IBM发布超大容量15TB磁带驱动器TS1155

IBM近日推出了TS1150的升级版——TS1155，提供了15TB的原始容量，增加近一半。这些都是IBM专有格式的磁带。相比之下，开放标准的LTO-7提供6TB的原始容量（2.5:1的压缩比例下是15TB），即将推出的LTO-8将达到8TB，低于IBM的容量水平。

IBM近日推出了TS1150的升级版——TS1155，提供了15TB的原始容量，增加近一半。

这些都是IBM专有格式的磁带。相比之下，开放标准的LTO-7提供6TB的原始容量（2.5:1的压缩比例下是15TB），即将推出的LTO-8将达到8TB，低于IBM的容量水平。

IBM透露TS1150的压缩比例为3:1，相同的压缩比例运用到TS1155的话，压缩容量就是45TB，远远高于TS1150的30TB。

TS1155采用新的TMR读传感器头技术，在JD类型介质（JD/JZ/JL）的15TB要比上一代TS1150 10TB高出50%，而且还支持JC 4TB（只读）和JC 7TB（读写）。

写入TS1155格式的介质是无法被TS1150读取的，但是向后兼容10TB的TS1150。

TS1155有两个型号：3592 55E（以太网）和3592 55F（光纤通道），两个型号在TS4500磁带库中都是可用的，且具有：

- 10Gbps以太网主机附加继接口，适合于55E上基于云的环境和超大规模环境

- 原生数据速率为360 Mbps

- 双端口8Gbps光纤通道，在55F上支持独立的机架式应用

- 有效再利用现有的JD/JZ/JL介质类型，能够读写TS1155格式的介质，而且格式相同介质最高到15TB

- 加密功能支持IBM Security Key Lifecycle Manager

- 当针对数据文件进行基准测试时，Streaming Lossless Data Compression (SLDC)算法使得压缩比例高于TS1140

- 规划未来还将针对访问数据增加支持Spectrum Archive (LTFS格式)

此外还将通过提供磁带使用情况和ELK的性能监控中在Spectrum Archive上提供支持，以及通过Simple Network Management Protocol（SNMP）发出警报。

一些功能利用了像“递归累积回传冲洗*”和“相同的无包装冲洗**”这样奇怪的字眼，让人感到很茫然。

TS1155与TS1150有相同的加载/读取、定位速度和访问时间，不兼容IBM TS7700或者Enterprise Tape Control Unit环境。

特定的IBM Power Systems、System i、System p、System x和其他运行AIX、Linux、Oracle Solaris和Windows的服务器支持TS1155 55F。

不过，TS1155 55D最初仅通过一个Window设备驱动程序提供，需要得到IBM i-RPQ 8B3685的支持。

客户可以将TS1150 Model EH8转换为TS1155 Model 55F驱动器。

供货

IBM这次对新推出的驱动器计划供货是仔细且详细的。

从5月9日：功能号AGKQ for 3584 models L55以及D55

6月2日：Model 55F，型号切换，其他所有功能提供给除了阿根廷和台湾的其他所有国家

6月23日，Model 55F，型号切换，其他所有功能提供给除了阿根廷和台湾的其他所有国家

7月28日：Model 55E

* IBM在文档中称：“S1140磁带驱动器和TS1150磁带驱动器使用了一种所谓递归累积回传冲洗（或者非易失性缓存）的算法。这种算法增加了来自主机服务器的有效数据率性能，从而强制执行写操作时的同步操作。”

** IBM在文档中称：“通过递归累积回传冲洗功能提高性能，增加新的相同的无包装冲洗扩大了针对大文件的虚拟回传效果。”