科技行者

转型私董会 科技行者专题报道 网红大战科技行者

知识库

知识库 安全导航

至顶网存储频道存储系统IBM将推出NVMe存储解决方案

IBM将推出NVMe存储解决方案

  • 扫一扫
    分享文章到微信

  • 扫一扫
    关注官方公众号
    至顶头条

IBM公司表示其正在跨越自家存储产品组合利用NVMe开发多套系统，并有意借此推动整个行业在系统性能层面实现跨越式发展。其采用NVMe的产品将于2018年上半年正式投放市场，这意味着距离目前还有一年时间。

作者：黄雅琦 来源：ZDNet存储频道（编译） 【编译】 2017年5月9日

关键字：NVMe IBM

IBM公司表示其正在跨越自家存储产品组合利用NVMe开发多套系统，并有意借此推动整个行业在系统性能层面实现跨越式发展。

其采用NVMe的产品将于2018年上半年正式投放市场，这意味着距离目前还有一年时间。相比之下，Apeiron、Excelero、E8、美光以及其它众多厂商则已经拥有NVMe SSD支持系统，并正逐步转向NVMe over Fabrics级共享存储访问领域。

蓝色巨人指出，其NVMe发展战略的基础在于优化整套存储系统堆栈，从需要数据供应的应用到闪存数据存储皆包含在内。其同时宣称，目前部分产品已经开始使用NVMe类特性：

  • FlashSystem A9000拥有一项用户空间IO落伍，其允许应用程序“直接”与闪存存储进行通信——而非通过多个操作系统层进行导航——从而提升性能水平。
  • Spectrum Scale通过其本地只读缓存（简称LROC）功能提供NVMe能力，其可确保数据始终拥有极低访问延迟。

IBM公司亦是NVMe工作组中的一员，且其目前正致力于打造采用新型驱动器、网络协议与IO架构的企业存储系统。

此番公告可以确定IBM将引入NVMe驱动器支持能力，但却尚未提到任何与NVMe over Fabrics相关的信息——这一点无疑令人担忧。不过蓝色巨人表示其在NVMe工作组中处理了部分网络协议相关工作，这里指的也许正是NVMe over Fabrics。

    • 科技行者：每条内容都是头条的新闻客户端 扫码立即下载

综合评分：8.91 分
云能力：9 分
营业额：1045亿美元[2012]
云服务：IBM Systems Director VMControl

查看更多 >>

邮件订阅

如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。

重磅专题

业界热点:

北京第二十六维信息技术有限公司（至顶网）版权所有. 京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号