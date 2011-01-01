英特尔财报出炉，闪存收益令人忧心

英特尔公司在企业级与消费级SSD业务领域一直是一家强大的竞争参与者，但其亏损额却始终不容乐观。要摆脱困境，英特尔需要进一步提升SSD销量并确保XPoint获得成功。

英特尔公司在企业级与消费级SSD业务领域一直是一家强大的竞争参与者，但其亏损额却始终不容乐观。要摆脱困境，英特尔需要进一步提升SSD销量并确保XPoint获得成功。

在最新季度的财报当中，以下内容值得加以关注：

• 非易失性内存解决方案部门营收为8.66亿美元，较上年同期的5.57亿美元增长55%。

• 这一营收亦较上个季度的8.16亿美元提升6%。

• NVM解决方案部门继续保持运营亏损

• 2017年第一季度--1.29亿美元

• 2016年第四季度--9100万美元

• 2016年第一季度--9500万美元

结果相当糟糕。

尼古拉斯公司分析师Aaron Rakers表示："该公司指出，本季度的市场需求超过供应能力（在意料之中）。"

然而英特尔方面仍然遭遇到严重亏损："亏损主要源自英特尔公司持续投资3D NAND以及3D XPoint开发工作。"不过需要指出的是，"该公司预计将在2017年下半年实现核心业务的盈亏平衡，并在2018年年底之前实事非易失性存储业务的整体盈利。"

Rakers还将英特尔公司NVM业务部门的季度营收表现整理为图表。自2011年以来其表现一直不佳，但2016年开始则逐步转入营收增长：

我们认为今年英特尔公司NVMe业务部门的营收增长势头仍将继续保持下去。

不过需要强调的是，其运营成本亦在不断提升："英特尔公司重申其2017年的资本支出在115亿到125亿美元之间，受到3D NAND与3D XPoint投资的影响而较上年高出25亿美元。该公司亦同时重申，考虑到其需要继续建立存储器代工厂，因此2018年的资本支出可能会继续增加。"

因此如果要推动NVM业务扭亏为盈，则英特尔必须增加产品销售额并实现更高利润率。

P4000级SSD产品

目前产品开发状态一切良好，新的P4000级数据中心SSD也进展顺利。上一代P3000级产品概述如下：

• 技术--20纳米MLC（二层单元）

• DC P3100 M.2 128 GB - 1 TB - 11万4千/1万读取/写入IOPS - 1.8/0.175 GB每秒读取/写入传输带宽

• 2.5英寸外形设计;

• DC P3500 - 400 GB - 2 TB容量 - 45万/3万5千读取/写入IOPS - 2.5/1.7 GB每秒读取/写入传输带宽

• DC P3600 - 1 TB - 2 TB容量 - 47万/7万读取/写入IOPS - 2.6/1.7 GB每秒读取/写入传输带宽

• DC P3700 - 400 GB - 2 TB容量 - 46万/17万5千读取/写入IOPS - 2.1/1.5 GB每秒读取/写入传输带宽

在这里，我们看到2 TB容量、46万读取IOPS与2.5 GB每秒读取传输带宽基本可以作为P3000级产品的基准性能。而最新的P4000级产品继续沿用P3000的NVMe接口，同时引入新型技术以显著提升性能水平：

• 技术--3D NAND TLC（即三层单元）

• DC P4500 - 1 TB - 4 TB容量 - 71万/6万8千读取/写入IOPS - 3.29/1.89 GB每秒读取/写入传输带宽

• DC P4600 - 1.6 TB - 4 TB 容量 - 70万2500/25万7千读取/写入IOPS - 3.28/2.1 GB每秒读取/写入传输带宽

• Optane 3D XPoint

• DC P4800X - 55万读取IOPS

DC P4600分别提供U.2与附加卡（简称AIC）两种设计形式，其容量亦有所区别：

• U.2 - 1.6 TB、2 TB与3.2 TB

• AIC - 2 TB与4 TB

英特尔P4500 SSD

P4800X与P4500/4600性能水平

英特尔公司并没有直接将P4800X与P3000及其它P4000产品进行比较，仅表示这是一款新型非易失性设备及存储介质。其拥有较NAND P4000更高的使用寿命，且可能提供更出色的低队列深度性能、可配合DRAM充当准内存，而存储容量区间则在375 GB到1.5 TB（后者即将推出）范围。然而这样的定位使得客户很难在P4800X、XPoint介质以及标准SSD之间作出选择。

我们认为，英特尔公司并不希望P4800X大量吞噬其现有NAND SSD产品的销售额，所以才主要以非NAND方式强调其性能特点。而且考虑到具体应用领域，我们认为P4800X的销售量很难进行确切估量，且实际结果恐怕并不尽如人意。

而且可能需要一段时间才能证明P4800X到底是否具备实用性。我们认为考虑到这个理由，2017年年内的P4800X SSD销量可能相对较低。

再说回NAND，一般来讲我们可以认定P400 SSD拥有最高4 TB存储容量，70万以上读取IOPS与每秒3.3 GB读取传输带宽，这样的表现要明显优于P3000的2 TB存储容量、46万读取IOPS与2.5 GB每秒读取传输带宽。这些当然属于显著的性能提升。英特尔公司还开发出新的控制器并为P4000 NAND SSD控制器编写了专用固件，相信这一切也将有助于提升性能水平。

如果英特尔公司能够推动其NVM业务部门实现扭亏为盈，那么P4000 NAND SSD必将在其中起到至关重要的作用。另外，其抢眼的性能数字也证明P4000确实拥有这样的潜力。然而考虑到SSD供应商之间的激烈竞争以及英特尔承受的极高资本支出需求，扼止亏损也绝非易事。因此在这里我们给出结论，NVM业务部门在明年仍将继续保持亏损状态。