存储器厂商Nantero为戴尔添助力：IT巨头投入巨资研发RAM碳纳米管技术

新一代存储器开发商Nantero公司已经从戴尔技术资本手中获得数百万美元资助。Nantero公司的非易失性RAM芯片采用碳纳米管构建而成，根据其说明该方案为拥有DRAM级别速度表现、NAND的非易失性、较闪存更强大的使用寿命以及光刻制程可低于5纳米的通用型存储器。

新一代存储器开发商Nantero公司已经从戴尔技术资本（简称DTC）手中获得数百万美元资助。

Nantero公司的非易失性RAM芯片采用碳纳米管构建而成，根据其说明该方案为拥有DRAM级别速度表现、NAND的非易失性、较闪存更强大的使用寿命以及光刻制程可低于5纳米的通用型存储器。

经过17年的漫长研发周期，这项技术至少就目前来看似乎比Optane（又称3D XPoint）拥有更出色的实际表现。下面我们一同回顾Nantero公司的建立与融资历史：

2000年 – 公司建立

2001年 – A轮融资600万美元

2003年 – B轮融资1050万美元

2005年 – C轮融资1500万美元

2012年 – D轮融资1000万美元

2015年 – E轮融资3150万美元

2016年 – F轮融资2100万美元

合计融资总额为9400万美元。不过根据我们了解到的情况，其投入研发的资金总额已经超过1.1亿美元，这意味着尚有1600万美元不清楚来源。

DTC公司为戴尔与EMC共同建立的投资公司，因此我们很好奇DTC方面在何时提供了多少资助。我们就这一问题向Nantero方面进行了求证，包括具体资助时间、由EMC抑或戴尔进行出资以及具体出资数额。Nantero公司发言人Kelly Karr拒绝作出进一步评论，仅表示“我们可以证明至少有数百万美元，但具体数字不方便透露。”

因此我们可以假设戴尔方面至少已经向其中投入了几百万美元。Karr同时补充称：“目前公司的总体融资额已经超过1.25亿美元。我们将很快进行G轮融资，这意味着总融资数字将超过1.3亿美元。”

好吧，现在可以看到已知的融资数字与这一公布结果间存在3100万美元缺口。而作为一轮补充性融资，G轮的筹款目标至少为500万美元。

那么该公司的发展态势如何？Karr介绍称，“开发工作进展顺利，我们目前的客户包括富士通、富士通代工厂以及我们的多GB DDR4兼容型28纳米独立芯片等等。”

毫无疑问，Optane需要拥有竞争对手，毕竟作为使用方，我们绝不愿看到英特尔一家将笔记本/台式机与服务器CPU、芯片组、系统芯片、卸载处理器、平台架构以及非易失性存储器等业务领域全部掌握。