IDC：第一季度全球融合系统收入同比增长4.6%

根据IDC全球融合系统季度追踪报告，2017年第一季度全球融合系统市场收入同比增长4.6%达到26.7亿美元。该季度融合系统市场消耗了1.48EB的新增存储容量，相比去年同期仅增长了7.1%。

根据IDC全球融合系统季度追踪报告，2017年第一季度全球融合系统市场收入同比增长4.6%达到26.7亿美元。该季度融合系统市场消耗了1.48EB的新增存储容量，相比去年同期仅增长了7.1%。

“融合系统已经成为数据中心基础设施创新与增长的重要来源，”IIDC企业存储与融合系统研究总监Eric Sheppard表示。“这些解决方案对于一些关键技术——例如闪存、软件定义基础设施和私有云平台——推动数据中心现代化和效率来说是一个渠道。”

融合系统细分市场

IDC的融合系统市场分成四个部分：集成基础设施、认证参考系统、集成平台和超融合系统。集成基础设施和认证参考系统是预集成的、厂商认证的系统，包含服务器硬件、磁盘存储系统、网络设备、以及基本要素/系统管理软件。集成平台集成的系统，售卖时带有额外预集成打包软件，以及优化实现了应用开发软件、数据库、测试和集成工具等功能设计的定制系统。超融合系统将核心存储和计算功能融入单一的、高度虚拟化的解决方案。超融合系统与其他集成系统区分开来的一个关键特点，就是超融合的横向扩展架构，以及可以通过相同的x86服务器资源提供所有计算和存储功能。

在2017年第一季度，集成基础设施和认证参考系统总体收入为13.7亿美元，同比减少3.3%，在整个市场中占比51.3%。戴尔是这个市场中最大的提供商，销售额为6.478亿美元，在该细分市场中占比47.2%。

* 注释：表格中显示的所有季度，戴尔部分代表着Dell与EMC的销售总额。

在2017年第一季度，集成平台销售额为6.359亿美元，同比减少13.3%，这相当于23.8%的市场收入份额。Oracle是该季度排名第一的集成平台提供商，收入3.487亿美元，市场份额为54.8%。

* 注释：在全球融合系统市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额等于小于1%的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

在2017年第一季度，超融合的销售额为6.651亿美元，同比增长64.7%，占市场份额24.9%。