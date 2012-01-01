破晓在云端-万达混合云之路

作为一个IT领域的观察者，希望通过一些优秀企业的IT信息建设的思路和方法，来看看今天的IT应用到底是一个什么状况。以及这些优秀的企业能否让更多的考虑如何选择新的IT技术的企业做一个参考。

作为一个IT领域的观察者，希望通过一些优秀企业的IT信息建设的思路和方法，来看看今天的IT应用到底是一个什么状况。以及这些优秀的企业能否让更多的考虑如何选择新的IT技术的企业做一个参考。本次至顶网记者和万达集团信息管理中心常务副总经理兼CTO冯中茜进行了深度探讨。

如果用一个词来形容冯中茜，至顶网记者能想到的是有思想、有方法、有行动、有结果的信息化建设的“IT女杰”。

2012年，冯中茜加入万达。在这之前，她任GE亚太区IT总监，现在回头看，2012年算是中国IT发展的分水岭。这一年，中国云计算正式进入黄金期。同一时间在中欧商学院学习的冯中茜通过观察业界发展以及同期学生之间的交流。认为中国IT新的机遇和发展来临。经过半年时间考虑，离开了服务十多年的GE加入万达。为什么选择万达？第一，她认为万达的平台够大且具有持续发展的特性。第二，万达跟GE有点像，都是多业态发展的大型综合体企业，万达的平台在中国无疑更广阔一些。最重要的是中国企业对于IT信息化的觉醒。“我觉得在GE践行学到的十多年的IT和管理经验，可以助力万达的信息化发展。

除了原生的互联网企业，传统企业信息化建设一般会是滞后于业务发展的。相对于互联网企业，整个房地产企业的信息化水平普遍不高。加入伊始，万达信息化建设也是处于起步阶段，经过5年发展，万达集团的信息化建设已经从最初的办公自动化逐步成长为以自主研发为主的全面信息化管控创新型模式。

从搭建MPLS灵活网络架构、夯实数据中心及灾备基础设施，到集成统一通讯和视频会议，提升员工沟通效率，再到混合云平台建设，以及最新的实现物联网、大数据和混合云技术集大成的万达自主研发并具有独立知识产权的 “万达广场慧云智能化管理系统”。冯中茜可以说是全程见证了云计算时代下万达信息化转型升级之路。

信息化建设—从上至下达成共识很重要

冯中茜谈到，自己工作的进展顺利，很大的原因是高层重视和完全放权。集团从董事长、总裁到分管业务的各级领导都特别重视信息化，当有一个项目需要推进和管理的时候，高层领导都会直接问“这个上没上信息化？公司领导层越来越意识到信息化给企业管理带来的好处，大家更是上下同欲。没有管理层重视，肯定信息化也不会做到比别的房地产或者商业管理、综合体、文化旅游先进得多。

其次是万达的文化，万达的执行力特别强。一年就要完成2个万达城、50个万达广场、18个高星级酒店的建设，年新增投资超过1000亿元，加上续建，年建设工程面积相当于全欧洲总和，万达为何总能提前1年多公布开业计划，并且100%说到做到满铺开业？这一切归功于信息化保障下的万达超强执行力。依靠信息技术手段“管事、管人、管时间””, 实现了万达项目的工业流程化、标准化和规模化生产。

积极主动，推进混合云平台建设

采访过程中，给至顶网记者最大的感受是冯中茜的执行力与开放的结合。感受到了一个积极主动的求变，以及对于新技术的敏锐洞察。

2012年，刚来到万达的时候，万达广场开了几十家，文化集团也刚刚起步，各种大型收购相继展开，而且业态是越来越丰富，如果没有一个强大的信息化系统支撑，是根本没法跟上董事长的国际化步伐和视野。同时随着业务的增加，各个部门都在向IT提各种各样的需求，业务部门希望能够尽快地上线部署。对于信息管理人员来说，随着系统越来越多，导致整个数据中心资源的占用也非常的紧张，也占用了公司大量的成本。业务部门的压力和IT部门的压力让冯中茜目光落到最新的混合云解决方案上。

