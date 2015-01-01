大数据时代 Commvault：做全生命周期的数据管理

在目前云计算、大数据平台的爆发阶段，有很多企业专门做数据备份、数据容灾或数据挖掘与分析或数据仓库，但相对较为分散，而Commvault更侧重于全生命周期的数据管理。

“坦白讲，我更多是深耕于系统架构的技术层面，并不擅长于前台宣讲。”李可提到，“在目前云计算、大数据平台的爆发阶段，有很多企业专门做数据备份、数据容灾或数据挖掘与分析或数据仓库，但相对较为分散，而Commvault更侧重于全生命周期的数据管理。”李可作为Commvault亚太区企业解决方案架构师，在媒体沟通会上，直入主题，介绍了commvault的定位。

显然，李可是一位技术管理层，他认为，Commvault在魔力象限中处于领导者，主要原因在于专注。

大数据时代 Commvault扮演怎样的角色？

根据IDC报告，2019年全球大数据分析市场的营收有望达到1870亿美元。同时，研究还显示，企业利用数据驱动型洞见做出的商业战略决策，可将生产力提升33%。显而易见，数据对于当今企业而言的重要性。

随着现代业务的快速发展，当前无论是IaaS、PaaS还是SaaS层， 方案堆积现象频现，无法将企业的真实情况反映出来，企业需要对所有数据做出完整梳理并掌控，因此Commvault提出的理念即数据管理，并不只是简单的数据获取、分析，而是将不同时期、不同来源、各个类型的应用数据汇聚一起，以数据保护及管理备份的形式，存储并做实时分析，提取商业价值。在这个过程中，Commvault扮演着类似于“心脏”的重要角色。

众所周知，数据分析的过程并非易事，Commvault的内部数据分析引擎，将整理后的数据提供至相关行业做深入挖掘。“在这个过程中，Commvault可以被理解为收集者、搬运工、分析者，同时兼具搜索和分析，最重要的是数据的展现者。”李可解释到。

事实上，所有的数据都有两种形式持久化，一是在传输过程中数据流，当数据通过应用发生流动时，Commvault可通过某种方式获取实时传输数据源；二是无论是Hadoop的应用写入、虚拟机、文件系统日志存储路径或基础架构层，只要数据有写入或流动，必定会触发规则，成为持久化的一个环节。

重点行业 重点布局

对于每个行业的需求，李可表示：“目前在医疗、金融、交通、电信等领域，数据需求较为迫切，因为行业属性会产生大量零散的非结构化数据，需要IT厂商制订一套较为完善的方案做数据源整合与管理。”

李可重点提到了医疗行业，Commvault为医疗企业的数据库管理系统做了深度集成，在后端做统一整理清洗，并提供多元的异构数据平台，以方便调取挖掘。其实，在医疗、金融领域，Commvault已经有专门的合作伙伴一起将业务知识、数据管理能力结合在一起去开发相应解决方案。

由此看来，Commvault数据管理解决方案惠及至各行各业，同时也突显了大数据分析市场的强劲需求。而提到数据管理，安全性也是不得不提的话题。不少数据分析供应商在数据安全上同样煞费苦心。相比于其它厂商，Commvault最大的优势在于完整的数据管理体系。在数据保护、备份、搜寻、恢复上，形式一条闭环链，且可以根据需求灵活性定制，可在Commvault专家的帮助下，既实现安全法所规定的要求，也可以自动化减轻操作压力。

暗数据如何点亮？

众所周知，在数据科学领域，许多企业仅利用了数据的一小部分，有些宝贵数据被遗放在数据孤岛中，无法得到有效利用。行业研究显示，全球每天创造2.5个五万亿字节的数据，而在过去的两年中，这些数据中的90%来自于每天从众多不同渠道产生的数据。换句话说，这相当于575亿台32 GB内存的iPhone手机总存储量。毫无疑问，这确实是海量数据，但是其中大部分数据处于黑暗状态。

对此，李可认为，企业对于暗数据最大的期望在于减少存储成本。Commvault对于暗数据的存储，不需要借助第三方软件或平台，可基于Hadoop等大数据平台做集合，充分利用Commvault数据存储去重压缩的能力，来降低暗数据的存储成本。

“用户需要做数据分析或查询时，通过Commvault统一索引体系分层存储的分级索引，即可实现，无需更复杂的操作工作。”李可表示。

小结

信息技术的高速发展，使数据量和数据源日益增长，与此同时，数据管理业务也变和尤为复杂。IT管理人员需要及时筛选数据，从而有效管理、保护和利用数据，以释放出更大商业价值。Commvault解决方案在业界确实有较高知名度，不过目前市场竞争激烈，能否长居领导者地位，还有待观察。