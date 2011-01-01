Vblock即将消失：思科与戴尔的友谊愈加脆弱？

Dell EMC的融合基础设施产品组合正在发生变化。Vblock（采用思科Nexus交换机）将消失，VxBlocks（带有软件定义的网络）将取而代之。

Dell EMC的融合基础设施产品组合正在发生变化。Vblock（采用思科Nexus交换机）将消失，VxBlocks（带有软件定义的网络）将取而代之。

思科交换机出局，VMware交换机取代，思科与戴尔的关系变得愈加脆弱，是这样的吗？

Vblock和VxBlocks都是Dell EMC融合基础设施产品组合中的产品，结合了来自思科、Dell EMC的服务器、存储和网络，融合到一个集成的、作为单一实体采购的系统。

这个系列开始是Vblock（采用思科的服务器和网络，Dell EMC的存储），然后是2015年3月增加了VxBlock产品，采用VMware的软件定义网络产品NSX，或者思科的SDN竞争/对等产品Application Centric Infrastructure (ACI)。

Vscale Architecture规定了融合和超融合平台的组合，以及计算、存储和数据保护扩展，涉及融合的Vblock和VxBlock系统，以及VxRack和VxRail一体机。

EMC全球系统工程总裁Chad Sakac表示，有近90%的Dell EMC客户选择了VxBlock而不是Vblock，并且这样做已经有一段时间了。他们在SDN方面倾向于选择思科Nexus 1000v硬件交换机。SDN并不能部署在Vblock上。他说，客户要么希望立即部署SDN，要么在未来选择部署。

在vSphere中对第三方虚拟交换机的需求也减少了，大部分客户选择VMware的虚拟交换机。

从Vblock切换到VxBlock，这反映了一个事实，那就是客户投了反对票。Sakac在博客上表示：“对他们和我们来说，这是简化了。从7月1日开始，我们将只提供VxBlock系统作为我们的融合系统选项。”

Dell EMC的一项声明称：“在2020年6月3日之前，我们将继续售卖Vblock扩展（例如增加更多盘），并支持融合基础扩展（例如为Vblock系统增加Technology Extension for Isilon），以及一些小的增强项。我们还将继续在2022年6月30日之前继续提供服务和安全补丁。”

Sakac表示，Vblock客户可以继续使用Vblock直到2022年，或者通过一个简单的服务产品切换到VxBlock。

他表示，思科与Dell EMC的关系并没有变得越来越脆弱。软件定义网络正在变得越来越受欢迎，Vblock并不支持SDN，VxBlock却支持。所以Dell EMC和思科只是回应了客户的选择。

这里是来自思科销售业务开发总监Tim Rod的声明：“Vscale客户是部分思科最大的ACI和融合基础设施客户，我们很高兴很把与Dell EMC所取得的成功继续下去。我们的共同客户是这一创新的真正受益者。”

另外，Dell EMC和思科也正在扩展Vscale架构，增加了：

- 单点编排、自动化和安全，针对计算、网络和存储——UCS Director与思科ACI自动化结合，降低风险，缩短搭载服务的时间

- Vscale Border Technology Connect——思科Nexus、ASA和Firepower、ISR以及ASR，确保Vscale资源和外部网络之间的安全、高性能的数据通信

- Vscale Open Technology Connect——思科Nexus和MDS服务，针对第三方设备集成，通过资源共享实现Vscale和非Vscale资产的ROI最大化

- Vscale Fabric Technology Connect for Storage——全闪存的Dell EMC Unity、XtremIO以及VMAX存储，以及Isilon NAS，优化了应用的性能和横向扩展存储的成本

- Cisco Advanced Services for UCS Director and ACI部署以及Dell EMC Vscale Services加速了数据中心现代化，以及达成业务结果的时间。

所有这些的结果，就是思科交换机支撑的Vblock即将消失，被VMware虚拟交换机网络连接或者ACI网络连接的VxBlock所取代。思科和EMC正在扩展Vscale架构，Dell EMC和思科关于Vblock所说的没什么大不了，客户受益，大家就都赢了。