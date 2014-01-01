 为高速传输而生！群晖Presto效能实测

日常工作中，难免需要向指定的服务点传输文件。而群晖NAS作为得力的数据存储助手，越来越被个人、家庭、工作室、企业所采用。NAS是集中化存储生活、工作数据的解决方案，不仅可以在局域网网络内进行数据交换，远程也能访问NAS的数据。

日常工作中，难免需要向指定的服务点传输文件。而群晖NAS作为得力的数据存储助手，越来越被个人、家庭、工作室、企业所采用。NAS是集中化存储生活、工作数据的解决方案，不仅可以在局域网网络内进行数据交换，远程也能访问NAS的数据。提到文件传输不得不提http(s)协议，它被应用在整个互联网，将全世界连接起来。但随着时代的变化，http(s)协议在文件传输上的缺点也越来越明显。群晖Presto诞生正是解决http(s)在文件传输中的低效能、不稳定等问题。

安全、稳定的Presto套件更懂你

Presto的初衷在于解决远程、跨地域客户端电脑与NAS在文件传输中的问题，属于网络传输加速器，专注于克服冗长的来回时间及高封包遗失率。特点如下：

1、稳定的远程访问，随着地理位置的增加，文件传输速度会越来越慢、甚至不稳定，而Presto依靠在客户端和NAS端建立的高速通道，可解决传输慢不稳定的问题。

2、安全性，在文件、数据传输中会设计到用户密码账户安全的问题，在Presto中账号密码安全地储存在 TLS/TCP 频道中。AES-128 加密可确保大量数据传输的安全性，数据也能压缩至搭载SITA的UDP频道。

3、自动识别网络环境，如在低延迟的网络环境，TCP会代替群晖网络传输加速器，优先选择快速通道。

用Presto享用高速、稳定数据传输服务

看完上述内容，是不是被Presto的神奇所折服？Presto在日常使用过程中是否能达到上述提到的效果？下面通过模拟日常使用习惯来对Presto进行简单测评。先介绍测试环境：

1、客户端：

操作系统：Windows 10

CPU：i7-6500U

内存：8GB

网卡：Killer 1535 a/b/n/ac游戏网卡

环境：50Mbps（理论数据：上传512kb/s，下载6.25MB/s）

2、NAS端：

产品型号：DS716+

CPU：INTEL Celeron N3160

内存：2GB

DSM版本：DSM 6.1

网络环境：20Mbps

本次效能测试使用BitMeter OS流量统计软件，因为软件延迟因素所以图表中的传输结尾会呈现满载状态。（BitMeter OS是一款开源的浏览统计软件，官网：http://codebox.org.uk/pages/bitmeteros）

在进行测试前，需要先在客户端和NAS安装群晖Presto套件，并且设置好DDNS，以及在路由器防火墙开放Presto 3360/3361 两个端口。NAS端Presto可显示当前的状态，如传输速度、文件列队以及日志。

NAS端截图

目前Presto支持Mac和Windows，这里以PC端为准。

情景模式一：单个大文件（大于1GB）；

环境：Presto

表现：

可以看到通过Presto传输单个大文件时，平均速度稳定在530KB/s，已经接近当下网络环境的最高速度。并且传输稳定，无大波动。下面看看通过http传输的情况。

情景模式二：单个大文件（大于1GB）；

环境：Http

表现：

这里通过直接将同一个文件使用浏览器传输，速度一下降到最低且不稳定。透过DSM的网速监测软件可以看到速度仅有30KB/s。

情景模式三：多个碎片文件（大于1MB）；

环境：Presto

表现：

在第三个情景中，选取了23张RAW格式的无损照片进行传输测试。这也是日常工作中经常会进行的操作。通过上述图片可以发现，即便是多个文件传输，速度也没有受影响，稳定在500KB/s。

情景模式四：多个碎片文件（大于1MB）；

环境：Http

表现：

在通过传统的http传输时，文件传输速度不稳定，平均速度在80kB/s以下。

日志监控系统——全方位记录所有操作

日志系统对于管理员来说非常重要，它能反应系统服务的运行状态。Presto作为文件数据传输服务自然也提供日志功能。提供直观，清晰的传输活动日志报告。管理员可以通过Presto File Server产生的全方位日志来监控带宽使用量、传输质量的实时流量状态。此外，通过报告也可以可追踪用户的上传/下载活动、网络流量及文件传输数量，来判断是否有可疑入侵行为或是不正常的文件存取。

结论：

通过以上测试，可以发现Presto不管在进行单个单文件还是碎片文件传输时，表现都非常稳定，速度接近客户端最大上传速度。而在使用http传输时，整体表现不够稳定，速度也非常慢，仅适合体积小的文件。如你有跨地域传输（跨国、洲际）的需求、超大文件或稳定高速的远程传输需求（如高清影像素材），Presto是上述需求的理想解决方案。

群晖Presto目前还处于beta（测试）阶段。如大家感兴趣也可以到群晖官网参加测试计划。https://www.synology.cn/zh-cn/beta/2017_Presto