第九届中国云计算大会英特尔专访：不同需求选择不同云平台

2017年6月14日，第九届中国云计算大会在北京国家会议中心正式拉开帷幕。英特尔（中国）有限公司行业解决方案集团总经理梁雅莉及英特尔公司数据中心事业部销售部门总监Terry Thorn参加此次大会并接受中桥调研咨询高级分析师郭平专访。

2017年6月14日，第九届中国云计算大会在北京国家会议中心正式拉开帷幕。本届大会围绕“生态构建 深化应用”主题展开，云计算大数据领域院士、专家、产业高管、技术大咖齐聚一堂，共话云计算产业发展。

英特尔（中国）有限公司行业解决方案集团总经理梁雅莉及英特尔公司数据中心事业部销售部门总监Terry Thorn参加此次大会并接受中桥调研咨询高级分析师郭平专访。以下为精彩实录。

郭平：第九届中国云计算大会各位观众大家好。我们今天非常有幸请到了来自英特尔公司的两位嘉宾。一位是来自英特尔（中国）有限公司行业解决方案集团总经理梁雅莉女士，另一位是来自英特尔公司数据中心事业部销售部门总监Terry Thorn，欢迎二位。今天是云计算大会，随着云计算的发展，现在出现了私有云、公有云、混合云，用户如何选择这些云解决方案，他们选择这些云的解决方案主要考虑的因素有哪些？

Terry Thorn：首先我想跟您说，针对于我们这些解决方案，其实对于一个机构来说没有完美的解决方案，这些完全取决于他们业务的需求、技术上的需要，以及生态系统的各个方面的因素，然后再决定他们是选择私有云、公有云还是混合云。我们发现了一个关键的因素，就是取决于我们这个客户他们的工作的需求，以及他们业务方面的一些需求，最终帮助他们决定他们是使用公有云、私有云，还是混合云。

郭平：对于这三种形势，雅莉总是关注中国市场，肯定对中国市场的用户非常了解，您觉得这三种云平台哪一种是中国用户主流的云平台。为什么？

梁雅莉：刚才Terry讲得非常好，没有一个云计算的形态是完美的。说到中国的市场的话，因为中国的企业众多，而且各个行业的整个信息化的发展趋势和程度不一。刚才Terry也提到，整个我们确定自己云计算策略的时候，基本上有几个重要的因素，第一个是自己的业务需求；第二个是自己技术的储备；第三个是整个行业生态系统的成熟度。还有一个非常重要的因素，是说整个对成本的考虑。最后一个方面这是跟中国的市场非常有关的，尤其中国企业这么多，而且每一个企业，比方说大型的国有企业，它非常注重在私有云这一块，安全可控是他们主要的关注点。我们有很多的创新企业，因为政府一直在提倡"互联网+"或者"+互联网"，又有2025制造业的整个大的计划，有很多的中小企业，尤其创新企业它是跨越式的发展，这时候在确定云计算策略的时候，就要根据它整个企业创新的需求，来确定我是不是应该选择公有云。同时有很多中型企业，或者是说一些政府，我现在是不是采用混合云的形态。比如拿英特尔自己做一个例子，我们就是混合云的形态，既能够享受到弹性，整个的成本可控、可扩展的优势，我们又能够将私有云的优势发展到最高。所以在中国的状况下，我觉得混合云在将来还是比较主流的一个形态。

另外一方面，我们自己的公有云市场发展得也非常非常快。所以，并没有一种完美的模式适合于各个企业，而是各个企业一定要根据自己业务的需求，创新的需求来确定云计算的策略。

郭平：非常同意雅莉总刚才说的混合云的这种趋势。我们也曾经做过市场调研，有百分之七八十的企业，都认为混合云是他们愿意选择的一种方式。我想问Terry，对于混合云的趋势，英特尔在混合云发展当中扮演的是什么样的角色，英特尔对于混合云有哪些市场策略？

