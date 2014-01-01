大数据公司Hortonworks收入增长35% 业务趋于稳定

大数据公司Hortonworks表示，该公司第一季度收入5600万美元，同比增长35%，利润率更高，经营亏损收窄。

大数据公司Hortonworks表示，该公司第一季度收入5600万美元，同比增长35%，利润率更高，经营亏损收窄。

这一销售业绩超出了此前华尔街预期的5200万美元到5300万美元的区间，也超过了预期的27%收入增幅。Hortonworks股价在盘后交易中上涨了10%。

该季度Hortonworks的季度净亏损为每股50美分，略高于此前预期，预计全年收入在2.35亿美元到2.4亿美元之间，第二季度收入预计为5700万美元，相比去年同期高出38%。订阅收入增长52%，占总收入的75%，表明该公司的业务变得越来越稳定。

Hortonworks公司首席执行官Rob Bearden表示："越来越多的大型企业正在继续采用我们的平台和服务。"该季度结束之后，Hortonworks完成了12笔规模超过100万美元的交易，几乎是去年的2倍。

现在Hortonworks的客户中有1/4是财富500强企业，公司首席财务官Scott Davidson表示表示："新客户带来的销售份额是自公司上市以来最高的。"

Bearden并没有太多地提及Hadoop、作为其业务基础的数据存储和分析软件，而是更多地关注公司的多元化，特别是在微软Azure和AWS平台上的云服务，以及在IBM Elastic Storage Server和IBM Power系统上提供的服务。

"这家公司一开始就只专注于大数据，现在我们已经大大扩展了我们的产品。Hortonworks在三大趋势云、物联网和大数据的交汇中有着独特定位。云打开了一个全新的机遇，一个我们认为可以获利的机会。" Bearden表示。

Hortonworks预计将在今年第四季度打破现金流盈亏，Davidson表示，部分原因是运营利润和开支控制有所改善。Hortonworks使用了2017年第一季度的900万美元运营现金，相比之下去年这一金额为3570万美元。"我们将以相同的方式运营，但是以更好的途径和更大的范围。"

Hortonworks还将从销售周期缩短中受益，因为客户开始接受Hadoop和开源许可模式。Bearden说："开源现在已经被企业了解和接受。企业采购者也知道了开源在帮助他们从专有模式中解放出来所具备的实力。他们了解了使用实例，可以快速评估其价值。"

分析师们也越来越欢迎Hortonworks的业务模式，也就是基于打包和围绕社区开发软件的模式。Zacks Investment Research上个月将该公司的评级从"卖出"转为"持有"，Drexel Hamilton LLC则重新评定为"买入"，价格目标为21美元，高于之前的18美元。

Hortonworks公司首席战略官Shaun Connolly曾在上个月提到了该公司将恢复盈利的计划。"2016年第四季度结束之后，我们实现了所谓的盈亏平衡，这是我们的一个踏脚石。如果看订阅业务的利润，我们实现了84%的利润，这是非常好的业务状况，是软件的利润。"