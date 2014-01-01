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至顶网存储频道HGST公司进一步提升Ultrastar闪存驱动器家族速度表现

HGST公司进一步提升Ultrastar闪存驱动器家族速度表现

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HGST公司已经正式发布了其Ultrastar SS300，这是一款企业级服务器SSD产品，且速度可达原有方案的1.6倍。

作者：孙博 来源：至顶网存储频道 【编译】 2017年5月18日

关键字：Ultrastar HGST

HGST公司已经正式发布了其Ultrastar SS300，这是一款企业级服务器SSD产品，且速度可达原有方案的1.6倍。

其前代产品为基于MLC的SS200产品，其中使用SanDisk 15纳米NAND并提供480 GB到7.68 TB高容量版本与400 GB到6.4 TB高使用寿命版本两大类。

而作为继任者，SS300则成为一款令人难以置信的出色SSD，其同时提供3D MLC（二层单元）与TLC（三层单元）版本，且各自拥有对应的容量与使用寿命水平。

西部数据公司表示，SS300为与英特尔方面所合作开发，同时亦是其旗下截至目前速度最快的SAS SSD产品。尽管相较于SS200在存储容量方面没有提升，但连续传输带宽却有所增加。凭借着一系列变化，该款驱动器将能够通过OEM满足更多功能与性能需求：

  • ·2.5英寸外观尺寸
  • ·主动：主动双端口或单/双端口12 Gbps SAS接口
  • ·MLC版本提供400 GB到3.2 TB存储容量区间
  • ·TLC版本提供480 GB到7.68 TB存储容量区间
  • ·MLC版本最高可提供40万/20万随机读取/写入IOPS
  • ·MLC版本最高可提供2.1/2.05 GB连续读取/写入传输带宽（运行功率为14瓦）
  • ·MLC各型号延迟为85微秒
  • ·0.35%年化故障率（即故障平均间隔时长为250万小时）
  • ·9瓦、11瓦与14瓦三种功率选项——功率越高，IOPS水平亦随之提升
  • ·提供五年质保服务、不限读取次数、最高59 PB总写入容量（等同于五年周期内每天16 TB写入量）
  • ·四种使用寿命选项，具体包括每天0.5次、1次、3次与10次全盘写入
  • HGST公司进一步提升Ultrastar闪存驱动器家族速度表现

SS300亦提供多种安全选项，具体包括即时安全擦除（简称ISE）、TCG Enterprise自加密驱动器（简称SED）兼容性以及TCG Enterprise FIPS 140-2认证SED兼容性。

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