Terry Thorn：我们公司企业的战略也是在去年的时候，我们的CEO也是再次重申，我们希望把英特尔从一个生产PC的公司转型成为一个能够为上亿智能网络互联的计算设备提供云计算服务的公司。我相信云现在是整个互联的中心，我们把云计算当成我们公司非常重要的一个战略来发展。针对于公有云、私有云、混合云这些不同的应用场景下的工作负载的一个要求，我们英特尔在今年的早些时候推出了一个白皮书。在这个里面，我们也是进一步去看到了不同的工作场景下面对工作负载的要求到底去选择公有云、私有云还是混合云。我们也是看到了一些关联性和特性，他们到底选择哪种云的形势，根据企业从他们业务、技术、生态的角度的需求去考虑，还有包括他们数据的位置，以及数据的安全等等这些因素来考虑。

对于公有云来说，可能有一些电子邮件这种类型的应用，可能更倾向选择公有云。私有云，做科研机构，他们有一些控制的数据，有一些个人信息的数据或者个人隐私的数据，更愿意选择私有云。混合云就是介于这两个云之间的一种类型，我们相信未来混合云会是一个很好的发展趋势。

最后我想说我们英特尔数据中心的产品技术，也是为我们云计算来服务的。无论是选择公有云，还是私有云、混合云，我们都能针对其应用场景下的工作负载要求提供不同的产品技术组合。

郭平：Terry说了在英特尔市场的整个战略。回到中国市场，雅莉总，您觉得中国市场的云计算的特点是什么样子？未来趋势会有什么样的发展？

梁雅莉：刚才Terry讲的整个全球和英特尔在云计算方面的策略，我们这个策略上是非常一致，谈到中国市场，它有它自己的一些特性。第一个是说中国随着经济的发展，中国即将变成了一个数据大国，尤其随着最近创新技术的发展，催生了很多的一些新的应用场景，无论是将来的无人驾驶、还是精准医疗、还是基因测序、还是说将来的人工智能技术的应用，这让整个的中国变成数据来源的大国。实际上怎么样让这些数据挖掘出它潜在的价值，来帮助这些行业进行变革和创新，最重要的一个支持平台就是我们数据中心这样一个大的基础设施。而数据中心所有的一些驱动，其实是由我们云计算技术来驱动的。所以，从我们自己来看，中国云计算技术是有非常快的发展，无论是开源社区OpenStack，还是Container或者Docker，都得到了长足的发展。我们会经常开一些玩笑，五年前OpenStack基金会我们开会的时候，可能是国外的厂商，但是去年和今年的时候，我们发现那个屋子里一进去80%的成员来自于中国，这是一个特别可喜的事。你可想而知这个云计算在中国也会得到不断的创新。

第二点，当然云计算技术在我们传统的、互联网的客户里运用的非常广泛。在五年前看的时候，我们如果跟传统的客户去聊天的时候，他就说什么是云，我觉得好像坐在云里头，今天我们所有的传统客户，无论是金融、政府、医疗，或多或少在采 用云计算技术，只不过在不同阶段。我相信在未来五年里头，所有的传统的行业用户都会采用云计算新的创新来进行他们行业基本的创新。最重要云计算可能是帮他们去形成一个行业变革，帮他们去挖掘数据价值一个最重要的平台和技术。

第三，其实中国本土的云计算厂商非常活跃，而且将来在世界舞台上都是不可忽视的力量。比如说阿里、金山云，我觉得他们一点一点都在取得很多的进步，而且在产品、服务上也都在一点一点的提高。在整个中国云计算这个市场还是非常蓬勃的市场。最后一点还是要归功于政府的推动，信息产业部有一个三年的规划，从2016年我记得是1500亿的市场，希望到2020年是4300亿的云计算市场，在这方面无论是企业本身的努力，产业链的努力，还有另外很重要的就是政府的拉动，我觉得这个大有前景。

郭平：刚才雅莉总说到了五年前云计算市场和现在比较，我们都深有体会。现在面对这种蓬勃发展的市场，我想问Terry，英特尔在混合云这块市场，英特尔有哪些满足企业需求的产品和技术？英特尔新一代的处理器在混合云应用当中具有哪些优势和特点？

