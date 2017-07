百度李彦宏：人工智能 现在进行时

人工智能时代已经到来了,未来的几十年,可能三十年到五十年,推动世界经济发展的一个最重要的力量很可能就是智能科技的进步。为什么这样说呢?其实我们看一看历史,也基本上会得出来同样的结论……

2017年6月29日-30日,世界智能大会在天津梅江会展中心举行。百度公司董事长兼首席执行官李彦宏应邀出席了大会,并做精彩演讲,以下为演讲实录。

人工智能时代已经到来了,未来的几十年,可能三十年到五十年,推动世界经济发展的一个最重要的力量很可能就是智能科技的进步。为什么这样说呢?其实我们看一看历史,也基本上会得出来同样的结论,过去一百年,世界经济的成长主要是靠技术革新,是靠创新来推动的,不是靠人口增长来推动的。过去一百年,大多数的经济增长是发达国家创造的,发达国家的经济增长不是人口增长带来的,而是生产效率的提升带来了经济的增长。如果我们看一下过去四十年,其实很明显的一个特点就是,技术革新主要发生在IT领域。所以我可以讲,过去四十年,世界经济增长的主要推动力是IT技术的这种革新。怎么来证明它?大家看一看,1977年美国股市上最大的五个公司,主要是汽车、能源这些公司,只有一个跟IT相关,是IBM,到2017年今年的时候,现在领头五家公司已经全部都是IT领域的公司了。那为什么是这样的?就是因为过去这么多年,无数的IT方面的进步,在不断地推进着世界经济的发展。中国现在像阿里、腾讯也是逐步地在进入这样的状态。

如果再拉近一些,过去二十年主要的IT领域的创新发生在什么地方?大家可能有人听过有一个词叫做"去IOE"。我最早听到这个词的时候不是很理解,什么叫"去IOE",就是去IBM、Oracle和EMC。像我们这种互联网公司,搜索引擎公司从成立的第一天起就没有用过"IOE"。最早的时候因为互联网很大,大家都有需求上网找东西,但是我们不能买IBM那么贵的服务器,也不能买Oracle这种数据库系统,而且还慢,我们需要的是非结构化的系统,我们就开发了一套处理非结构化数据的系统,用很便宜的PC服务器,用自己开发的软件程序,就能够同时支持几千万人、几亿人进行搜索。所以"去IOE"在搜索引擎公司一开始的时候就解决了这个问题。

再到后来,搜索的这些技术,我们觉得它不仅可以在搜索里用,也可以在很多应用里用。怎么样大规模地并行化地去处理非结构化数据,这些技术把它做出来之后原来只做搜索用,后来在其他地方也可以用。Cloud Computing,也就是云计算,当时谷歌把这个公布出来后说这个就是云计算,后来进入人工智能时代之后,又是搜索引擎公司最先利用已有的基础,去接着创新,而且再往前推一步,不及是软件层面,也开始到硬件层面。

大家知道GPU原来是打游戏用的,现在人工智能深度学习的计算,基本上都是GPU来完成的。后来我们就有了很大的人工学习系统,再往后也是新一代的系统架构,它可以更便宜,可以解决相关的问题。像百度网盘虽然亏钱但是还在撑着,其他的网盘撑不住了,因为我们的架构成本更低。过去二十年,搜索引擎公司在技术方面,是对计算机科学有着相当大的贡献,包括"去IOE"等都跟要解决搜索引擎面临的这些问题是分不开的。

去年我在百度的联盟峰会上讲"下一幕是人工智能",其实仅仅过了一年的时间,就不是下一幕了,而是这一幕,现在所有的人其实都意识到了,我们处在一个人工智能时代。人工智能时代不断有新的东西出现,我们看到这些东西的时候都觉得非常的兴奋。2009年谷歌开始他们自动驾驶的项目,今天全球无论是互联网公司还是汽车厂商,都已经意识到,自动驾驶是代表汽车工业未来的。2013年1月份,百度成立了全球第一家以深度学习命名的企业里的研究院。今天任何一个会点深度学习技术的人,别的不敢说,你找一个高薪的工作肯定是没问题的。

