华云集团庄曜任：智能制造首先从数字化做起

2017年6月14日-16日，由中国电子学会主办，至顶网协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心隆重举办。在现场，我们邀请到华云集团研发中心产品技术副总裁庄曜任，请这位技术专家为我们介绍目前云计算市场的发展现状以及华云帮助制造业数字化的一些应用。

2017年6月14日-16日，由中国电子学会主办，至顶网协办的第九届中国云计算大会在北京国家会议中心隆重举办。本届大会围绕"生态构建 深化应用"主题展开，云计算大数据领域院士、专家、产业高管、技术大咖齐聚一堂，共话云计算产业发展。

在大会现场，我们邀请到华云集团研发中心产品技术副总裁庄曜任，请这位技术专家为我们介绍目前云计算市场的发展现状以及华云帮助制造业数字化的一些应用。下面是对他进行的独家视频采访。

记者：各位观众朋友们，大家好，这里是第九届中国云计算大会的现场。坐在我右手边这位是华云集团研发中心产品技术副总裁庄曜任，庄总。跟我们观众朋友打声招呼。

庄曜任：大家好！

记者：庄总，刚刚听您说您之前参加过国外很多的云计算大会，第一个问题，想请您谈一谈中国跟国外云计算市场的一些区别，或者目前发展的一些差异化。

庄曜任：目前在国内的话，我们主要是私有云发展得比公有云来的好，国外是反过来的，公有云发展比私有云更好。其实是有几个重要的因素，比如在国内，我个人觉得最主要因素是在网络这端的问题，国内的网络，举个很简单的例子，从深圳打一个数据包传递到上海这边来大概要一百多个CDN节点以上，换个角度如果从旧金山打一个工包到波士顿去，当然就是CDN节点以下。在这样一个差距之下，所以国内要做一个公有云，除非你资金很雄厚，到处建电，然后把这些线路串起来，当然实际不切实际，因为你花的成本可能是非常重的，但你得到效益是非常少的。我发现在国内大部分的人都会关注私有云，有一些安全性的问题，可能觉得拥有私有云比发展公有云更安全一点，这个问题可能需要一点时间，因为像国外也是花了好长一段时间才上去。以参加的会议来看的话，如果有机会的话，我觉得国内应该可以借鉴更多的专家、学者，把他们引进来，去跟国内的技术专家，学者一起分享，这个蛮好的。因为在国外那么多种不同的云计算大会也好，更多的是在一个平台上沟通一些技术性的问题也好，一系列的问题，所以在国际上大家可以去交流一些未来的东西，这是我在国内这样一个论坛上我比较少见的。

记者：中国云计算市场虽然起步不如国际上快，但是这两年也是呈现出走向快车道的趋势，从您来说，您觉得发展如此之快，有没有哪些具体的因素？

庄曜任：我觉得在国内大家容易比较聚焦，比如有热点，大家都往热点冲过去，这时候资源、资金、人才，大部分都往那个地方去做聚集。国内不管做什么事，一旦是热点，大家都往前冲，这个是蛮好的。在国外很多东西，它需要一些评估的时间，不像在国内，我发现国内只要一有热点，所有的人，瞬间在两三个月之内大家会看到这样的成果。

记者：今天在制造分论坛上，您做一个演讲，叫做智能制造从数字化做起，从您的角度来看，您觉得目前中国制造业急需解决的问题有哪些？

庄曜任：因为我前一份工作是在制造业里面，除了技术性问题，可能有一些问题是基于流程跟管理面的问题解决，为什么会这样讲？像我今天下午谈的东西，更多的是在于技术，当你要做技术相关的东西的时候，那你的行政管理和流程是不是已经跟上了。像我们在建构一个公司一样，你的HR的组织出来之前，你是已经把你内部的流程都已经明确了，我要哪些组织，哪些人要放在这边，做哪些事情。所以你的HR就会很明确，就是说你这个人要做什么事情，做什么位置，然后产出什么东西，这是明确的。