Terry Thorn：正如雅莉总刚才所说到的，其实使用公有云也就是过去几年的事情，我们也是非常的幸运，我们有数据中心的产品技术，能够去推动各种公有云、私有云、混合云的如何发展。针对于混合云还有私有云，它是有可扩展性，还有它的灵活性在里面。我们在这方面基于我们和很多大型的公有云的提供商的合作，总结了很多的经验和支持，去推动我们的工作。

还有云架构，它的这个平台，针对于公有云、私有云、混合云，它云的架构是比较复杂的，云的平台里面有很多编排、自动化等等一系列的应用。最终决定这个数据它是储存在哪个位置，我们提供什么样的服务给我们的客户，然后我们的客户他们是期待我们使用这些技术怎么样帮助他们的工作。我们在云计算领域提供的所有的技术，完全可以应用到所有的公有云、私有云，还有混合云里面。在今年夏天的晚些时候我们会推出下一代至强处理器平台，也有一个路线图。全新的英特尔至强处理器可扩展家族将成为英特尔至强处理器 E5 和 E7 产品线的换代产品。不管是对于公有云、私有云、混合云，现在我们等于提供了一个多云的平台，所有的云可以使用到我们的处理器，包括I/O、内存、存储等等方面。最后说到我们这个产品推出新的家族产品，会有不同的级别，比如说铜牌、银牌、金牌、铂金，看到这样的平台，我们在过去的十年当中，这个产品的性能有非常大的提升。与目前市场上广泛使用的上市4年的系统相比，可将虚拟化工作负载的可扩展性提高达 3.9 倍，从而使最终用户能够在每个系统上运行越来越多不同类型的工作负载。

郭平：看来英特尔在产品和技术方面，包括解决方案方面已经做好了充分的准备，对于用户在混合云的需求。回到中国市场，我想问一下雅莉总，英特尔如何深化与中国本土合作伙伴的工作，来推动中国云计算市场的发展？满足重点行业用户的需求？

梁雅莉：这是非常好的问题，在我回答这个问题之前，我想稍微做一些补充。实际上英特尔在晚些夏天的时候发布新的至强处理器可拓展家族。其实除了处理器创新的技术之外，实际上整个云计算平台需要几个方面，比方说存储技术，今年也发布了这个傲腾技术，这是25年来第一次在存储技术上核心性的突破。因为它采用了3D XPoint这个全新的存储介质，让所有的延迟降低了40倍，整个产品的生命周期延长了2.8倍，这是25年来第一次。

从另外一个方面我们有非常强大的处理器家族，我们有很突破性的存储技术，如何把这两个技术非常有效地、高效地去利用，其实网络技术不可忽视，我们的硅光技术就把这两个技术非常好的融合起来了。新一代的云计算形态，最主要四点，第一个计算、存储、网络和平台管理，在整个布局上面，不管从五年前还是到今天，都是有一些突破性的进展。

回到您刚才的问题，无论是在中国云计算市场的发展，还是说其他行业的发展，英特尔自始自终是本着一个合作共赢的策略一直在贯彻执行。在5月份的时候，刚刚跟中国联通合作成立了一个英特尔-联通云计算的创新实验室，我们想把最先进的云计算技术能够通过这个平台得到验证，推动新的一些应用场景得到扩展，从而扩展到整个行业。我们跟UCloud在3月份的时候有一个很大的合作，无论在计算、存储，还是在网络上进行更深入的合作，能够让他们的服务变得更灵敏、更有弹性、更高效、性价比更高，能够为他们的客户提供更好的服务。这个初衷从来没有改变，我相信在下一个五年内、十年内，我们还是能够利用英特尔这种领先的云计算的技术，支持我们本土的客户和整个的生态链一起往前去推动整个云计算市场。

郭平：刚才Terry介绍的英特尔的先进产品技术和全面的解决方案，还有雅莉总说的与中国合作伙伴密切的合作，我相信英特尔一定会对中国云计算市场的发展起到非常好的推动作用。谢谢两位接受我们的采访。

梁雅莉：谢谢郭老师。

郭平：今天的采访就到这儿，谢谢大家！