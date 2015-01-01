 SinoBBD携手飞云科技 聚焦未来新型智慧城市建设

2017年6月29日，北京供销大数据集团与飞云科技有限公司在北京隆重举行战略合作签约仪式。双方就如何加快BIM技术，推动未来智慧城市建设达成共识。

2017年6月29日，北京供销大数据集团（以下简称“SinoBBD”）与飞云科技有限公司在北京隆重举行战略合作签约仪式。双方就如何加快BIM技术，推动未来智慧城市建设达成共识。

本次签约仪式由北京供销大数据集团DC事业部副总裁尹晖主持，北京供销大数据集团CTO兼北京供销科技CEO王帅宇、北京供销大数据集团副总裁宋晓伟、飞云科技总裁沈光志、飞云科技首席战略官张利峰等相关领导出席了此次战略签约仪式。

图为北京供销大数据集团CTO兼北京供销科技CEO王帅宇（右一）与飞云科技总裁沈光志（左一）代表双方签署战略合作协议

本次战略合作的达成，标志着BIM （Building Information Modeling）技术应用将迈出坚实和重要的一步，为双方共同打造世界一流的国际工程大数据云计算平台，服务于未来新型智慧城市可视化建造和管理，加快推进我国智慧城市建设开辟了更为广阔的技术空间。

建设新型城市管理平台，打造未来城市大脑

近年来受发达国家与建筑行业改革发展的整体影响，BIM技术逐步在建筑工程领域普及推广。根据美国联合市场研究(Allied Market Research)近日发布的《全球BIM市场》报告显示，预计到2022年，全球BIM市场收益将达到117亿美元，2016~2022的复合年增长率将达到21.6%。其中亚太地区的需求预计大幅增长，而中国或将成为主导。

正因如此，国家发布的《2016-2020年建筑业信息化发展纲要》中指出，要积极推进“互联网+”和建筑行业的转型升级。尤其是在建筑业数字化、网络化、智能化方面，要形成一体化服务平台。2017年2月底，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》特别指出，要加强技术研发应用。加快推进建筑信息模型（BIM）技术在规划、勘察、设计、施工和运营维护全过程的集成应用，实现工程建设项目全生命周期数据共享和信息化管理。

作为BIM发展的重要基础，大数据及以大数据为核心的产业价值链正在影响和主导新的经济模式，成为引领社会变革、推动政府职能转型、激发技术创新的利器。BIM是物联网应用的基础数据模型，是物联网的核心和灵魂。可以预见，未来BIM将在商业和基础设施建设等不同行业得到越来越多的应用。

图为双方签约现场

面对这一历史性的技术变化与机遇，SinoBBD与飞云科技携手合作，依托大数据“国家队”背景和领先的BIM技术，全力打造包括数据中心、CDN、传输、云计算及安全等在内的一站式平台体系，深入挖掘城市大数据之间的关系和潜在价值，旨在为城市管理者宏观决策需求提供完美体验，打造新型城市可视化运营管理平台，使其成为城市数据保险箱和加速器，给未来城市提供一个真正智慧的“大脑”。

“3+10+X”战略夯实基础，推动BIM全球部署

近年来，随着建筑业数字化、网络化、智能化取得突破性进展，同时经过多年实践和演变，BIM技术自身的发展也不断给行业带来革新与变化，城市建设变得更加“智慧”，人们居住的城市已经开始迈向智能化。通过BIM建立模型，利用数据分析土地利用效率，统计用地平衡和经济技术指标，辅助经济社会政策决策，正变得越来越被人们所接受和认可，这也进一步推动其在全球范围内的部署与应用。

在这一背景下，BIM市场预计将以惊人的速度增长，从其成本效益和易获得性上出发，基于云计算的快速部署模式预计将在2016~2022年主导市场。要适应这一发展趋势，就必须要有扎实、良好的网络架构作为基础。在此方面，北京供销大数据集团一直秉承“3+10+X”战略，全方位高质量布局，将北、上、广作为三大核心市场，同时向成都、西安、济南、青岛、南京等十座核心城市辐射,建立大规模高等级数据中心，并且按需布点、积极拓展海外业务，其中以北美子公司落地为代表，打通了中国通向世界的“大数据之桥”，同时集团在香港等地的机构也正在设立中。自此，集团形成了一张跨国的高速网络连接国内和海外数据中心。

全球化的视野与布局，将充分融合硅谷技术优势和国际化的管理团队，推动SinoBBD和飞云科技的合作发展更加顺畅，并且具备更为广阔的市场发展空间。这次合作，双方将在大数据、人工智能建筑等高新科技产业形成联盟，基于像贵阳乾鸣国际信息产业园这样具有战略高地的数据中心，可以将BIM云进行跨国部署，实现国内数据中心落地，国外应用开花的局面。做到“项目在国外,人在国内；人在国外，数据在国内。”从而在充分保证数据主权安全的同时，减少企业在海外寻找数据中心落地的困扰，实现降低运营成本。

打造行业生态链，引领未来城市建设新模式

在本次签约活动中，北京供销大数据集团CTO兼北京供销科技CEO王帅宇谈到，在集团一体化战略规划下，双方将发挥各自优势，建立以企业数据中心EDC+BIM云为基础的新型城市大数据可视化运营平台，基于BIM技术的智慧城市综合管廊，共同为客户提供定制化BIM云计算服务。

飞云科技总裁沈光志对SinoBBD在数据中心基础设施、行业领先技术和全球覆盖能力非常认同，他认为双方在新型智慧城市可视化建造和管理上达到了高度契合，这是双方合作的基础。沈光志谈到，未来城市会产生庞大的数据量，越来越多的可用性工具可以生成、管理和分析这些数据，这使大数据有了更广泛的可能性。双方的联合，可以更好的打造BIM新型城市可视化运营管理平台，从而最大化创新收益。

未来,SinoBBD和飞云科技将继续立足“智慧城市经营者”的角色，以开放合作的心态，充分发挥双方在资源与数据方面的优势，利用BIM大数据云平台为基础，布局智慧城市建设，通过提供一整套符合城市特点的、量身定制的一体化解决方案，为建造中国智慧化全新城市生态链添砖加瓦。