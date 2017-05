 Veeam On 2017：平台、云、生态下的Availability

Veeam On 2017客户与合作伙伴大会在美国的路易斯安娜州的新奥尔良举行。大会的主题是“体验可用性”。

至顶网美国新奥尔良报道5月18日,Veeam On 2017客户与合作伙伴大会在美国的路易斯安娜州的新奥尔良举行。大会的主题是“体验可用性”。提到新奥尔良,印象深刻的是2005年8月受到五级飓风卡特里娜袭击,成为当年全球事件。作为提供 Availability for the Always-On Enterprise(企业级业务永续的可用性)解决方案的创新公司Veeam在此举办主,可谓是有其象征意义。来自全球的数百名媒体以及3000多用户与合作伙伴参加了此次大会。

战略篇

在大会上,Veeam的目标是到2018年公司营收达到10亿美元。而2016年全年营收在6.07亿美元。实现这个增长目标,Veeam信心十足。

一方面,2017年《Veeam可用性报告》报告显示,越来越多的用户认识到,业务不间断访问的重要性。停机和数据丢失不仅是经济的损失,同时也影响到企业创新和品牌形象。以及员工和客户的信心。但是82%的企业承认受到了“可用性差距”(用户不间断访问服务的要求与业务和IT实际交付能力之间的差距)的影响。这对于在可用性领域处于领先地位的Veeam来说是一个战略机遇。

另一方面,Veeam给出了具体的战略计划。来推进这个目标实现。为实现10亿美元这个目标。Veeam传递信息有几点,第一是通过招募、发展以及内部保留优秀的人才打造一个世界级的团队。通过发力包括打造亚洲、美洲、欧洲的全球战略,以及在虚拟化、物理、云的平台战略,细分领域战略以及合作伙伴战略4大引擎来扩大市场份额。加速新的产品解决方案来扩展到物理和云。打造最好的合作伙伴战略、联盟和最佳品牌来利用好合作伙伴生态系统。

在5月15日Veeam宣布Peter McKay和Andrei Baronov担任联席首席执行官作为联席CEO,来推动快速扩展企业和云业务,以及加速在美洲和亚太市场的增长。

Veeam联合创始人Ratmir Timashev

大会上,Veeam联合创始人Ratmir Timashev在接受至顶网记者的采访,回答了笔者关于为什么在当前实施联合CEO战略的问题。Ratmir Timashev认为联合CEO策略目的是优化公司的发展潜力。实现为用户提供了一个坚实的平台,帮助veeam加速企业和云部门的增长,以及在全球范围内积极拓展业务。Peter McKay和Andrei Baronov将分别专注于主要的职能能力 。Peter McKay将领导Veeam上市的财务和人力资源职能,并与Andrei Baronov一起担任联席CEO,以推动公司的未来发展。作为联席CEO,Andrei Baronov将继续担任CTO的职责,并监督Veeam的研发,市场策略和产品管理职能,重点是继续拓展Veeam的total addressable market(TAM)。

“Peter McKay在几个成功的创业公司的首席执行官以及VMware等大型技术领先企业的领导职位方面拥有强大的业绩,并在去年夏天加入的10个月内将Veeam提升到新的水平。” “Peter McKay在加强我们的GTM销售和营销策略和团队方面发挥了关键作用,并将公司引入企业和云部门。通过加强和运营业务的市场,并与长期共同创始人Andrei Baronov来驱动Veeam的技术和解决方案的发展,为未来增长提供了一个坚实的平台“。

Veeam On 2017上给出的数字也显示了其信心。截止到到2017年第一季度Veeam服务全球242,000家客户,今天 74%的“财富500强”和56%的“全球2000强”企业成为Veeam客户。 2017年第一季度增加了近12,000家付费客户,每月平均新增约4,000家客户相。最新的季度业绩显示,在企业级和云收入快速增长的推动下,Veeam的总订单收入年度同比增长33%,而企业新授权订单今年增长了17%。亚太地区增速显著,总订单收入实现了36%的增长。Veeam云和服务提供商(VCSP)带来的云收入同比增长59%,帮助企业实现运营转型,以满足当今数字世界用户对24.7.365全天候可用性的迫切需求。1,390万个虚拟机(VM)受到Veeam可用性解决方案的保护。这些虚拟机中的100多万台由Veeam云服务提供商(VCSP)提供保护。目前,全球共有47,000家Veeam ProPartner合作伙伴和15,000家VCSP。

