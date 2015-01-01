SinoBBD打造“德云”大数据小镇及生态智慧新城

6月27-28日，承德市风和日丽、万里无云，在这里人头攒动，热闹非凡，来自全国各地的企业家在此云集；北京市供销合作总社及北京供销大数据集团领导应邀参加在承德市举办的第十五届中国（承德）国际经济贸易洽谈会，暨“百家名企进承德”活动。

6月27-28日，承德市风和日丽、万里无云，在这里人头攒动，热闹非凡，来自全国各地的企业家在此云集；北京市供销合作总社及北京供销大数据集团领导应邀参加在承德市举办的第十五届中国（承德）国际经济贸易洽谈会，暨“百家名企进承德”活动。本次活动由中共承德市委、承德市人民政府主办，承德市商务局、承德市发改委承办。

参会领导包括承德市委书记周仲明，市委副书记、市长常丽虹，市人大主任韩福才、市政协主席刘文勤，北京市供销合作总社党委书记、理事长高守良，市社副主任张守海，市社副主任、北京供销大数据集团董事长姚从琪等。大家共同见证北京供销大数据集团（以下简称“SinoBBD”）携手承德县政府，正式签订关于开发建设“德云”大数据小镇及生态智慧新城项目的框架协议。这标志着“德云”大数据小镇及生态智慧新城项目正式落户承德县，并将为承德乃至整个京津冀地区的数据信息发展提供全新动力。

会议及签约仪式由承德市市长常丽虹主持。

北京供销大数据集团总裁陈静红（右一）与承德县县长刘志琦（左一）代表双方签约

承德市委书记周仲明发表重要讲话

市长常丽虹主持会议

承德市委书记周仲明着重对承德市整体投资环境进行介绍。周仲明表示，承德市具有区位独特、生态优良、资源富集、文化厚重等优势，随着承德机场通航、京沈高铁等重大交通基础设施的加快建设，承德优势将更加彰显。未来，承德市将全力创造优良经济发展环境，进一步搭建好发展平台，不余遗力地支持企业做大做强，与企业共同创造合作共赢新局面。

会上，北京市供销合作总社党委书记、理事长高守良做了重要发言，他表示，“德云”大数据小镇及生态智慧新城项目建设遵循基础先行、企业引进、商业配套、生活配套同步的开发理念，按照“中心辐射、圈层推进、点块结合”的布局战略，形成布局合理、特色鲜明、开放互动的“九大产业板块、多点服务支撑”的发展格局，项目将围绕“大数据”的研发与应用，以落实京津冀协同发展战略、深化京冀合作为目标，加速承德大数据产业聚集，壮大承德大数据产业发展。

“德云”大数据小镇及生态智慧新城项目前期启动资金300亿元，占地16平方公里，做为全国首个大数据特色小镇及生态智慧新城项目，项目建成后将包括大数据核心园区、IPO金融园、科教园、会展园、商业服务产业园、专家公寓、服务外包园、旅游养老文创园和承德智慧新城人居示范区等一系列重点项目。

未来，北京供销大数据集团将依托“德云”大数据小镇及生态智慧新城项目，结合集团“3+10+X”战略，重点发力IDC、EDC、CDN、云计算及大数据管理平台系统及领域，形成一体化布局，加快推动承德的大数据产业向集聚、集约、集群化方向稳步迈进，助推承德成为大数据人才、大数据资本、大数据企业发展的聚集地，从而助力承德地方经济体质增效、产业转型升级以及城市竞争力提升。

作为大数据产业的“国家队”，北京供销大数据集团此次战略签约标志着原有“一体化”大数据产业布局的进一步升级，并将为各地政府机关、国资企业、金融及互联网大中型企业提供大数据相关产业的“一条龙”服务，以“德云”大数据小镇及智慧新城的产城结合模式，开启全新的“特色小镇”开发新篇章！