚拟化技术，对不同存储设备中的企业数据提供统一的透明数据迁移服务。

由于浪潮智能存储G2平台位于在服务器和其他厂商的存储设备之间，应用程序的读写都经过G2。所以，当未来购置新阵列时，可连到G2并利用G2的虚拟化技术实现数据在线迁移。最终，可将老旧设备的数据迁移到新的存储设备，待两台设备的数据100%同步后，应用即可平滑切换到新设备上，这整个过程对业务是零感知的、无损的。

G2，存储高级功能不断升级

存储虚拟化技术只是浪潮智能存储G2平台的众多高级功能之一，整体来看。G2由一套涉及感知、架构、管理的智能体系，包括硬件、软件、算法以及多服务模型的高效协同。G2平台集成了超过1000个软硬件传感器，具备100多个持续优化的核心算法，提供了智能管理、资源调度等十几个服务模型，提供了满足数字化转型需要的智能存储。

从2015年发布AS18000，到2016年的全固态存储HF5000和整机柜软件定义存储AS13000-Rack，再到2017年最新发布的新一代智能存储G2平台，浪潮构建了涵盖统一存储、全固态存储和软件定义存储的存储高端技术和产品布局，实现了存储产品线的完整化和结构化。

浪潮存储在高端技术上的不断创新、产品布局上的不断完善，推动浪潮智慧计算战略在数据存储领域不断创新和突破。浪潮存储，和浪潮的服务器、网络、云产品、大数据等协同发力。在未来整个IT产业里浪潮会提供更为丰富的、端到端的IT基础架构整体方案。