生态篇

Veeam公司联合CEO Peter McKay在大会上表示:“Veeam致力于使其ProPartners和Veeam 云和服务提供商合作伙伴(VCSP)的生态系统能够帮助客户在多云环境中移动和管理数据。“

Veeam公司联合CEO Peter McKay

VeeamON 2017上,推出大量新产品和计划,从而带动更多的合作伙伴服务收入和参与度。Peter McKay再次确认合作伙伴的重要性。Veeam将继续做100%的渠道公司。 通过与合作伙伴共同推进新的解决方案,来加强其在备份即服务(BaaS)和DRaaS市场的领先地位,并将其100%的渠道战略从经销商扩展到服务提供商。

在大会上,Peter McKay表示与HPE、思科、NetApp、Dell EMC、Nimble和Exagrid组合的战略联盟合作伙伴生态系统使用户能够利用创新而且功能强大的1 + 1 = 3功能。我们看到Veeam加入了HPE Complete 项目。该项目将Veeam解决方案添加到HPE价格表中,以便客户可以直接从HPE及其经销商那里购买完整的HPE和Veeam解决方案,为经过验证的解决方案提供一站式服务。Veeam还为Cisco HyperFlex推出了唯一的整合数据保护解决方案,为超融合基础设施产品提供了业界首个原生快照功能。Veeam 实现Microsoft Azure应用的直接恢复。

Veeam Backup & Replicatin和Veeam Endpoint Backup作为Microsoft Azure Marketplace中免费的预置应用为用户提供云恢复功能,用户可利用这一功能进行物理到虚拟或虚拟到虚拟的自动转换处理,将本地工作负载恢复或迁移到云端。Veeam 集成 NetApp Snapshot、SnapMirror 和 SnapVault 可直接从存储快照创建备份,并快速恢复单个项目。Veeam,企业连续性软件提供商,从混合云计算中迁移出来。它是为虚拟化、实体层和云计算工作而设计。Veeam在VMware、Hyper-V等虚拟化备份的市场中占主要地位。

2017年宣布提供新的通用存储API框架,来让新的合作伙伴包括IBM、联想和INFINIDAT添加到Veeam不断增长的战略联盟合作伙伴生态系统中。

Veeam“始终在线云”可用性平台的全新服务让服务供应商及经销商帮助客户迁移至多云或混合云环境并管理数据,同时扩展管理及保护公有云和实体工作负载的商机。全新服务和项目,专为服务交付模式而设计和定价,当中包括及支持:全新Veeam Availability Console及Veeam代理,可迁移、管理及保护公有云(如AWS、 Microsoft Azure等)工作负载、物理服务器及终端。

在VeeamON 2017宣布推出的RC版 — 满足服务供应商或分支企业部署、管理及监控使用Veeam提供的可用性服务时的一切所需,不管该工作负载存在任何地方。

Veeam合作伙伴可通过交付及管理客户的虚拟、实体及云端的Veeam可用性服务而增加价值,并提供备份即服务及灾难复原即服务,增加传统经销业务之外的收入渠道。

McKay说:“凭借横跨平台和生态系统的这些新创新,Veeam又一次开拓了市场。企业一直在努力满足用户需求,而采用Veeam Availability Suite v10,我们为他们提供了多种新功能,从而帮助我们超过242,000位客户的产品线能够为他们的用户提供丰富、无缝的数字生活体验。”

INFINIDAT 首席产品官Jacob Broido表示:“INFINIDAT很高兴成为可以使用Veeam最新发布的通用存储API框架的首批合作伙伴,实现我们面向PB级企业数据存储解决方案的Infinibox和Veeam Availability Suite的直接集成。该组合产品为企业提供了前所未有的应用程序性能、可用性和效率,助力企业数据中心和混合云环境中的关键应用工作负载。”

Insight 的高级产品管理副总裁Bob Kane表示:“作为Veeam 的年度最佳企业经销商,我们可以更切身地感受到我们的共同客户如何在数字化转型的过程中不受干扰专注发展。与Veeam一样,我们非常重视与主要供应商的合作关系,以向客户提供智能科技解决方案,让他们实现业务转型。与Veeam的合作使我们的客户接触到能帮助其改善表现和提升运营效率的现代化数据中心和虚拟环境解决方案。”

产品篇

Veeam On 2017大会上,Veeam向全球客户与合作伙伴介绍了Veeam最新的公司战略以及一系列创新解决方案,帮助企业确保在多云和混合云环境中实现“始终在线云”可用性,助力企业加速数字化转型。