冯中茜一直在积极主动拥抱最新的技术。在积极与业界保持沟通同时，她也很冷静、睿智的看待包括云计算、大数据这些新的技术。

20多年的IT经验让冯中茜知道，IT系统建设没有最好的，只要最合适的。冯中茜告诉记者，对于不确定的技术，最好的方式就是采用双模IT方式用实践去检验，一部分学习探索新技术知识的人。另一部分专注在传统深耕传统IT架构的，目标是可靠可用低成本的保证企业系统的正常运营。在应用开发上更多采用敏捷开发而不是瀑布式开发，在团队上需要更多种技能的团队，不如数据科学家，主数据架构师等，在供应商选择上也要有大胆的尝试和创新而不是传统供应商在新团队分成几个不同的技术派别，有EMC FEHC的商业解决方案，有开源OpenStack阵营，第三个就是Docker容器应用。在2015年做选择的时候，还是比较困难，因为当时都谈混合云、，但是真正上云的没有几家。所以这三个技术派别去做，最后哪个最稳定、最可靠、最快速交付，我们最后就选哪个。这是做了长期的调研，包括深度了解12306、京东、国美的信息化建设，调研AWS、微软等国际公有云厂商，以及国内的六家私有云厂商。经过多方考量，混合云方案更稳定安全，也更适合万达信息中心的部署和管理要求。企业用户考虑的更多是安全性，可靠性，而不是简单的成本节约。经过半年多的测试，冯中茜选择了成熟的EMC FEHC混合云商业解决方案。

在实际测试中，单从性能角度上讲，OpenStack更胜一筹。但是从整体运维成本、平台升级维护复杂度以及供应商依赖程度等多方面考量最终还是选定EMCC解决方案。

冯中茜比较自豪的是从2015年开始进行私有云和混合云的搭建，实现了核心系统跑在混合云上，冯中茜强调是真正的混合云上。“因为我做基础设施20多年，现在看见很多企业所说的云化在实际中只是实现了虚拟化和自动化。不是真正的上云。”

今天混合云的解决方案帮助用户获得数字化服务所需的缩放行性能和规模。以前是提交申请、选型、采购一个月，然后再安装、调试，最起码流程要两到三个月。云化之后，业务要资源跟我提一个服务请求，直接实现小时级别交付。云就是把资源重新整合，底层资源做整个的池化。回过头看，上云这个事是一个非常正确的决策，不管从经济角度、资源利用率角度、技术先进性角度，云都具有优势。

从冯中茜这几年的工作来看，从网络、数据中心、灾备等基础设施建设，到即时通讯、视频会议的建设，大大提升了业务水平和员工沟通效率。再到今天混合云的建设，无一不是主动出击，拥抱新技术。冯中茜认为这跟万达企业文化有关系，企业文化大家都说贯彻的是执行力，执行力后面就是快速落地，如果我们不是在前面提前部署，根本不可能。

上云真不简单，虽然混合云就在那里

今天各个企业都在谈云化还是非云化，到底是采用公有云、私有云还是混合云，都是一个特别热门的话题，大家考量的纬度是不同的，因为企业自身业务的不同，考量的纬度会基于数据的安全性、可靠性、合规性。在云计算之前，每个企业都有自己先天的IT系统，大部分企业所说的云化是在原来的基础上做一下虚拟化或者自动化运维，就叫云了，其实这根本就不是云。因为一个企业各个业务系统的打通和上层数据融合都是非常难的一件事，从基础设施的融合一直到应用系统架构的融合，都是很难的，所以在打通底层的云化和计算资源，包括计算节点、管理节点、网络节点的融合上，都是很难的一件事。因为业态一复杂，它牵扯到不光是从技术上的复杂度，还有资产的归属性，还有做完云化之后怎么做成本摊销等等。

混合云在落地过程中存在很大的挑战和风险，首先面临的第一个挑战是各个应用的数据打通。企业做大之后，以万达为例，万达旗下除了商业还有文化、网络、金融业务集团，每个集团下面还有很多部门。万达要做的是把它做成从后台是一个池化。包括物理、计算，做成一个池化资源，实现业务部门共享。在应用层上面再按业态划分出来虚拟的。这才是实现资源最大的利用率、真正实现资源池化。

