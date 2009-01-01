用户存储痛点很多？不怕，IBM全闪存给出药方！

今天企业选择存储系统是一个什么状况？随着技术的发展，首先存储技术越来越成熟，为企业提供一个稳定、灵活、可扩展的存储系统成为一个共识。

今天企业选择存储系统是一个什么状况？随着技术的发展，首先存储技术越来越成熟，为企业提供一个稳定、灵活、可扩展的存储系统成为一个共识。其次，存储手段越来越多，随着云计算的发展，用户选择存储的方式越来越多，从传统的存储系统到超融合，从云存储到闪存。再次，市场的培养让用户更加理性。越来越多的用户根据自身的存储业务的需求来选择存储系统。

当然我们看到所有行业的存储系统最关心的还是核心数据的安全和可用性。其次是业务增长需要对更高性能的需求。以及数据增长对可扩展性的需求。。而这一切如果是能够有更先进的存储系统来提供这些功能，用户会更倾向于选择新的存储系统。在可以预见的当下，存储系统的升级将围绕硬件和软件两个层面。第一是硬盘到闪存的升级，二是传统存储系统到软件定义系统升级。

传统存储性能瓶颈成为常态，采用RAID磁盘阵列虽然能提升IOPS总量，但是其可利用的磁盘和IOPS量之间的成本。同时随着网络、计算性能的提升，存储性能跟不上计算需求，也导致制造业存储系统在制造业生产系统、报表系统的优化分析、精度和规模等方面受到限制。

而随着闪存的产能的成熟和大规模的产出，闪存的优势已经凸显出来。而2016年各大存储厂商纷纷推出全闪存阵列，大容量的闪存的性价比已经到了企业客户所接受的程度，闪存在减少机房占地和能耗方面同样有着极大的优势，综合性价比已经优于传统磁盘。

在品牌度方面，IBM全闪存阵列可以说是领头羊，IDC最新公布，IBM全闪存阵列连续三年（2014-2016）获得大中华区市场第一！至顶网认为，IBM闪存的高速增长，首先是IBM FlashSystem 全系列产品线提供了从中端到高端一系列结合了软件定义存储技术以及云优化的产品组合，满足了企业新的存储需求。其次是IBM深耕行业，在金融、医疗、制造、证券、零售和保险这六大关键行业中，提供了定制化的行业存储解决方案。最后，IBM闪存本身的技术优势，包括FlashCore技术、数据缩减技术等为企业提供了高品质的产品和服务。

IBM全闪存系统也是IBM基于认知商业打造全新的IT架构的数据存储基础。IBM全闪存阵列不仅能够对传统的应用程序，比如虚拟桌面基础设施，块存储和在线交易处理。又能够以极具成本效益的方式处理并控制大数据，尤其是非结构化数据。

今天数据迈向了PB级仅仅是开始，未来不仅更多的数据是非结构化的，同时数据的数量和复杂度会越来越高。所以未来闪存不仅要高性能、高安全，还一定要解决海量数据存储的需求，同时要实现成本优势。

我们来看看IBM最新的闪存技术。一方面采用FlashCore 存储技术的FlashSystem 900存储系统能够为企业提供高性能高安全的存储设备。另一方面IBM新推出的DeepFlash 150是针对那些要求标准全闪存存储解决方案不具备的容量的应用。

IBM FlashCore 存储技术不仅可提升闪存的耐久性，还可以降低写入延迟。FlashCore 技术更进一步，使用详细的 NAND 块特性数据来确定每个数据块的健康情况，并将之与接下来的写入活动相匹配。IBM FlashSystem 900 能够以减少过多的写入活动并尽可能延长每个 NAND 数据块的寿命。 结合优化的超容量算法及耗损均衡算法，IBM存储不仅可提升 MicroLatency 模块的闪存耐久性，还可为 FlashSystem 900 存储系统提供非常高的写入 I/O 吞吐量。 采用IBM FlashCore 技术的高级硬件及专有算法就是要提供当今市场上速度最快、性能最可靠的闪存存储系统。此外，IBM 闪存系统还采用了业内最领先的 NAND 技术，以期为客户提供最具成本效益的闪存存储系统。

而FlashSystem存储系统是一款全模块化的存储解决方案，所有的关键非被动组件均包含在现场可更换单元 (FRU) 或模块之内。在 FlashSystem中，包括闪存存储模块等采用完全冗余式设计，可在需要时进行热插拔，FlashSystem MicroLatency 模块可通过单元前端访问。一旦出现故障，可轻松更换这些模块，而不会影响存储操作。

还有IBM闪存包含两套界面、RAID 控制器、基架和管理控制器。比如FlashSystem 900 采用冗余式控制器 FRU或容器，控制器容器可从 系统后部访问且可热插拔，确保不中断的持续可用存储操作。

而IBM DeepFlash 150采用了与IBM现有基于FlashCore的全闪存阵列不同的架构。传统的闪存解决方案很难实现对非结构化数据的压缩和精简数据来节省空间。因此不能应用于海量数据的存储。但是能够实现DeepFlash 150大数据和其他非结构化数据低成本的存储。

IBM DeepFlash 150是3U机架，每个都可以配置128TB到512TB的容量。结合IBM Spectrum Scale软件(用于文件、对象和集成的数据分析)，IBM DeepFlash 150可以扩展到数EB的容量。IBM DeepFlash 150能够处理大量数据集。DeepFlash 150也能成为金融服务，医疗保健，电子商务，电信，娱乐和媒体以及云服务的理想选择。

除了拥有高容量和闪存性能以外，DeepFlash 150还极具成本效益，每GB容量不超过1美元。最后如果IBM结合DeepFlash 150使用其IBM Spectrum Scale，就可以为客户提供覆盖式存储服务和大数据工作负载优化的关键功能。IBM闪存与Spectrum Scale结合为一套完整的解决方案，这将帮助客户和渠道合作伙伴支持像内存分析、媒体和娱乐、实时分析、高性能计算、生命科学和基因组学这样的工作负载。

可以看到，在今天用户对于存储的需求方面，IBM能够提供的全闪存解决方案覆盖了用户对于闪存需求的方方面面。IBM闪存能够为企业提供一个更为先进的数据管理基础架构，能够在企业认识并实践认知计算的时候，能够一步到位的实现数据的全面管理和服务。