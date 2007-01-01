2017全球超算峰会召开 联想全面布局AI

6月30日 从ISC 2017载誉而来的联想集团今日在北京隆重召开了以“智能超算”为主题的2017联想全球超算峰会。大会上，联想发布了自主研发的全新HPC集群——深腾8810，以及HPC+AI智能超算平台LiCO，开启人工智能时代企业应用新征程。

6月30日 从ISC 2017载誉而来的联想集团今日在北京隆重召开了以“智能超算”为主题的2017联想全球超算峰会。大会上，联想发布了自主研发的全新HPC集群——深腾8810，以及HPC+AI智能超算平台LiCO，开启人工智能时代企业应用新征程。来自国际国内的著名高性能计算研究与应用专家，以及1000名来自中国各应用与研究领域的高性能计算用户参与了此次盛会，共同分享高性能计算技术在AI时代的应用发展趋势。

中科院院士陈润生教授，中科院计算所所长、中国计算机协会高性能计算专业委员会主任孙凝晖教授，中国科学院计算机网络信息中心副主任迟学斌，中国计算机协会高性能计算专业委员会秘书长、中科院计算所研究员张云泉和联想集团高级副总裁数据中心集团中国区总裁童夫尧等出席会议并讲话。

当前，人工智能成为市场的焦点。到2020年，全球AI市场规模将达到1190亿元，年复合增长率高达19.7%，而在中国，人工智能市场2020年市场规模将达到91亿元，年复合增长率更是高达50%。作为支持人工智能的三大基础之一，强大的计算力赋予了人工智能生命力，而HPC产品则是提供超强计算的绝佳平台。

全面布局AI 联想集结产品、人才和生态优势

作为中国第一、全球第二的HPC厂商，联想目前正加大人工智能的研发和应用，帮助客户借助人工智能的东风，做好业务的智慧化转型。

在产品上，深腾8810 HPC集群由联想自主研发，拥有多项HPC和AI的关键技术，包括46项国家发明专利。其搭载的全新HPC+AI智能超算平台LiCO，不仅强化了上一代LiCO的全部功能，更在HPC软硬件平台上整合支撑了各种深度学习应用，融合了主流的人工智能框架，比如谷歌的Tensorflow、脸书的Caffe、微软的MXNET等。另外，LiCO分布式的资源调度系统，可以帮助用户从容应对各种深度学习训练不断增长的计算需求，如：人脸识别、自然语言处理;其任务模板可以让不同类型的用户，如初学者、专家、数据科学家，都能够快速上手; 而LiCO端到端的解决方案包含数据预处理、训练、参数调整、过程监控、测试等，能让用户能够集中精力在AI算法和业务应用。

在人才团队建设上，联想拥有一支由芮勇博士领衔的业界一流专家组成的AI研发团队。芮勇博士是2016 IEEE 计算机学会技术成就奖获得者，全球知名的AI专家，未来，他的团队将坚持以用户为中心，发展面向行业的人工智能系统。

在生态联盟方面，联想进一步加强与各领域合作伙伴的密切联系，打造HPC+AI的完整生态圈。除了在硬件层面继续加深与Intel、NVIDIA、Mellanox等厂商的合作，联想还在软件层面主动开放生态系统，吸引主流软件厂商例如Redhat加入联盟。同时，联想创投还不断发掘应用层面具有潜力的科技创新公司，投资了Face++、银河水滴科技等，以更快的速度抢占AI的制高点。另外，联想与科大讯飞、滴滴出行、今日头条等人工智能领先公司在系统与应用方面的深入紧密合作，也能帮助客户在语音、图像、视频、搜索、网络等方面取得几何数量级的应用性能提升。

深厚积淀+强劲实力 联想HPC发力本土实践与AI应用

作为中国起步较早的HPC厂商，联想在2001年即成立了高性能服务器事业部，开始了在HPC领域的探索。而在刚刚结束的ISC 2017上，联想以91套高性能计算系统入围全球HPC TOP500份额榜，连续三年获得中国第一，继续蝉联全球第二。

不仅是份额，联想的产品和技术也步入了世界先进行列，成为了HPC领域的佼佼者。联想的x86服务器产品的性能和品质在世界上首屈一指，物理机计算节点可靠性是竞争对手的十倍以上。值得一提的是，联想独创的45摄氏度温水水冷技术，相比传统的空气冷却，最高可降低40%的能耗，比其他厂商的水冷技术能耗也低了近20%。通过联想水冷能够使得数据中心的PUE值降低到1.1，这远低于1.8-2.0的业界平均水平，能帮助客户大大节省整体投资，提升AI计算的效能。目前，联想与全球最大的7个数据中心中的6个达成了合作，继续在HPC领域展露锋芒。上一个财年，联想以17%的增长率成为全球增速最快的HPC厂商。

与此同时，联想HPC在国内各行业的应用也逐年增加，为企业事业单位创造了丰硕的成果。在科研领域，联想为北京大学打造了中国首个45度温水水冷的超算中心，为中科院数学院提供的HPC集群计算力高达1000万亿次。在高端制造领域，联想为航天三院建设了总节点数1550个，计算能力超过600万亿次的HPC系统，为航天核心领域的研发起到了关键技术支撑。而使用了联想HPC的中石油地震资料处理系统，以120个节点满足了客户对超强计算力的需求。另外，联想是包括BAT在内的众多互联网企业的AI GPU服务器的主要供应商。在京东，联想优化GPU架构后的5000个计算节点，正在支持着其消费者购买习惯分析等算法，服务京东6000万客户。除此之外，中国三大电信运营商、中国石油、南方电网等公交能领域的巨头，以及众多大型金融机构以及中国主流互联网客户，都是联想HPC最直接的受益者。

“未来，我们将进入一个人工智能研究及应用创新集中爆发的时代，人工智能只有在强大计算力的支持下，通过和成熟的算法、大数据相结合，才能真正做到改变世界”。童夫尧表示，联想将继续发挥自身在HPC领域的技术优势，与全球HPC客户保持高度信任关系，通过与客户、合作伙伴共同聚力，打造符合AI发展趋势和客户智能业务发展需求的HPC基础设施和业务场景。