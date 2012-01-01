英特尔推出消费级64层3D闪存SSD

英特尔公司已经发布了一款全新SSD，这款64层3D闪存SSD已经正式登陆电子零售平台Newegg，价格为179.99美元。

英特尔公司已经发布了一款全新SSD，这款64层3D闪存SSD已经正式登陆电子零售平台Newegg，价格为179.99美元。

根据英特尔方面的说法，这是世界上首款可供商用的64层3D NAND SSD产品，且目前仅提供512 GB容量版本。

这款产品采用一个每秒6 Gbit SATA接口，其4K数据块读取/写入IOPS分别高达7万5千与9万，与现有消费级SSD 540系列产品基本持平。其连续读取/写入传输带宽（128K数据块）则最高为每秒550/500 MB——同样等同于540系列SSD。

这款2.5英寸笔记本/台式机磁盘驱动器替代型产品拥有160万小时平均正常运行时长，提供五年有限质保服务以及AES 256位加密机制。

被定名为545的这一系列SSD型号未来还将迎来更多容量选项，具体从128 GB到2 TB区间，用以替代英特尔当前在售的540系列消费级SSD——后者的容量区间在120 GB到1 TB。而M.2形式的产品也将在不久后陆续推出。

英特尔545系列64层3D NAND 512 GB SSD。

英特尔公司非易失性内存解决方案部门总经理兼高级副总裁Rob Crooke在博文当中写道：“领先的下一代制程工艺将帮助我们以顺畅、易于迁移及高可靠性方式将当前32层产品升级至64层扩展产品。另外，其亦使带来其它扩展型产品组合，专门用于支持新型商业客户以及嵌入式产品。我们在代工体系当中拥有非常强大的各代产品协同能力，预计在2018年年中之前，我们的64层TLC 3D NAND供应能力将得到快速增长。”

我们预计作为英特尔公司晶圆代工合作伙伴的美光公司也将利用64层TLC NAND芯片推出自己的SSD产品。