Veeam联合CEO Peter McKay说:“现在的用户要求很高。无论是在家里、工作中还是在学校里,用户都想要无缝数字体验,稍有差距都是不可接受的。企业不得不重新思考其IT战略和服务模式,而可用性是最重要的。随着企业迁移到云端,Veeam确保在多云和混合云环境中实现服务、应用和数据的可用性。过去十年中,Veeam一直是该领域的主要创新者,拥有许多行业第一,为私有、托管、公有和SaaS云提供了高度差异化的解决方案,而在VeeamON,我们的创新又迈上了新台阶。”

在VeeamON 2017上,推出了新的Veeam Availability Suite v10和新的扩展Veeam“始终在线云”可用性平台。Veeam帮助全球各地的企业通过Veeam的“始终在线云”可用性套件实现无缝数字生活体验。

Veeam Availability Suite基本上是一类全新的解决方案,提供:

不间断业务连续性,让用户对随时随地随意的数字生活体验充满信心。即时恢复——跨云且随时随地。多云或者混合云环境下的备份、复制和连续数据保护(CDP),无论何种方式:私有、公有、托管还是SaaS;

数字化转型敏捷性,支持简单、安全、可靠的跨云数据管理和迁移。以您的方式选择您的云。Veeam提供软件定义的、硬件和云端无关平台,因此,无论用户需求如何变化,您总是能适应;

分析和可见性,可以在整个基础架构上对数据管理、运营绩效和合规性进行深度分析。企业现在可以自信地进行监控和分析,并采取措施。Veeam及其合作伙伴生态支持系统提供强大的数据分析和发现功能,简化了数据管理,实现了工作流程的自动化,等等。

Veeam Availability Suite v10通过扩展“始终在线云”可用性平台来进行管理和保护,从而进一步提高了业务连续性和灵活性,实现物理服务器和网络连接存储(NAS)管理;新Veeam CDP(持续数据保护),通过连续复制到私有云或者托管云,一级应用程序和任务关键工作负载的恢复SLA达到秒级,能够使服务提供商帮助客户在灾难情况下保护顶层应用程序中的有价值的数据。

全新Veeam CDP(持续数据保护)及 vCloud Director Integration,大大提升灾难复原即服务(DRaaS)功能 ;通过全新的Veeam CDP及vCloud Director Integration保护企业的关键任务应用程序。为了让企业在灾难事件中的损失和恢复时间减到最低,Veeam特别为服务供应商的灾难复原即服务做了改进,包括:Veeam CDP(持续数据保护)让服务供应商帮助顾客在灾难时保护及复原关键应用程序, Veeam Cloud Connect可利用VAIO提供持续复制至私有云或托管云的解决方案,为Veeam云及服务供应商开设高收入服务;面向Veeam Cloud Connect Replication的vCloud Director integration,让合作伙伴可减少日常的管理及维护开支,并通过vCloud organizations for DRaaS简化多租户设置。

使用Veeam CDP与Veeam 云连接为VCSP提供利用云存储为主要目标的服务,。

原生对象存储支持,通过策略驱动的自动数据管理功能,避免使用昂贵的基本备份存储,降低了长期保留和合规成本。这包括采用Amazon S3、Amazon Glacier、Microsoft Azure Blob和任何S3/Swift兼容存储,实现广泛的云对象存储支持。凭借v10,Veeam支持多云和混合云环境(私有、公有、托管或者SaaS)中的任何基础架构上的任何工作负载(虚拟、物理或者云端),为企业级客户提供完整的端到端可用性和跨云数据管理平台。

Veeam Availability Suite的其他主要增强功能包括:Veeam Availability for AWS ,Veeam Agent for Microsoft Windows,扩展的Veeam“始终在线云”可用性平台。

全新 Veeam Availability for AWS

AWS是最受各种规模客户欢迎的选择之一。然而,客户有责任保护和恢复在AWS中运行的应用程序和数据。随着更多关键任务应用程序部署在AWS中,对企业级数据保护和可用性解决方案的需求也越来越迫切。

Veeam Availability for AWS (通过Veeam - N2WS战略合作伙伴提供)是业界首个可以保护和恢复AWS应用程序和数据的云原生、无代理备份和可用性解决方案,帮助企业可靠地迁移到或管理多云或者混合云环境。这一解决方案降低了您无法访问应用程序的风险,并确保保护您的AWS数据不会遭到意外删除,也不会受到恶意活动的入侵,不会出现中断。

Veeam Availability for AWS包括:

