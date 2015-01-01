一波三折，昆腾发财报：横向扩展存储收入季度性下滑

昆腾（Quantum）几乎无法实现2017财年最后一个季度的收入预期了，因为StorNext收入出现了季度性下滑。StorNext的下滑归因于去年同期大宗交易较少。昆腾在2017财年第四季度显示出同比增长，但又陷入了亏损之中。

昆腾（Quantum）几乎无法实现2017财年最后一个季度的收入预期了，因为StorNext收入出现了季度性下滑。

StorNext的下滑归因于去年同期大宗交易较少。

昆腾在2017财年第四季度显示出同比增长，但又陷入了亏损之中。

昆腾在第四季度的收入为1.208亿美元，略高于去年同期的1.2亿美元，但是要低于上个季度的1.335亿美元。净亏损为190万美元，相比之下，上个季度是盈利500万美元，不过这要好于一年之前的亏损5290万美元。

全年收入为5.053亿美元，比去年同期增加了6.1%，昆腾的年增长较为罕见，所以是表现抢眼的一年。

昆腾年收入历史

昆腾公司首席执行官、总裁Jon Gacek表示，第四季度收入比此前预期的低位少了80万美元：“我们的第四季度业务稳中有升，全年的业绩和执行力表现抢眼。在持续行业颠覆的这一年中，我们实现了同比增长并提高的盈利能力。”

该季度，昆腾的横向扩展存储收入为3100万美元，低于去年同期的3310万美元，终结了横向扩展存储收入22个季度同比增长的脚步。我们画出了下面这个表格，以及其他业务收入情况：

我们可以看到磁带收入也在下滑，横向扩展存储连续两个季度下滑，而这被认为是昆腾的增长引擎。

Gacek表示，昆腾的财务状况良好：“我们有一个大量融资的方案解决了我们在2017年11月可转换债务的问题，为未来五年发展提供了一个稳定的、更灵活的资金结构。”他提到有两位新的（独立）董事成员加入——Adalio Sanchez和Marc Rothman——预计昆腾重新组建的董事会还将增加第三名董事。

这里的背景是，VIEX作为一个活跃的投资方，迫使昆腾董事会发生震动，由于VIEX认为昆腾表现欠佳。

董事成员包括：

- Paul Auvil III, chairman

- Gregg Powers

- Clifford Press

- Raghavendra Rau (VIEX nominee)

- David Roberson

- Marc Rothman

- Adalio Sanchez

此前的董事成员Robert Anderson、Louis DiNardo、Dale Fuller、David Krall和首席执行官Jon Gacek都已经离开董事会。

该公司已经进行了8:1反向股票分割，以避免纽约证券交易所因其股价过低而退市。VIEX的另一个观点就是昆腾没能为股东提供价值。

Gacek提到了这个背景信息：“一旦新的董事会到位，我们将进行全面的战略审查，仔细研究市场及市场趋势、产品和解决方案能力、我们的销售模式、研发路线图、费用、投资领域以及资本结构，然后就如何把昆腾带入更高层面、推动提高股东价值做出决策。”

“当这个过程完成后，我们将提出2018财年的指南，更新我们来年的战略方向。与此同时，我们目前的预期是我们将在新财年第一季度增加总体收入，横向扩展分层存储收入推动整体增长。”

也许后面大笔交易就会进来了。