 Nutanix与IBM组队 构建超融合云硬件

超融合巨星Nutanix已经与IBM达成一项多年合作协议，把新的工作负载带入由IBM及其合作伙伴销售的超融合部署中。

超融合巨星Nutanix已经与IBM达成一项多年合作协议，把新的工作负载带入由IBM及其合作伙伴销售的超融合部署中。

据IBM表示，集成产品将结合Nutanix的Enterprise Cloud Platform软件与IBM Power Systems，瞄准大型企业的关键工作负载。

Nutanix首席执行官Dheeraj Pandey在声明中称：“通过这次合作，IBM Power系统的客户将可以通过使用他们内部部署的基础设施获得类似公有云的体验。企业客户采用这种规划的设计，能够以任何规模运行任何关键任务负载，利用IBM的服务器技术，将世界级虚拟化和自动化能力嵌入一个横向扩展的架构中。”

这款Nutanix IBM合作的超融合解决方案将仅通过IBM的销售团队和渠道合作伙伴进行销售。

据IBM Power Systems副总裁Stefanie Chiras表示，双方通过合作将实现全堆栈的结合，利用内嵌的AHV虚拟化（AVH是Nutanix企业级就绪的虚拟机管理程序）以实现数据中心内便捷的体验。

“我们与Nutanix的合作旨在给我们共同的企业客户提供可扩展的、弹性的、高性能的超融合基础设施解决方案，让他们受益于Power架构的数据和计算能力，以及Nutanix Enterprise Cloud Platform的一键式简单性。”

双方表示，这次合作将提供首个易于部署、Web级的架构，支持IBM Power Systems计算，以支持包括大数据、人工智能和机器学习在内的一系列企业工作负载。双方还着眼于像云原生工作负载这样的工作负载，包括全堆栈、开源中间件、企业数据库和容器等。

IBM表示，具体时间表、型号和支持的服务器配置将在供货的时候公布。

本月早些时候，Nutanix表示其软件将由渠道合作伙伴部署在HPE ProLiant服务器上。