Nutanix力推多云能力 超融合基础设施从数据中心延伸至云

Nutanix已经向自己的超融合基础设施软件堆栈中增加了多云的能力，包括统一的软件框架，能够跨各种内部部署的设备工作，来自多加厂商，以及访问多个云。

Nutanix已经向自己的超融合基础设施软件堆栈中增加了多云的能力，包括统一的软件框架，能够跨各种内部部署的设备工作，来自多加厂商，以及访问多个云。

本周Nutanix举行的Nutanix .NEXT大会上，介绍了包括这些新能力在内的多个新云服务。

Nutanix还公布了与Google的战略合作伙伴关系，Google将允许基于Nutanix的超融合基础设施服务原生运行在Google Public Cloud上。

Nutanix正在寻求如何帮助合作伙伴和客户构建连贯的混合云——这一点已经被证实使用传统内部部署的基础设施很难实现，Nutanix公司产品营销高级总监Greg Smith表示。

“我们正在超越混合云延伸到远程办公，甚至是在像军事设施、油气田等这样的偏远地方，这就是我们所谓的‘边缘云’。”

为了做到这一点，Nutanix推出了Nutanix Xi Cloud Services，通过Prism集中化数据中心基础设施管理软件，将数据中心服务扩展到云。

Nutanix Xi Cloud Services的重点是避免将内部部署服务扩展到云的复杂性。Smith表示：“今天，客户需要一个复杂而昂贵的通向云的路径。我们正在想办法打消这种需求，提供一个跨内部部署和云环境的通用体验。”

第一款Nutanix Xi Cloud Service预计将在明年年初提供，名为Xi Cloud Disaster Recovery。“客户只需要几分钟时间，就可以设置、管理和测试完整的灾难恢复服务。而且完成这些是不需要单独的灾难恢复站点或者第三方云的。”

Nutanix Xi Cloud Service是利用Nutanix自己的云，也就是基于多个协同中心为客户提供与Nutanix超融合基础设施相关的各种云服务。

通过与Google达成新的战略合作关系，这些服务还可以本地运行在Google Public Cloud中。

Xi Cloud Disaster Recovery服务预计将在明年年初提供，其他服务紧随其后，Smith表示。

Nutanix还公布了Nutanix Enterprise Cloud OS软件，一个可以将Nutanix超融合基础设施环境扩展至云的应用。

有了Nutanix Enterprise Cloud，Nutanix软件堆栈（目前已经在Nutanix、Dell EMC、联想和IBM的一体机中提供用于内部部署）现在将作为一项原生云交付解决方案提供，Smith表示。

“这是在提供混合云服务方面的一次重大升级。我们将提供完整的应用移动性，不管客户是想在内部部署环境还是在云中。”

此外新推出的还有Nutanix Calm，一种单一的软件结构，让客户可以以蓝图的形式定义和发布应用，然后跨各种云环境进行配置，Smith表示。

Nutanix Clam预计将在今年年底提供，利用Nutanix超融合基础设施软件堆栈的计算和存储能力，融合应用利用VMware ESX、微软Hyper-V，以及跨Xi Cloud服务及公有云（从AWS开始）Nutanix AHV虚拟机管理程序，Smith表示，Nutanix Calm最终将跨Google Cloud Platform和微软Azure提供。

“我们将允许客户将他们的应用与基础设施解耦，客户可以选择在他们希望的地方运行应用，根据成本和性能要求……最终结果就是让传统IT经理提升成为云IT经理。”

Winslow Technology Group是一家位于波士顿的解决方案提供商，Nutanix和Dell EMC的渠道合作伙伴，该公司首席技术官Rick Gouin表示，客户肯定有将超融合基础设施部署扩展到云的愿望。

“Dell EMC在将VxRail集成到云方面已经积累了很好的经验。Nutanix肯定也有需求这么做。”

客户迁移到云的步伐各不相同，而且他们考虑不止一种云。他期待在Dell XC系列一体机上部署Nutanix的多云能力。

“在大多数情况下，Nutanix的新功能用于XC系列会很快，但并非全部如此。Nutanix支持Xen虚拟机管理程序，但是Dell XC一体机不支持，可能是因为Dell VMware的关系。

Nutanix将利用现有的渠道合作伙伴来推进自己的多云新项目，Smith表示。

“Xi Cloud让合作伙伴能够向他们的Nutanix客户端增加一系列集成云服务。Nutanix Calm为合作伙伴提供了在云中超融合基础设施竞争差异点。这将促使市场利用自动化工具将现有基础设施扩展至DevOps。

Nutanix将为合作伙伴提供新的技术和销售培训的，但并不打算提供新的认证。Smith表示：“我们的目标是让我们现有计划的这部分，为合作伙伴提供具有一致性的销售流程。”