HDS内容平台产品组合推动云基础设施转型

近日，HDS公司宣布为HDS内容平台（HCP）产品组合推出多项更新，为企业提供了一条数字化转型之路，同时实现相比公有云更为节约的成本

近日，HDS公司宣布为HDS内容平台（HCP）产品组合推出多项更新，为企业提供了一条数字化转型之路，同时实现相比公有云更为节约的成本。这一集成产品组合带来了出色的云经济性，并支持企业利用分析能力来发现新的机遇和洞察信息，从而帮助企业大幅提升赢利能力和工作效率。此外，借助增强的安全性、可用性和数据保护能力，企业还将显著降低风险。

借助今天发布的更新，HCP将实现多项提升，包括每个集群的可用存储容量提升400%，通过10TB硬盘将存储节点容量提高67%，每个节点的对象数量提高55%，以及大幅简化的软件许可等。在此基础之上，在企业用例中，客户将能够实现比公有云低5倍以上的存储成本，同时总体拥有成本也将能够比公有云降低超过60%。

HDS云和移动办公首席技术官Peter Sjoberg 表示：“我们再一次凭借独一无二的集成HDS内容平台产品组合，为对象存储树立了新标杆。HDS内容平台为客户提供了理想的生态系统，不仅能够支持客户当前以内容为中心的应用，同时还能够支持客户全新的云用例和工作负载。它同时还为客户按需安全整合混合云存储奠定了坚实基础，帮助客户更快应对变化和优化成本。”

HCP产品组合是一款独特的端到端解决方案，能够帮助企业消除孤岛，促进协作，加强治理和合规性，可靠保护敏感数据，自动化管理私有云、混合云和多云环境的管理，同时通过复杂的搜索与分析技术获得宝贵洞察信息。这一产品组合包含面向软件定义对象存储的HDS内容平台。HCP Anywhere具备文件同步与共享、以及数据保护功能；弹性文件云网关HDS Data Ingestor（HDI）；以及能够从您的数据中快速获取洞察信息的HDS内容智能管理工具（HCI）。

Marshfield Clinic Information Services（MCIS）基础设施服务副总裁兼首席技术官Tim Buss 表示：“MCIS公司是一家医疗信息技术公司，专注于提供和管理创新的产品与服务。作为Marshfield Clinic Health System（MCHS）的全资子公司，MCIS产品和服务能够帮助客户以较低的系统成本实现出色成效。HDS帮助我们利用HDS内容平台产品组合的原生自我修复功能免除了部署传统备份的需要，大幅降低了成本。我们扩大了与HDS的合作，在其他医疗影像平台中也部署了HDS产品，以此来取代MCHS使用传统大型静态数据备份方式。HDS内容平台产品组合具备灵活的安全性、多租户支持和内建的加密功能，同时不同产品间还可实现紧密互操作，这让我们能够重新定位现有的主存储容量，减少主存储升级预算和推迟新的采购，从而实现大幅的成本节省。”

Klinikum Wels-Grieskirchen首席信息官Elmar Flamme表示： “Klinikum Wels-Grieskirchen致力于充分利用创新的IT解决方案，为我们的患者提供最出色的医疗服务。在过去四年里，HDS内容平台一直充当着我们高度可扩展的云临床存储库，凭借能够与任意临床系统集成的能力为我们带来了出色的价值。此外，存储在HCP上的医疗数据随时可供使用，显著加快了我们应对患者紧急情况的速度和应急措施质量。HCP产品组合的新成员HCI令我们感到无比振奋，这意味着我们将能够使用复杂的分析技术来大幅加快诊断速度。”

451 Research高级存储分析师Steven Hill也表示： “非结构化数据快速增长所引发的挑战推动了对象存储的复兴；包括在本地和云端。下一代数据管理的关键在于收集高质量元数据，以提供增强的数据可见性、自动化和基于策略的管理，而无需考虑此数据实际位于何处。存储的经济性当前正在不断演进。对于企业而言，最明智的做法或许就是从本地对象存储框架开始，而不是费时费力地去寻找其他途径。此类存储框架能够出色地满足公司需求，并可扩展至公有云选项。”

HDS内容平台（HCP）更新

当前，传统企业正在进行转型，以期与在数字时代诞生的企业更有力地展开竞争。为此，他们需要一款云驱动的基础设施来提高敏捷性。借助今天发布的更新，HCP在每个集群中的可用存储容量将提升400%，并可通过10TB硬盘将存储节点容量提高67%，同时将每个节点的对象数量提高55%。此外，此更新还将简化软件许可，让客户能够实现比使用公有云低超过五倍的存储成本。客户还将可以利用增强的分片文件传输能力，加速S3云存储应用的大文件上传、下载和范围读取性能。此外，HDS还增强了API，能够为企业带来更高的可见性，更好地分析其基础设施的性能和健康状况。

针对当今始终在线的IT环境，HCP提供了多项可靠性、可用性、安全性和灵活性改进。HCP为多站点部署添加了地理分布式纠删码，可显著减少容量开销、降低总体拥有成本（TCO）和加快重建速度。损坏的文件将从不同地区的存储进行恢复，而非使用冗余站点，这将在发生意外事件时有效保证可用性，比如遇到大规模的停电。HCP用户可以根据其业务、法规和性能要求，选择组合使用各种数据保护选项，包括本地和地理位置分散的纠删码、RAID、以及复制等。此外，新发布的更新中还包含了多项客户驱动的增强，进一步扩展了现有的可维护性和监控功能。为了向客户提供更高的灵活性，HCP添加了KVM Hypervisor支持，在改善总体拥有成本的同时，扩展了软件定义功能。同时，为满足高度重视安全的客户的需求，HCP还添加了一个专门的管理端口，用于隔离用户和管理网络来提升安全级别。

HDS Data Ingestor（HDI）更新

通过使用HDS Data Ingestor，企业将能够显著降低向不同地理位置和云用户提供IT服务的风险、成本和复杂性。新功能包括能够加快上传视频等大文件的HCP分片文件上传功能。其他增强功能包括：更轻松地解决内容共享冲突的功能，大幅提高文件迁移性能，以及能够更有效地保护数据的加密哈希算法更新等。

HCP Anywhere更新

这一声明基于上个月发布的HCP Anywhere更新，用于支持企业改善其数字化工作场所体验。这些更新将能够帮助企业整合现有的内容存储库；提供下一代文件共享、协作和数据保护功能；简化搜索；同时提供API来设计新工作流和定制用户体验。有关更多详细信息，请单击此处阅读完整新闻稿。

HDS内容智能管理工具（HCI）

这款搜索与分析解决方案于2016年11月发布，是HCP产品组合的最新成员，让企业能够充分利用其数据的价值。HDS内容平台产品组合是唯一允许企业整合对象存储、文件同步和共享、文件云网关以及复杂搜索与分析功能的产品，可帮助企业创建出紧密集成、简单且智能的云存储解决方案。有关更多详细信息，请单击此处阅读完整新闻稿。

OpenIO产品战略总监Enrico Signoretti在于2017年3月发布的名为《细分市场路线图：面向企业容量驱动型工作负载的对象存储》报告中写道：“HCP（HDS内容平台）是市场上最成功的企业对象存储平台。它拥有1,700多个客户，平均集群容量介于200TB到300TB之间。除了硬件生态系统外，HDI（远程NAS网关）和HCP Anywhere（同步与共享）则进一步彰显了其集成水平和丰富的功能。”