使用原生AWS快照功能进行云原生、无代理备份和恢复,从而降低了复杂度,并极大的提高了恢复SLA;独立于底层AWS基础架构,通过分离数据和存储备份,降低了AWS工作负载停机和数据丢失的风险;充分利用强大可靠的恢复技术,实现业界领先的RTO,包括即时恢复、颗粒文件和应用程序恢复。

Veeam Availability for AWS定位于实现革命性的AWS数据保护,成为AWS可用性的首选——如同Veeam改变了VMware的数据保护方式一样。

全新Veeam Agent for Microsoft Windows

此前已经发布的Veeam Agent for Microsoft Windows,将从VeeamON 2017开始批量供货。该解决方案把Veeam“始终在线云”可用性平台扩展到公有云和物理服务器。它基于成功的Veeam Endpoint Backup ——该产品自2015年4月以来已经被下载了一百多万次。这一新解决方案的特性和功能可确保基于Windows的物理服务器、工作站和端点设备的可用性,以及在公有云中运行的Windows工作负载(包括Microsoft Azure、AWS等)的可用性。

Veeam还宣布针对 Microsoft Office 365多租户更新Veeam 备份软件,可为服务提供商扩展其Veeam服务平台,创造新的经常性收入流,并扩展其服务提供商业务。通过多存储库,多租户架构,一次安装实现更大型Office 365部署的保护,同时还使服务提供商能够提供Office 365备份服务;通过RESTful API和PowerShell SDK实现自动化功能,以最大限度地减少管理开销,提高恢复时间并降低成本。

此外,客户可以利用Veeam的开放和可扩展平台,通过包括VMware vRealize、DataGravity和Starwind软件在内的集成和合作伙伴新解决方案来解决当今的业务难题:

由存储、系统管理程序和应用程序生成的日志数据规模庞大,而且是非结构化的,需要很长时间的分析才能获得可操作的深度分析,即费时又费钱。Veeam为VMware vRealize Log Insight提供的内容包是Veeam Availability Suite环境中强大的分析和监控工具,旨在提高用户的可见性,提供可操作的深度分析,增强对Veeam基础架构的管理,降低IT管理成本,减小宕机的风险;

Data Gravity的全联合搜索和分析功能使企业能够满足企业数据管理和合规要求,同时为IT、虚拟化和安全专业人员提供全面的数据可视性、安全性和增强可用性。与Veeam一起,企业可确保最敏感的业务信息受到保护,是安全的,同时保持最佳服务可用性;

面向AWS和Veeam的StarWind Cloud VTL通过Amazon S3和Glacier对象存储功能支持经济高效的替换磁带存储,并且还可以扩展,帮助企业满足法规的数据保留要求,而且不改变已有的以磁带为中心的数据归档流程。

在大会上还推出磁带即服务(TaaS),磁带即服务(TaaS)用于Veeam Cloud Connect备份使服务提供商能够提供额外的“磁带输出”服务,以帮助租户满足档案和长期保留的合规性要求,具有空中备份。并在完全存储丢失的情况下提供额外的灾难恢复保护层。包括与昆腾IBM等产品进行集成,实现"3-2-1数据保护"的最佳功能--在两个不同类型的媒体上存储至少三个数据副本,并且异地备份一个副本--从而防止数据丢失、本地灾难和阻止勒索软件。

后记:上周五的事件被称为“历史上最大的一次黑客攻击”,影响了150个国家、超过10万次的勒索软件攻击。大家关注的焦点一直是漏洞的根源,以及是谁发起了这些攻击。Veeam认为企业应该花一些时间去考虑他们现在需要做些什么,当这些攻击再次发生时,确保其应用和系统的损失最小。当面对所有与恶意软件和勒索软件相关的攻击时,坚实的防御计划应包括人员、流程和技术等各方面。虽然用户教育和强大的补丁流程是计划的重要组成部分,但这还不够。很显然,简单的备份还不足以确保真正的企业可用性。每隔一天的磁带备份会有可能导致大量数据丢失,需要几个小时甚至几天的时间才能恢复。Veeam的建议是企业应从传统的备份方式转向可用性,数据即使丢失也不会超过15分钟,并可在15分钟内使应用程序重新启动并运行。另外,他们应遵循3-2-1规则:三份数据拷贝,需要保存在两类介质上,而且有一份存放在异地。如果他们实现真正的可用性并实施3-2-1计划,即使攻破了企业的网络防御,他们也能够应对攻击,消除攻击的影响,同时把停机时间降到最短。