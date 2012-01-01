IBM将推出NVMe存储解决方案

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IBM公司表示其正在跨越自家存储产品组合利用NVMe开发多套系统，并有意借此推动整个行业在系统性能层面实现跨越式发展。
其采用NVMe的产品将于2018年上半年正式投放市场，这意味着距离目前还有一年时间。相比之下，Apeiron、Excelero、E8、美光以及其它众多厂商则已经拥有NVMe SSD支持系统，并正逐步转向NVMe over Fabrics级共享存储访问领域。
蓝色巨人指出，其NVMe发展战略的基础在于优化整套存储系统堆栈，从需要数据供应的应用到闪存数据存储皆包含在内。其同时宣称，目前部分产品已经开始使用NVMe类特性：
IBM公司亦是NVMe工作组中的一员，且其目前正致力于打造采用新型驱动器、网络协议与IO架构的企业存储系统。
此番公告可以确定IBM将引入NVMe驱动器支持能力，但却尚未提到任何与NVMe over Fabrics相关的信息——这一点无疑令人担忧。不过蓝色巨人表示其在NVMe工作组中处理了部分网络协议相关工作，这里指的也许正是NVMe over Fabrics。
综合评分：8.91 分
云能力：9 分
营业额：1045亿美元[2012]
云服务：IBM Systems Director VMControl
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