2014年12月份亚马逊开始内测echo,这个也有划时代的意义,过去我们都在用手机,今天如果用echo这样的东西可以原场进行语音识别,PC时代大家是用鼠标和键盘跟计算机交互,智能手机时代用触摸屏跟计算机进行交互,人工智能是很可能用语音和图像来跟计算机交互。

2015年12月,百度宣布我们语音识别的精确度已经超越人的水平。

2016和2017年微软和谷歌也分别宣布他们语音识别的精确度超越了人类的水平。

更近一点我们看,2016年12月5日亚马逊推出无人值守的线下零售商店Amazon Go。

2017年5月4日,百度宣布新使命,百度前17年是让人们更平等快捷地获取信息,找到所求,这是带有互联网时代的使命,是连接人和信息,但是随着人工智能时代的到来,我们能做的事情远远不止这些。智能技术可以改变更多,可以让这个复杂的世界变得更简单,所以我们就是用科技让复杂的世界变得更简单。

今天这个世界还是复杂的,现在去机场还要带上身份证过安检,我不带身份证不过安检就直接上飞机为什么不行呢?我们出行很多人要开车,开车要学习,很多要人花一个月或者更长的时间花很多钱上驾校才能学会开车,为什么不能我坐到车里它就把我带过去呢?这样的智能技术,可以使这个世界变得更加简单。还有我们天天使用的电视机的摇控器按纽,有几十个按钮,大多数按钮也不知道干什么用的,为什么不能我说调到哪个电视,它就调到哪个电视,我问它这个演员叫什么名字它就能告诉我,就是完全用语音来解决,世界将来会变得这么简单而它变得简单的途径就是靠智能技术。

上个星期,Facebook也正好宣布他们修改了他们的使命。6月22日在芝加哥,扎克伯格说我们过去的使命叫做"Bring the world close together"就是开放连接,现在就不只是 Bring the world close together,还要找到人和人之间的相同的兴趣,把他们联结在一起。两个人相隔千里,比如大家都对牡丹花感觉兴趣,靠用户画像能够把他们匹配起来;牡丹花有一千多个品种,有各种各样的,当你说这些话没有一个人能听得懂,但是千里之外可能有人也感兴趣这些东西,他能听得懂,你们就可能连接起来了,说起来有点像漫画,但是这是新时代的新使命。

所以重视人工智能其实已经成为全球的共识了,过去一年你去跟世界任何一个国家的领袖交谈,讲起人工智能的话题来,他都能给你讲几句,因为它对人类社会的影响。其实不仅在经济层面,在社会、在文化各个层面都会有非常大的影响力。

今年对AI的投资有三百亿美元,人们对AI的关注也是前所未有的高。百度指数搜索"人工智能"这个词,2016年比2015年上升了632%,2017年上半年在这么高的基数上又上升了45%。中国在人工智能方面还是非常有优势的,为什么这样呢?我们有很大的市场,我们有很多人才。大家看人工智能方面的论文,好多都是中国人写的。我们可能天生就适合干这个事,我们也有很多的资金,更重要的是,人工智能技术要想往前推进,它需要有大量的数据的积累进行训练,全世界没有一个市场是有7亿多的网民,说的是同样的语言,遵循的是同样的文化和道德标准,遵循的是同样的法律,你再也找不到这样的市场了,在这样的市场中在人工智能方面真的是如鱼得水,我们不领先世界真的是说不过去的。

