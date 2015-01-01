东芝公司将面临摘牌退市风险

日本东芝公司股票将从今年8月1日起从东证1部（相当于主板）降格至东证2部（相当于中小板）交易。作出这一决定是因为东芝在2016财年结束时已经资不抵债。

东京证券交易所日前宣布，日本东芝公司股票将从今年8月1日起从东证1部（相当于主板）降格至东证2部（相当于中小板）交易。作出这一决定是因为东芝在2016财年结束时已经资不抵债。东京证券交易所同时宣布，如果在2018年3月31日前东芝仍无法扭转资不抵债的局面，将面临摘牌退市。

东芝于1949年5月同时在东京证交所和名古屋证交所上市，迄今已接近七十年的上市历史。

去年底以来，陷入财务困境的东芝一直在寻求通过出售资产来弥补美国核能子公司西屋电气的巨额亏损，能否如愿出售其半导体子公司成为其财务能否改善的关键。存储芯片业务是东芝集团目前唯一盈利的业务，东芝NAND闪存芯片在智能手机、服务器和PC等电子产品中应用广泛。

另据日本共同社报道，东芝正在与产业革新机构等组成的“日美韩联合体”展开优先谈判，可能在6月27日正式敲定芯片业务出售交易。

此前富士康曾给出了比“日美韩联合体”更高的报价，但有消息称，日本政府可能会因东芝技术的战略价值而反对其将芯片业务售予富士康或韩国的海力士。