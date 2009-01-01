谷歌云业务负责人将在Nutanix会议上发表主题演讲

Nutanix公司已经邀请谷歌云业务负责人Diane Greene在其.NEXT 2017大会上进行主题演讲，这意味着双方很可能正在就混合云事务建立起新的合作关系。

Nutanix公司已经邀请谷歌云业务负责人Diane Greene在其.NEXT 2017大会上进行主题演讲，这意味着双方很可能正在就混合云事务建立起新的合作关系。

Nutanix公司告诉我们：“.NEXT大会展示了企业云以及数据中心技术领域中的创新成果正如何转变企业的运营方式。”其指出，各位与会者将在这里了解新的虚拟化、灾难恢复、DevOps以及非结构化数据功能等云解决方案。

此次大会上已经确定的演讲嘉宾包括：

Diane Greene，谷歌云业务高级副总裁

Kirk Skaugen，联想公司数据中心集团总裁兼执行副总裁

Deepak Malhotra，哈佛商学院工商管理学院教授

Adriana Gascoigne， Girls in Tech公司创始人兼CEO

John Bates，Thingalytics作者

Nicolaus Radford，前任美国宇航局首席研究员、现任Houston Mechatronics公司CTO

谷歌云业务高级副总裁Diane Greene

本届.NEXT大会的一项重要议在于“利用AWS构建一键式混合云”——即让公有云成为混合云整体架构中的一大重要组成部分。

戴尔-EMC融合型平台与解决方案事业部总裁Chad Sakac与该部下旗下超融合型设备业务副总裁Alan Atkinson也将在本届大会上作出发言。

戴尔-EMC与Nutanix公司以OEM合作方式打造的超融合型设备明显与前者自家的VxRail方案存在激烈竞争。戴尔最初先与Nutanix方面达成了OEM协议，而后收购了EMC并由此获得后者掌控的VxRail产品——目前戴尔-EMC正对两套系统进行同步销售。

而在联想方面，Nutanix也已经与其建立起合作伙伴关系。

这里我们冒昧地提一句，作为硅谷的一位重量级大牛，Diane Greene在本届.NEXT大会上的出席绝对有所意味——甚至可能代表着谷歌与Nutanix双方已经达成合作意向。

.NEXT大会将于今年6月28日到30日在华盛顿特区的盖洛德国家度假会议中心举行。