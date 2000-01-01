联想超融合：如何保持IT基础架构10年竞争力

中国CIO面对“数字化转型”的时代命题时，相比国外同行有更大的现实挑战，如何让IT部门发挥出更大的作用，帮助企业成功完成数字化转型，并在业务上胜出，是很多CIO要面临的问题。

中国CIO面对“数字化转型”的时代命题时，相比国外同行有更大的现实挑战，如何让IT部门发挥出更大的作用，帮助企业成功完成数字化转型，并在业务上胜出，是很多CIO要面临的问题。联想超融合客户成功部总监高忠涛结合联想超融合的实践，分享对未来市场看法，并基于用户案例，回答如何保持IT基础架构有足够竞争力。

超融合应“数字化转型”而生

超融合产生的大技术背景是以数字化转型驱动的第四次工业革命，2014年德国汉诺威工业展首次提出这一概念，它开启了一条大数据、云服务与智能技术并行的新航路。2015年，中国政府报告中也提出了中国的工业4.0战略，将云计算、物联网、大数据为代表的新一代信息技术与现代制造业、生产性服务等融合创新，形成经济发展新型态。回望2016年，数字化浪潮对全球各行各业，对每一个人的影响都达到了前所未有的程度，而企业对于数字技术的运用也在向更深更广的领域拓展。

有机构曾对2000位跨国企业CEO做过一项调查，结果显示超过三分之二的CEO认为，截止2017年底，数字化转型将成为所在企业的战略核心。预计到2018年底，全球有超过50%大型企业将拥有完善的数字化转型战略。

有分析报告指出，到2020年，全球数字经济占全球经济总量比例将从2005年的15%增长到25%。

数字化转型是大势所趋，数字化转型是构建在IT基础上的，对IT的要求也不断提高，包括制定全面的数字化转型战略、实现IT与业务的融合、建设更高层次的IT安全防御和打造高水平的IT重建能力，从接触的用户看，一方面他们在积极探索适合本企业或行业的转型之路，另一方面，也确实存在着诸多困惑。包括：转型的优先级、信息安全、业务关联性、人才技能以及客户体验等。

具体到中国的CIO，挑战更严峻一些，2017年有咨询机构对 93个国家的2598位CIO做过调查，其中有75位来自中国。结果显示，中国的CIO们坚定地支持数字化优先级，从预算占IT比率及增速看，都远高于全球平均比例。但是，由于IT预算增长低于收入增长，中国企业IT支出占收入的比例仍将保持低位，不及全球平均水平的一半。

因此对中国的CIO而言，如何更高效地利用IT预算，是一项非常关键的任务。

联想自己的IT系统也是目前诸多企业IT现状的一个缩影: 应用类型多样化，架构多样化，业务部门对IT的需求不断，既要保障现有业务运转，又要满足新业务增长的需要。由于传统业务架构受限于当时的技术手段和水平，普遍存在架构厚重，一次投入高，运维复杂，性能容量滞后的难题，不再适用于新的业务的开展，必须要用创新的思路，大胆采用新架构。

联想目前积极倡导双态IT，一方面保持传统架构稳定运行和过度，另一方面引入创新架构，创新技术，去不断地建设和更新基础架构。现在联想内部既有传统IT架构，也有基于分布式存储、超融合这样的解决方案，在成本、效率、扩展性等方面满足数字化转型的需要。

归结一句话，在整个数字化转型过程当中，企业需要用创新、简约和敏捷架构保持IT的竞争力。

10年内超融合替代现有IT架构

超融合是在标准服务器硬件上，搭载软件定义数据中心技术，实现用户在计算、存储、网络上的集成管理需求，帮助用户更好建设IT基础架构。超融合技术出现时间并不是很长，但发展非常快，从技术、市场和客户三方面来分析下：

第一、技术上，超融合技术采用的软件定义数据中心技术，经过互联网企业的大规模实践检验以及众多厂商的共同努力，已经达到了规模化商用和承载关键应用程度。在未来的二到五年之内，便会在企业内部大量推广。

第二、市场上，相关数据显示，未来10年，现有集中存储市场份额，会以年化16%速度缩减，被超融合和公有存储所替代，市场发展非常之快，大约会在两个企业产品的迭代周期之内完成。

第三、从客户的“信心指数”来看，超融合已经成为客户心目中，最有可能被采纳的新兴技术。

回顾过去的IT基础架构的变化历史，也能帮助我们做出判断。20年前，盛行的物理架构，10年前被虚拟化技术颠覆， 未来10年里面，我们同样有可能见证超融合取代“传统”虚拟架构。

联想超融合靠谱神速省心

联想积极拥抱这样的技术和行业变化大潮，目前联想拥有非常丰富和成熟的超融合产品线。其中ThinkCloud AIO，就是联想超融合的重要产品，目前有两条产品线，基于商用虚拟化平台的H3000系列和基于开源平台的H1000系列，满足不同用户群体对超融合的需求。

联想超融合AIO的产品具有三大特点：

第一个特点，就是靠谱，提供企业级数据能力，数据保护方面非常完善，给用户提供万无一失的数据保护，结合虚拟化特性实现业务高可用。

第二个是神速，联想在超融合产品设计上，充分发挥超融合平台高性能特性，拥有更高的IO性能；实现了快速横向拓展，几分钟之内就能完成节点添加；并且可以实现一体化的交付，结合专利的秒级克隆技术，帮助用户加快业务上线，提高生产效率。

第三个是省心，通过超融合分布式架构，让用户在运维管理上更加统一，用户可以用一个界面管理所有存储和网络对象，能够帮助用户大大节省综合成本，获得更高的经济性。

联想超融合方案想用户之所想

联想超融合AIO采用开放的平台方案，与第三方厂商进行广泛合作，提供丰富的解决方案，如在容灾备份、网络安全、云管平台等，提供用户更多自主性，根据业务需求选择最适合的方案。

在产品设计层面，联想更加关注用户需求和用户体验，从用户体验的多个维度，进行产品和方案设计，帮助用户更好的去使用超融合，并且建立用户体验管理系统，把对用户体验的关注，体现在各个部门的日常工作中。

最终目标是借助超融合的力量，帮助用户实现信息基础架构平台的统一建设和优化，以超融合作为未来架构标准，为不同类型的应用提供不同类型、级别的服务。该平台能够整合用户IT环境，提供统一的管理功能和数据保护功能，并且在建设过程中，充分考虑用户已有的投资，可以对部分软硬件进行利旧。

联想在超融合平台上实现了很多与用户数字化转型相关业务，如超融合大数据业务，提供业界领先的企业级大数据分析平台，可以快速实现企业内外部数据融合，提供极佳的数据计算与分析挖掘能力，并可提供基于大数据的精准营销，舆情监控与分析，智能供应链等分析应用。

联想超融合平台也积极帮助用户设计和改善企业内部的存储方案，提供联想云存储方案即企业网盘方案，可以帮助用户更安全地在企业内部进行数据管理，并极大提升使用效率和用户体验。

除此之外，联想在整个解决方案上积极地跟ISV合作，打造超融合的行业应用生态，在医疗行业，通过超融合平台上结合智慧医疗解决方案，协助医院解决“三长一短”的难题； 在教育行业，和教育软件商联合推行智慧校园方案，提供教育信息系统、云教室和云办公平台等方案，帮助学校进一步解决信息化问题。

联想超融合有一个愿景，希望通过超融合技术，提供统一和标准的基础架构平台，帮助用户降低复杂度，提高灵活性，把IT的重心转移到关注业务价值和助力业务创新，最终实现“数字化转型”的目标。