 长虹佳华：助推数字化转型 做高效IT运维服务提供商

6月22日，第十届中国数据中心大会在北京举行，国内IT分销领域的领军企业——长虹佳华凭借多年技术与实践累积，以及在数据中心IT运维服务领域的突出表现，荣获“2017年度中国数据中心现代化最佳运维服务提供商”奖项。

6月22日，第十届中国数据中心大会在北京举行，国内IT分销领域的领军企业——长虹佳华凭借多年技术与实践累积，以及在数据中心IT运维服务领域的突出表现，荣获“2017年度中国数据中心现代化最佳运维服务提供商”奖项。

据悉，这次会议以“加速数据中心现代化 助力企业数字化转型”为主题，旨在通过学习“一带一路”国家战略，研究探讨企业数字化转型浪潮下，数据中心价值及创新，并整合国内外优秀案例及解决方案，搭建交流平台，驱动企业数字转型升级。会上还向在数据中心现代化领域做出突出贡献的企业进行的表彰，长虹佳华摘取最佳运维服务提供商奖项，充分证明其在IT运维服务领域的雄厚实力。

（长虹佳华荣获“2017年度中国数据中心现代化最佳运维服务提供商”）

企业数字化转型时代 加速数据中心现代化需求

本次数据中心大会展望了IT发展的未来，与会人士普遍认为，企业数字化转型是大势所趋，未来十年将是信息技术和商业模式创新升级的十年，更是行业用户全方位数字化转型的十年。数字化转型不仅改变企业运营方式，也会重塑世界经济面貌。会上，赛迪专家指出，2016年全国数据中心IT投资规模超过2000亿元，企业数字化转型市场潜力巨大。

企业的数字化转型，依托于云计算、大数据、人工智能等先进技术，只有不断优化和改进数据中心基础架构，才能助力企业业务创新和转型升级，这意味着数据中心的现代化是企业数字化转型的前提和基础。而数据中心现代化，就是从用户的应用需求出发，打造高效、灵活、自动化和智能化的数据中心基础架构，为企业上云和业务的发展保驾护航。

早在几年前，长虹佳华就提出“云计算的核心是数据”，并不断壮大技术力量，致力于为合作伙伴和客户提供数据中心运维服务，推动数据中心IT 架构的优化与云化，持续改善和演进数据中心物理基础设施，实现绿色化、智能化目标，充分顺应企业数字化转型要求，帮助用户加速数据中心现代化。

（长虹佳华云计算中心）

长虹佳华精耕细作IT产业 提供专业高效运维服务

作为业内领军企业，长虹佳华在增值分销及系统集成领域精耕细作，对用户全IT基础构架及用户业务具备充分理解。在此基础上，长虹佳华提供的运维服务除传统软硬件支持服务外，还可进一步提供主动的IT运维管理系统状况运行监测、系统升级及优化、系统架构改良和问题改善、系统高可用性建设、容灾系统切换保障等一些列主动性服务，从而为用户打造稳定、可靠、安全而高效运行的IT基础构架，帮助用户面对新形势下的数字化转型挑战。

高效是长虹佳华IT运维服务的核心，围绕这一关键词，长虹佳华为电信、政府、金融、医疗、制造业、交通运输及教育等领域的客户提供优质的IT运维服务。一方面，长虹佳华致力于打造高效的人才队伍。运维服务团队具备全面、标准的专业服务能力，并通过国家工信部领导下的信息技术服务标准评审（ITSS资质），在云计算、大数据、高性能计算、图像识别等应用领域具备前沿技术能力，能够适应用户的不同需求迅速提供运维解决方案。

另一方面，长虹佳华建立了高效IT运维响应机制。一线运维服务团队覆盖20个省级城市，4小时现场时效圈辐射全国。不仅如此，长虹佳华还与众多国际ICT领域领军企业在产品、技术及服务领域进行广泛合作，建立了覆盖全数据中心堆栈的技术专家团队，配合全天候的800客户服务中心实现7x24小时不间断服务响应。公司的4个大型备件库备品覆盖率超过99%，同时通过长虹佳华备件资产管理系统，利用分布在全国的多个小型备件库提升备件响应效率。

历经多年技术与实践经验积累，长虹佳华为众多用户提供了优质高效的数据中心运维服务，赢得了合作伙伴的广泛赞誉，公司营销规模与利润也保持连续12年双增长的佳绩。本次荣获“2017年度中国数据中心现代化最佳运维服务提供商”奖项，正是对长虹佳华这一实力的证明。未来，长虹佳华将进一步顺应企业数字化转型趋势，不断提升服务能力，用卓越的IT综合服务满足合作伙伴和各行业用户需求，促进中国IT产业进一步发展。