为什么会谈智能制造从数字化做起，主要是因为目前在收集制造业当中的数据是一个非常困难的事情，当你要把所有制造数据收回来的时候，我必须要透过其他的软件，通过其他的云平台也好去收集。所以制造业目前要做到完完全全的及时性分析这件事情是非常困难的，它大概拿到数据到达分析结果出来可能是四个小时，最快的状态。大多数制造业，它拿到数据，分析出结果，你可能拿到是昨天的数据，今天才告诉你昨天是什么样子，大家在花时间做，你花费了很多的时间跟成本。

什么成本呢？比如说你是一天之后才知道，一天之后才知道意味着什么？我在中间过程当中所生产的东西，它有相同的问题发生。假如说我今天分析出来的时候，昨天假如是70%，假如我要做调整，今天才有办法达到80%，你中间的损失就是10的损失。那你如果有办法及时性分析到这些问题跟做到预防的话，你可能在当下的过了一小时左右，你就可以马上阻止这样的事情发生，那么你的成本也好，就会往正面的方向发展，你的成本会下降。在中国整个制造业来看，不止中国，全球都一样，收集数据这件事情其实是在制造业当中困扰最麻烦的事情。

记者：你刚才谈到中国制造业目前的问题，华云是如何帮助他们进行数字化转型的呢？

庄曜任：我刚才提到这一部分，华云在帮助他们做转型之前，我们分析几个事情，一个是，如果你是传统数字化的转型，我们叫做物联网，这部分是比较单纯的，用传统的模式就可以转型，比如通过私有云，公有云，将一些应用服务，流程服务放到云上面去，统一性地做管理，帮他们做监控，让他们取得一些运维性的数字。如果是跟设备集成这一块，我们目前也有一些机器人产品，到商店或者医院去问它问题，它会回答你，你会发现有时候它的反应是很慢的，你问它问题，好久才出来，失败的时候，它会告诉你，你在它的头或者身上点那个位置，这个问题告诉我们，它的数据传到后台做判断之后，回复回来显示这个问题。这个动作为什么那么慢的原因，因为从设备到云上其实是一个很长的距离，一旦有网络上的问题之后，它会变得非常缓慢，甚至没有办法回应，它就告诉你请你在我身上点。这部分问题我们使用了边界运算的概念，在设备跟云中间，我们加了一层边界运算的计算层，通过边界运算去做快速的回复跟回应。我们会把一些常用的，常见的数据，包括一些热点，我们放在边界运算这个点上，这个概念在最早期之前，思科有提出来这个概念，叫做雾节点计算，就是说我在云跟物体当中做一层雾，通过这个概念做一个传递，这样连接。因为我在看这个东西的时候，我发现这个概念是完全可以加速我们设备跟机台全部串接起来的。

我们在这边做了一些研究跟研发，我们做了一个平台，它可以快速地反应底层设备的状态，中间是一个热点，很快速把常见、常用的状态在这边做完计算之后马上回复。如果一些不常见，不常用的数据，到这个点之后，我们会把它往后传递。维持住数据交付的线，最后做成闭环，做闭环的原因是因为我这边没办法回应，调后端，这边会跟前端的设备做一个联线，告诉它我还在做处理。因为你是从云的角度来看，软件上造成的是很大的一个负载，对于云的系统，它前端的系统也是，所以我们中间解决大概是这样的一个问题。

记者：边界运算。

庄曜任：对。

记者：我们可以看到近两年国内IT市场层出不穷有很多的技术，华云2010年成立，作为一家有着7年技术沉淀的技术企业，在未来或者是目前有没有正在研发的一些技术领域？

庄曜任：是有的，比如像智能制造，智能制造我们会用到的深度学习，AR部分，下一个世纪或者下一个阶段云应该长成什么样子。先谈谈我个人的想法，我们也在谈有几种方向，我可以聊聊我目前的看法，云不过是一个计算节点，它上面承载是相关的应用跟服务。我更相信在未来计算的领域也好，这样一个服务机构也好，发展到最后会是应用的概念，因为它会透过云计算，将所有的应用服务，所有设备机台的端口也好，串接进来，在里面重组你所需要的服务，跟重构你所需要的信息跟资料，这可能是我们未来发展当中关注的一个方向跟技术。

记者：今天也是非常荣幸邀请到了华云集团研发中心产品技术副总裁庄曜任，庄总，跟我们谈谈国内外云计算市场发展一些的概括，以及华云未来发展的一些计划，谢谢庄总。

庄曜任：谢谢。