为应对Dell EMC World大会，Pure公司同步启动XtremIO与VMAX容量互换服务

作为这场全闪存阵列对抗的启幕之战，Pure Storage公司正式推出了XtremIO与VMAX交换计划——当然，是为了打击Dell EMC World 大会在拉斯维加斯的嚣张气焰。

作为这场全闪存阵列对抗的启幕之战，Pure Storage公司正式推出了XtremIO与VMAX交换计划——当然，是为了打击Dell EMC World 大会在拉斯维加斯的嚣张气焰。

这场营销之争始于FUD活动（即散布怀疑与不确定性舆论）——Pure公司产品副总裁Max Kixmoeller在一篇博文中指出，戴尔EMC正考虑全面放弃全闪存阵列产品的新设计与规划工作，而更倾向于立足于有Unity（VNX）与VMAX阵列进行全闪存改造。

当然，Pure公司宣称其自身并不存在这样的问题，并且将凭借着FlasArray//X推动NVMe普及，最终必能迎来光辉灿烂的前景云云。

该公司同时宣布从现在到今年10月31日，其将组织“NVMe NOW”促销活动。如果XtremIO与VMAX客户决定购买FlashArray//X，则可利用现有XtremIO与VMAX参与TB级交换计划。具体来讲，客户能够将当前已经安装的XtremIO或者VMAX中的一部分存储容量交换并整合至新阵列当中。Pure Storage公司确认称，新的FlashArray//X将可支持最主25%容量互换。

Pure公司表示未来将通过官方博客陆续公布更多与XtremIO及VMAX交换计划相关的细节消息，不过截至目前相关内容尚仅限于此。