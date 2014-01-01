经历重重波折，Tintri公司终于完成首轮公开募股

在6月29日正式完成首轮公开募股之后，全闪存与混合阵列初创企业Tintri公司的股价目前为每股7到8美元，不及此前刚刚上市时的每股10.50到12.50美元区间。

在6月29日正式完成首轮公开募股之后，全闪存与混合阵列初创企业Tintri公司的股价目前为每股7到8美元，不及此前刚刚上市时的每股10.50到12.50美元区间。

以这一价格所出售的总股票数量为857万2千股，低于原本计划中的870万股。这意味着该公司通过上市筹得的总款项为6000万美元，而非约1.1亿美元——在这一基础之上，该公司的市值目前为2.15亿美元左右，远不及2015年7.85亿美元的估值。

该公司股票今天在纳斯达克全球市场上以“TNTR”代码进行交易，且根据常规收盘条件预计将在7月6日迎来收盘。

Tintri公司已经向各承销商授予30天期权，且可最高从该公司处申购128万5800股普通股。这一数字同样少于最初作出的130万5千股普通股承诺。

目前的股票交易价格为每股7.33美元，高于初始发行价。

所有这一切都与当初Blue Apron公司的首轮公开募股有所关联——其令人失望的产品直接影响并推迟了Tegile及其它前瞻性技术初创企业的上市脚步，并迫使后来者不断下调期望与目标。