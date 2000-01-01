让中小企业数据管理经济高效的存储解决方案

近日Infortrend发布消息将原先 EonStor GSe Pro 2000系列产品现更名为EonStor GSe Pro 200。不仅仅是名字的更改，更强化了部分产品性能，使产品更加完善，带给客户完美体验！

近日Infortrend发布消息将原先 EonStor GSe Pro 2000系列产品现更名为EonStor GSe Pro 200。不仅仅是名字的更改，更强化了部分产品性能，使产品更加完善，带给客户完美体验！

EonStor GSe Pro 200定位于帮助成长中的初创企业实现高效的业务和数据管理，搭配四核CPU和双10GbE端口保证闪电传输的高性能。当前市面上桌面级产品以NAS为主，受限于只能提供文件级共享功能。GSe Pro 200集NAS、SAN、云于一体的特点，完全支持数据存储，文件共享，云融合。能够处理文件级协议，例如CIFS、NFS、AFP、FTP等，也包括块级协议包括FC、iSCSI、SAS，从而高效管理数据。与目前桌面式产品的最大支持16G内存相比，GSe Pro系列产品最大支持内存64G，GSe Pro 208T在CIFS下读速度达2170 MB/s，写速度达1330 MB/s，几近市面同型产品的2倍，使其成为用户在应用虚拟化，数据库、数据采集，视频剪辑、备份、邮件服务器等IOPS/带宽要求较高的环境中的理想选择。

EonStor GSe Pro系列是专门针对中小型企业用户开发的一款存储产品。采用桌面式设计，结构紧凑，小巧轻便，采用静音设计，可以放在办公室内的任何地方，且不会打扰公司的正常办公，不用单独设立机房，大量节省投资成本，并且携带方便，可协助用于室外数据采集。采用直观的管理工具EonOne，提供多种语言选择，管理简单、维护方便，减少人力成本。

EonStor GSe Pro 205和GSe Pro208配置12Gb/s SAS扩展端口，模块化主机通道板设计，将主机连接的灵活性发挥到最大，混合式主机通道板拥有4种连接选项，确保主机通道长期可用(16Gb/s FC, 8Gb/s FC, ，10Gb/s iSCSI SFP+)，通过连接4个专用的JB Pro 208扩展柜，最大可支持40颗硬盘，容量可达320T。不仅保证了最大的传输速度，也满足了企业进一步扩大业务的需求。融合NAS、SAN和云，完全支持数据存储、文件共享、云集成，中小型用户可以运行本地SAN/NAS应用，不需要太多投入，自己的存储就能轻松扩展到云端服务。

无论是GS、GSe还是GSe Pro，我们都是用统一的管理界面。采用网页形式，可管理多台设备，集中监控，并提供丰富多样的功能服务：云同步、文件浏览器、日志服务、代理服务、VPN、LDAP服务，简单直观，无需经过大量培训。

当前，云存储以灵活性高，又能无限扩展成为存储业界的新起之秀，受到中小型用户的欢迎，但是其也有明显的弊端，性能受限于网络带宽，数据安全性得不到保障。EonStor GSe Pro集成智能的云网关引擎，能够兼容当前市面流行的私有云和公有云，例如Amazon S3、Microsoft Azure、Google Cloud、阿里云，且云功能非常全面，包括云分层、云缓存、云备份，结合多种扩展方案，丰富的数据服务功能，实现本地与云端共享数据的同时，加速本地数据读写性能，自动管理云端空间，全方位保护用户数据安全。

EonStor GSe Pro除了在初创户用中有一定的优势外，在集团，大企业中也有独特的表现。在跨区域，多厂区的企业中，GSe Pro可以通过云端，提供各分厂的数据同步共享应用，实现各个厂区的数据实时同步，又可保证数据的安全性。GSe Pro也可以作为一台便携式存储设备，可以轻松携带至不同厂区，分别与云端连接，从而与主厂区同步数据，协同工作。

GSe Pro 200可以作为一个文件中心，跨平台 CIFS/SMB, NFS, AFP,文件存储与共享, 在多台计算机实现文件共享，无缝对接多个操作系统，不存在兼容性的问题。通过使用IP或FC SAN，能够支持小规模VM/VDI/Lab部署。

用户数据的安全一直是我们关注的重点。EonStor GSe Pro 200提供远程复制、快照、文件夹远程同步，帮助用户备份关键业务数据。企业级的功能，包括文件夹加密、IP自动锁定、 WORM增强数据的安全性

在EonStor GSe Pro 200的基础上我们还推出了GSe Pro 3000系列，该系列采用机架式结构，性能更加强大。读可达5,700MB/s、文件写带宽可达3,200MB/s，支持多个主机的运行，无线缆设计，容量可扩展到436颗硬盘，轻松管理数据、降低整体成本投入，从而有效支持业务的开展。

Infortrend研发人员立足中小型用户，分析其实际的存储需要，结合未来存储行业的走向，推出的EonStor GSe Pro系列存储解决方案即将刷新用户对桌面式统一存储的认知，解决SOHO、中小企业的数据存储难题。