消息人士称美光公司为Excelero提供大量资金援助

SolidScale软件供应方与美光公司间的合作关系更加密切。

根据我们得到的消息，美光公司已经向Excelero发起一轮注资——后者为美光公司SolidScale全闪存NVMe阵列的软件供应商。

美光公司于今年5月初发布了其SolidScale阵列，其采用NVMe SSD以及NVMe over Fabrics级连接以降低延迟水平——其与直连NVMe SSD相比仅增加1%额外访问延迟。另外，这套方案采用Excelero公司的NVMe式服务器SAN软件。SolidScale能够作为一套共享式外部阵列块存储目标起效，其包含多个集群式服务器节点，亦可以选择超融合型配置方式作为虚拟SAN使用。

知悉美光及Excelero内情的消息人士证实称，美光公司确实已经向Excelero投入了一笔资金，且具体数字应该在数百万美元水平。不过这一结论尚未得到两家公司的正式确认。

来自以色列的Excelero公司创立于2014年，并曾经于2015年的惟一一轮融资当中筹得2000万美元。假定美光公司的注资额度为500万美元，则意味着Excelero方面的总呈交额已经达到2500万美元。这意味着美光公司能够更为密切地掌握Excelero方面的软件开发工作，同时进一步调整自身SSD控制器软件以优化SSD性能，最终更好地与软件方案相匹配。

举例来说，美光方面可能会允许Excelero软件负责控制SSD垃圾处理任务。另外，Excelero软件亦可借此更好地运用QLC（即四层单元）闪存驱动器提供的存储资源，而且据我们所知美光公司目前确实正在开发QLC相关产品。