第二，数据迁移的风险和难度还是很大的挑战，因为万达从2015年开始到现在有两年的时间，大概有1/3的系统即70多个应用现在在云的生产系统上，。一半是新部署的，一半是迁移过去的，其实迁移的路程是很艰难的，不是每个企业都会下决心做的。“因为我是做后台的，做迁移的时候有可能带来的风险就是业务风险，你没事自己给自己找事，说白了就是这么回事。如果你不迁移，它其实可能活得挺好的，只不过性能慢，但是不会死。但是有可能迁移完了，会有各种这样那样的问题。”所以企业上云，其实是一个管理高度的事，还不光是技术层面的事。

所以上云，第一，从决策上要有领导者的决心和支持，很多企业没法上云，就是组织架构、企业文化不支持。第二，要有运营流程上的改变，包括成本摊销方式，运营团队工作方式都要调整，支持上云。

EMC全球组建顶级团队助力混合云建设

是什么原因让EMC愿意让美国、澳洲等不同地方组建的一个最顶级的TIGER技术团队，来帮助万达打造本身企业搭建的一个混合云的平台呢？

首先，万达对IT变革带来的发展优势有深刻的体会，并将混合云建设作为企业IT转型的基石，建设混合云平台就是为了提高生产力，并彻底改变大家对IT的传统认识，完成从运维中心到价值中心的转变。这些都与EMC公司的云战略思想不谋而合，与万达的合作不只是一次商务合作，更是价值观的相互认同。

其次，万达的混合云建设具有标杆性。万达既是传统企业，又是处于变革期的思维最开放的新经济体。除了传统的数据遗产，还有互联化的新运营模式，以及各种跨行业的业务部门。最重要的是，万达在快速发展过程中更加看重IT系统的可靠性、弹性、敏捷性和服务能力。EMC企业混合云针对的就是万达遇到的这些问题，并能够加速企业向云数据中心转变的过程。通过采用EMC企业级解决方案和VMware成熟的虚拟化技术，实现了软件定义计算、软件定义网络和软件定义存储，以及应用等级服务体系。混合云平台的建设使得万达成为企业混合云解决方案最重要的客户之一。

最后，万达在中国的影响力和一直秉承的双赢理念促成了EMC与万达的长期合作。冯中茜在与亚太和全球CTO多次探讨技术趋势和技术落地细节时，一直强调In China for China战略，要放资源到中国，在中国就要有很多定制化的东西，才能把云和市场在中国做好、做夯实。双方相互促进，共同发展。这种务实的合作态度，也是万达企业混合云平台国际化实施团队的成立基础。

混合云之后，万达慧云BIM等重量应用闪亮登场

混合云是基础，最终还是要为万达的智能制造智慧运营服务的。BIM信息化集成管理平台和慧云商业建筑物联网平台是实现不动产行业的一场革命，BIM平台由9个部门23家研发单位历时17个月开发完成的，实现设计总包，施工总包，监理单位和万达四方的线上可视化协同平台。万达投资上亿元耗时三年打造的慧云系统，集成了广场正常运营所需的16个子系统，实现一个平台上集中进行监视、控制和管理这16个子系统。目前万达有187个广场，每个广场运行三千个设备，实现消防管理、视频监控、门禁等安防管理、暖通空调监控、给水排水、照明、配电等设备管理、以及客流、停车等运维管理以及节能管理等统一管理。。所以你要是没有云化，可能就做不到快速支持整个业务发展。这两个主要核心业务系统都构筑在云上。

通过混合云解决方案，冯中茜分享了一些交付率的数字，云的部署时间，在硬件都准备好的情况下，原来的部署时间是从7天缩短成30分钟，业务迁移比如物理机到虚机可能要30分钟，虚机直接迁移上云就是2分钟以内。可用性更高，整个机柜掉电都不影响业务，资源使用率从40%提升到90%。

采访后，笔者也在思考，冯中茜这样一个“IT女杰”，雷厉风行、睿智这些特征应该是外企多年的文化、思考习惯加上万达执行力文化，经过自己吸收再展现的一个结果。她让万达集团信息化建设在业内走向了前列。