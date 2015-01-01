Avere公司：我们与谷歌之间的合作关系正变得愈发紧密

NAS加速与云存储业务供应商Avere公司正面临迅猛发展的相关市场，而对于这一波在规模上几乎与其数据中心业务相当的浪潮冲击之下，Avere方面亦决定进一步提升与谷歌方面的合作关系。

NAS加速与云存储业务供应商Avere公司正面临迅猛发展的相关市场，而对于这一波在规模上几乎与其数据中心业务相当的浪潮冲击之下，Avere方面亦决定进一步提升与谷歌方面的合作关系。

Avere公司所打造的FXT文件管理系统是一款多层（涵盖由内存到闪存再到磁盘等）产品，拥有精细的IO类型划分，能够对NAS数据访问进行缓存并常被用于加速各类陈旧文件管理系统。该项技术能够高效与公有云实现数据往来，同时亦可加速文件访问，并借此提升云端所运行之计算进程的执行速度。

文件加速方案正是该公司内部数据中心业务的根本性核心，同时亦是其目前业务的主要组成部分。Avere公司CEO兼联合创始人Ron Bianchini在接受采访时解释称，"我们云业务的发展速度堪称疯狂，同比增幅可达100%甚至更高。"

这里解释一句，他所提到的为季度同比增幅水平。他还表示，Avere公司已经连续五个季度实现云业务的三位数增幅。这部分业务目前与数据中心业务的规模已经基本持平，但增长速度明显更快，并很可能成为Avere公司未来的主要收入来源。

为什么？

在Bianchini看来，Avere公司拥有一项CAP优势--CAP*定理表明，分布式计算机系统不可能同时满足一致性、可用性与分区承受性; 其中只能有两点得到同时实现。

Avere公司指出，NAS系统具备POSIX一致性与合规性。公有云与对象存储虽然具备高可用性，但却仅能实现最终一致性--这一点与NAX的高度一致性形成了鲜明的对比。POSIX语义代表着先写入、后读取所实现的一致性。

而Avere公司的做法在于利用NAS系统（即其FXT产品）与公有云配合作为前端，而后将NAX与公有云结合以提供一套具备三大特性的整体系统--一致性、可用性与分区承受性。

举例来说 ，其中的NAS前端将不会在实现最终一致性之前从云端读取新近写入的数据。Bianchini解释称，在Avere公司的这套边缘-核心体系当中，边缘位置由高一致性存储机制充当，而核心位置则为云环境内的高可用对象存储机制。

今年3月，谷歌公司向Avere提供了一笔直接投资，这亦使其成为Avere的正式资方之一。Bianchini指出："相信大家未来会见证我们与谷歌之间愈发紧密的合作关系。"他同时补充称，"Avere将成为终极混合云存储方案。"

未来会如何？

谷歌公司在企业云服务交付方面明显落后于AWS以及Azure，其当然希望能够尽可能多地为自家云环境吸引各类企业数据。

Avere公司则可将数据存储在谷歌云当中，并将其作为理想的备份与归档类应用。但如果专门据此推出一项服务，那么指向云端的第一次数据写入都会产生入站费用，而每次数据读取都将产生出站费用--这显然令人相当不爽。

而如果能够回避这部分成本，那么Avere公司很可能将借此建立起庞大的云业务。因此，假定谷歌以OEM/转售Avere产品的方式引导客户将数据发送至谷歌云，那么Avere与谷歌双方都将能够因此获得巨大收益--而不仅仅是那么一点可怜的数据入站/出站费用。