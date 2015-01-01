 贵阳乾鸣国际信息产业园被授予“四型产业”示范项目荣誉称号

日前，由北京供销大数据集团（以下简称“SinoBBD”）投资建设的贵阳乾鸣国际信息产业园，在2017生态文明试验区贵阳国际研讨会上荣获2017年度贵州省绿色经济“四型产业”示范项目荣誉称号。

日前，由北京供销大数据集团（以下简称“SinoBBD”）投资建设的贵阳乾鸣国际信息产业园，在2017生态文明试验区贵阳国际研讨会上荣获2017年度贵州省绿色经济“四型产业”示范项目荣誉称号。这充分肯定了SinoBBD乾鸣国际信息产业园在数据中心基础建设绿色节能方面的领先实力和卓越贡献。

图为活动现场

近年来，贵州省将发展绿色经济作为守住两条底线的有机结合点，大力发展绿色经济“四型产业”，涌现出了一批示范带动性强的优质项目，为加快绿色经济发展注入了强大动能。本届2017生态文明试验区贵阳国际研讨会，吸引了400多位来自全球各地在生态文明建设和可持续发展领域的重要国际组织、学术机构、企业界的嘉宾，汇聚贵阳共同探讨如何＂走向生态文明新时代 共享绿色红利＂。

北京供销大数据集团总裁陈静红认为，绿色生态文明是人与自然和谐相处的最融洽方式。十八大以来，将绿色发展作为生态文明建设已经成为国家重点，乾鸣国际信息产业园本次能够荣获2017年度贵州省绿色经济“四型产业”示范项目，是对集团乾鸣国际信息产业园在绿色节能环保方面最大的肯定。

乾鸣国际信息产业园是北京供销大数据集团响应国家“一体化”大数据中心战略建设的新一代数据中心。乾鸣国际信息产业园建筑规模约30万平方米，5万个机柜，项目落成后将成为中国云贵大数据高端产业基地，该项目将立足西南、辐射全国，实现集团发展大数据产业的目标。

据乾鸣国际信息产业园机房建设负责人介绍，该数据中心最大亮点是依据节能指标和绿色技术要求，综合考虑区域位置、技术、业务发展、经济投资等方面的因素，利用自然资源降低数据中心空调制冷、供电系统的能耗，以尽可能的降低数据中心PUE 值。

SinoBBD作为大数据“国家队”，凭借自身的技术、创新和服务能力，在数据中心领域拥有强劲实力和丰富经验，助力客户从节能减排、快速交付、提升资源利用率、创新业务、盈利能力、精细化运营等方面提升投资回报。未来，随着用户场景不同，集团将以“3+10+X”为战略部署，为客户提供包括IDC、EDC、CDN、传输、云及安全等一体化一站式平台体系，满足客户对数据存储、数据交换、数据分发、加速和数据分析等需求。