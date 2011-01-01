蓝色巨人将思科VersaStack与COS加以结合，旨在吸引大型对象存储企业客户

IBM公司已经找到了进军企业数据密集型工作负载市场的新途径——与思科公司就VersaStack建立合作关系。

IBM公司已经找到了进军企业数据密集型工作负载市场的新途径——与思科公司就VersaStack建立合作关系。

VersaStack属于一套融合型基础设施系统参考架构，其中服务器与网络方案由思科方面提供，IBM则负责提供存储支持。这是一套FlexPod类系统，销售渠道将对各组件进行预测试及认证，并最终将其作为单一受支持系统进行销售。

VersaStack解决方案采用IBM的云对象存储（简称COS）配合思科S系列S3260存储服务器作为其物理存储阵列，同时引入思科UCS C220机架服务器、Nexus 9000交换机以及一套40 Gbit以太网架构。

现有客户可利用内部思科硬件与服务器管理工具以管理这套新型COS方案的各项容量。其存储容量可由TB级别扩展至PB级别，另外IBM COS亦可利用IBM自家SoftLayer公有云将存储资源进一步向外及向上扩展至EB水平。

IBM公司COS总经理Phil Buckellew就此强调称：“为思科硬件客户提供IBM云对象存储……使其能够利用现有投资成果以获取大规模可扩展资源，从而支持海量数量或者不断变化的业务需求。另外，客户还能够根据自身实际需求将这套方案延伸至IBM Cloud环境当中。”

这套解决方案的目标用例包括主动归档、备份、内在存储库、企业协作以及云应用程序开发等等。

蓝色巨人还强调称，新的COS VersaStack简化了思科客户的集成流程，意味着思科客户可以利用其现有思科采购协议及支持结构以建立起IBM COS环境。

我们预计NetApp与民科的FlexPod也将提供类似的功能。