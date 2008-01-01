Red Hat发布开源的超融合基础设施产品

这次推出的Red Hat Hyperconverged Infrastructure堆栈，将红帽的四项技术融入到一套整合的产品中，瞄准云部署，红帽公司产品营销总监Ross Turk表示。

红帽本周四宣布进军超融合基础设施市场，推出所谓的首款开源超融合基础设施软件堆栈。

这次推出的Red Hat Hyperconverged Infrastructure堆栈，将红帽的四项技术融入到一套整合的产品中，瞄准云部署，红帽公司产品营销总监Ross Turk表示。

该堆栈包括Red Hat Virtualization，红帽基于开源KVM技术的虚拟机管理程序；Red Hat Gluster存储，一个基于GlusterFS项目的横向扩展文件系统；Red Hat Enterprise Linux（RHEL）操作系统；以及Red Hat Ansible自动平台和部署框架。

“RHEL对我们来说是一个真正的差异点，这意味着整个堆栈是由单一厂商提供支持的。”

Red Hat Hyperconverged Infrastructure软件堆栈瞄准那些希望简化数据中心基础设施的客户。

“这是针对那些在大型数据中心内单独扩展计算和存储，并想把服务器和存储堆栈带入小型或者远程办公环境的客户。我们的目标是让它占的空间尽可能的小。”

Red Hat Hyperconverged Infrastructure的开发源自于在石油天然气、零售、政府和军工等垂直领域的大型客户，初期近通过直接渠道提供给这些类型的客户，Turk表示。

“渠道对我们来说是一个更广泛的重点。但这是一款新产品。有了这样的新产品，我们一般专注于前五大的直接客户，主要是那些对这款产品有需求的客户，我们现在已经开始供货。当面向渠道合作伙伴供货的时候，它也为面向市场做好了准备。”

Turk没有透露Red Hat Hyperconverged Infrastructure将何时提供给渠道合作伙伴。

Turk说，Red Hat Hyperconverged Infrastructure将面临Nutanix或者SimpliVity等竞争厂商，SimpliVity最近被HPE收购。不过他说，这些厂商的目标是为客户提供一站式解决方案。

“Red Hat Hyperconverged Infrastructure是针对那些已经拥有虚拟化数据中心，但是希望有更小型、更紧凑版本的Red Hat堆栈的客户。”

Red Hat Hyperconverged Infrastructure可以部署在客户的行业标准服务器上，Red Hat初期将发布关于适合类型服务器的指南。Turk表示：“随着我们获得更多的体验，我们将提供参考架构，随后可能会推出捆绑的解决方案。”

有一位Red Hat解决方案提供商表示，从较高层面来看，Red Hat Hyperconverged Infrastructure是一个不错的想法，但晚了几年时间。

这位不愿透露姓名的解决方案提供商表示，厂商在推出Red Hat Hyperconverged Infrastructure的时候会面临很多问题。

首先，该解决方案提供商表示，Red Hat面临着Red Hat Virtualization的问题，因为Red Hat实际上试图售卖开源的KVM。“Red Hat应该提供一套将KVM与RHEL结合的解决方案。客户逐渐厌倦了VMware，正在试图摆脱VMware。Nutanix已经有它自己的虚拟机管理程序了。”

第二个问题是有少数客户已经部署了Red Hat Gluster存储技术。第三，这个解决方案提供商表示，Red Hat假设Ansible是通用的解决方案。“他们假设，如果与Ansible打包，那么就会进入此前没有进入到的市场中。Ansible是一个很棒的解决方案，但并不会解决所有问题。”

该解决方案提供商还表示，Red Hat提供Red Hat Hyperconverged Infrastructure但却没有让渠道合作伙伴参与进来是个错误，过去Red Hat就曾经这么做过，包括OpenStack。

“合作伙伴如果不参与进去就无法了解它，这是作为Red Hat合作伙伴最烦人的事情了。”

Red Hat存储产品营销经理Irshad Raihan表示理解这种烦恼。

Raihan表示，Red Hat Hyperconverged Infrastructure实际上是第一代产品，显示了Red Hat正在超融合基础设施方面的发展方向。

“我们对新产品采用爬行的方式。所有我们将首先是直销。但是我们通常会看到合作伙伴会马上来找我们了解新产品。”

Raihan坦言，Red Hat的确被认为进入这个市场有些晚。“超融合基础设施是这个广阔的市场的一部分，公平地说，晚了有三年时间。”

不过，Raihan表示，这是一个相对成熟的市场。“需要一个像我们这样的厂商提供一套新的解决方案。很多厂商都在对客户强加他们的硬件。我们完全是软件定义的，当然也有其他一些软件定义的产品，但是没有一个是开源的。”

Raihan表示，他并不认为Red Hat Virtualization和Red Hat Gluster存储是不对外出售的，尽管事实上客户可以从Red Hat那里获得这个产品，或者免费以开源形式或者相同的功能，但是需要他们自己提供支持。

“这是开源的本质，但是Red Hat从RHEL那里得到了很多安全特性。所以对很多客户来说，负责提供支持是有意义的。有一些客户说他们具备这方面的技能。”

五年前，Red Hat Gluster存储因为功能匮乏面临销售困难的问题，但是今天该产品在功能上可以与市场上最好的存储产品匹敌，Raihan说。

“记住，Red Hat Hyperconverged Infrastructure是一款真正集成的解决方案。我们并不单独出售Red Hat Virtualization和Gluster。”