所以,外媒他们也注意到了,像华盛顿邮报就说"中国的人工智能研究已走在世界前列"。中国在人工智能方面的成就是举世瞩目的,人工智能在应用方面,其实每天都有新的东西出现,应该是在加速进入各种各样的场景。比如说人脸识别,我刚才提到机场,就是在昨天在南洋机场,已经实现了刷脸登机,不用登机牌直接刷脸过去,在过去我们觉得很难想象的东西,已经实实在在地发生了。无人驾驶,现在全球的共识大概是在2021和2022年之间,无人驾驶会成为现实,目前汽车零件公司已经加入到了无人驾驶的研究和开发行业,这个大潮看起来是谁都挡不住的。我们也尝试着用AI的技术,用人脸识别的技术,去帮助寻找走失的人。最近的一个案例就是重庆的一个孩子在四五岁走失,27年以后他生活在福建,通过人脸识别比对找到了他的亲人。还有一例是陕西的一对老夫妇,带着他智障的儿子到北京看病,结果儿子走丢了,因为是智障说不出来自己姓什么叫什么,他们在北京徘徊了八个月后,还是靠人脸识别的技术比对上了,找到他的时候他已经满脸络腮胡子,跟你平时见到他的照片是不一样的,但是机器可以识别出来。

智能语音的交互,对电视说话用语音控制这个电视现在已经实现了,在长沙我们就落地了这样的一个机顶盒,是完全可以用语音操控的,你问它那个演员是谁,它真的知道是谁。

智能时代,软硬结合越来越明显

我最近也在讲,人工智能时代其实思考方式跟互联网时代是非常不一样的,我们觉得智能手机现在已经完全普及,所以手机仍然会长期存在,但是移动互联网的机会已经不多了。再重新创业,今天你再干个什么事,你说我靠移动互联网能够起来,这个已经非常困难了。先在需要把这个思维方式From think Mobile to think AI,手机需要用手划来划去的,而人工智能是纯软件的一个东西,但是进入人工智能时代,你必须要思考软硬件的这种结合。我们在公司内部开会的时候很明显,有做移动产品的产品经理就会很关注说我这个字,我这个功能要用几个字描述,字体大小应该是什么大小什么颜色,而人工智能方面的产品经理从裤兜里掏出一个芯片说我这个可以做到58块钱一片了,有什么什么不同的功能,这是两种完全不同的思维方式。所以我们也觉得,未来在智能时代,软件和硬件的结合会越来越明显。

很多人讲数据秒杀算法,马云讲DT时代讲了很多年了,上个月我们在大数据峰会上也碰到,特别巧我们俩是一个平行论坛,我当时觉得压力很大,大家都去听马云的不听我的怎么办,后来还好,我那场也挺满的。我是讲的,真正推动社会进步的是算法,到闭幕的时候,马化腾出来总结说,其实他们俩说的都不对,最重要的既不是数据也不是算法,是场景。其实没有必要去做这样的争论,甚至我觉得这些都是套路,大家说的本不矛盾,我在当时讲话的时候,除了讲算法推动社会进步外,我也讲了,过去的创新来自大学、实验室,未来的创新会来自数据和场景。

我们也觉得,因为我们已经进入了AI的时代,智能的时代,那么用AI的思维做互联网产品,会有非常大的优势。

所以我在这里希望大家能够把握人工智能的这种广阔的前景,因为它确实是可以改变任何一个行业,它会改变医疗健康行业,会改变教育行业。刚才联合国教科文组织这位局长也讲了,有很多很多知识我们积累起来了,怎么样让人能够更加高效地更加简单地去学会这些知识,其实人工智能在个性化的这种学习和教育上,会有很大的潜力可以挖,金融方面现在也广泛地在应用人工智能的这种技术,几乎每一个行业,在制造、安防都会受到人工智能的很大的影响,今天下午的很多论坛都是一个一个行业在探讨人工智能的影响力,所以我也不在这里细讲了。

人工智能时代不是某一家公司或者某几家公司的专利,相反它是很多公司合在一起来做的一个事情,最近我看李开复在《纽约时报》上撰文,说未来人工智能时代很残酷,最后机会都会变成大公司的,全球可能有七家公司是真正能够从人工智能时代获益变成很大的。其实我不同意这个观点,要想做成一件事情,现在比如说百度我们在无人机上做了好几年,积累了很多的技术,但是我们仍然觉得靠我们一家公司做这个事是做不成的,我们需要把像博世这种厂商引进来,我们也需要把汽车制造商引进来,也需要把各种各样的共享出行的运营商都引进来,大家一起合作了,才能把智能技术推向一个新的高潮。

