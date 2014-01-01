蒙牛集团CIO方鸿：对于快消行业来讲，加强消费者粘性至关重要

随着信息技术的发展，快消品行业也在不断借助云计算和大数据技术来实现企业的数字化转型。作为连续8年位列世界乳业20强、中国领先乳制品供应商蒙牛也在积极建设自己的云生态体系

随着信息技术的发展，快消品行业也在不断借助云计算和大数据技术来实现企业的数字化转型。作为连续8年位列世界乳业20强、中国领先乳制品供应商蒙牛也在积极建设自己的云生态体系，通过与IBM、AWS、SAP、西门子、Sitecore等合作实现国际化+数字化的全球化品牌建设。

在2017年6月27日，蒙牛与Sitecore达成战略合作，双方合作目的是在数字化时代帮助蒙牛扩展在快消品行业营销新思路。双方将全方位开展合作，并重点拓展消费者洞察、个性化营销等领域的深入协作。Sitecore是全球领先的体验管理软件企业，通过内容管理、情境智能，规模化营销沟通自动化，和个性化电子商务等功能，实现点对点的品牌互动营销。

蒙牛集团首席信息官方鸿

蒙牛集团首席信息官方鸿出席发布会并介绍了蒙牛的数字化建设情况。方鸿谈到“每天和消费者仅仅通过产品交互就超过8000万次的蒙牛正处于数字化转型的阶段。云和大数据是企业未来重要的资产和竞争力的来源。”

蒙牛目前正在构建基于基础云、渠道云、消费者云、伙伴云以及员工云的云生态体系。而在蒙牛云生态体系中的消费者云的定义里，如何通过和业内领先的合作伙伴来打造数字化工具箱，通过数字化营销手段实现企业与消费者之间更加精准的触达、全方位服务和用户粘性的增强是至关重要的战略举措。

与Sitecore的合作目的是希望能够更好的实现与消费者的深层次互动，达到个性化营销的目的。同时电子商务正成为快消品行业的重要发展模式，在传统的营销模式下，企业无法第一时间聆听到消费者的真实心声，也就无法快速响应市场变化，抓住市场机遇。作为行业先驱，蒙牛始终坚持以消费者为中心，强调以消费者为核心的数字化营销转型，着力于协同线上线下渠道构建立体渠道新模式，并利用社交媒体的信息数据达成真正意义上的消费者洞察，建立基于大数据的战略“前台”支撑营销决策，在产品和服务生命周期的各个阶段增加消费者个性互动体验，从而更加精准地贴近消费者。

方鸿表示：“同时，蒙牛也关注到随着消费者购物习惯及媒介渠道的不断发展，消费者洞察变得日益复杂。Sitecore在创建一致的消费者体验领域拥有强大的技术支持及丰富经验，善于打造情境营销，贴近并满足消费者需求。蒙牛将借助Sitecore的技术平台与经验，拉近与消费者的距离，重新定义牛奶，成为真正以消费者为中心，创新引领的百年营养健康食品公司。”

通过此次战略合作，蒙牛将基于Sitecore的数字化营销解决方案覆盖其所有线上渠道，包括集团及各品牌的网站、近百个微信公众号的统一管理发布与洞察、品牌活动配合等，并在创新方案如云部署、机器学习等领域深入协作。其中包括蒙牛联合Sitecore的技术平台，通过精选牧场纯牛奶实现与消费者一包一码的数字化连接。双方在消费者行为追踪上的合作将助力蒙牛开展更有针对性的营销，并将在创新的营销方案、食品安全及品质保证方面给终端用户带来更优质的体验。

作为蒙牛首款数字化产品，精选牧场可从牧场到餐桌对消费者进行全程的数字化连接。消费者通过扫描包装上的二维码，不仅可进行产品一包一码的在线生产追溯，还可参观云端工厂、牧场的实时动态，随时随地进行积分换礼。与此同时，蒙牛的后台还将通过消费者扫码行为，即时获取目标人群属性，并给予标签化定位，从而有效抢占数字化营销市场的先机，实现精准投放，让大数据的成果不只停留在“云端”，更在市场端实现有效“落地”。

市场和渠道日益多元，每个消费者均具有鲜活而复杂的个性化体现，每个访客也具有各自独特的关注点。感知用户关注点，实现用户的360度画像，了解用户的兴趣倾向和消费需求成为难点。通过所有营销渠道为用户提供动态、有吸引力的内容，则将帮助使潜在用户转化为真正的用户，进而完成个性化营销。

Sitecore亚太区高级副总裁Steven Goddard表示：“企业正在进入全面互联的时代，市场多元与全渠道让情境营销规模不断扩大，复杂程度也随之增加，提供优质的客户体验变得愈加重要。蒙牛作为消费品行业的领军企业，致力于通过创新为消费者提供‘点滴幸福’，也积累了丰富的消费者互动经验。Sitecore将帮助蒙牛使营销内容化繁为简，统一管理所有数字渠道的内容、为客户在不同触点上提供一致的体验。同时通过精准客户画像，实现大规模的1对1个性化营销，最大程度地提升消费者的产品满意度与品牌忠诚度。双方未来将通过战略合作平台，以创新方案定制更多个性化的消费者体验，打造行业标杆。”