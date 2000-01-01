IPF2017乌镇举行 浪潮聚焦智慧计算

2017年4月26日，2017浪潮云数据中心全国合作伙伴大会（IPF2017，Inspur Partner Forum）在浙江乌镇互联网国际会展中心举行，来自全国各地的行业ISV、SI、分销商等合作伙伴近2000家参加会议。

2017年4月26日，2017浪潮云数据中心全国合作伙伴大会（IPF2017，Inspur Partner Forum）在浙江乌镇互联网国际会展中心举行，来自全国各地的行业ISV、SI、分销商等合作伙伴近2000家参加会议。在本次大会上，浪潮进一步明确了“计算+”战略，聚焦智慧计算，发展开放融合的计算生态，建立智慧计算市场的领导力。现场同期发布一系列面向云计算、深度学习的系列创新产品，成立智慧计算CEO俱乐部。

IPF2017现场

大会现场，中国联通、百度、今日头条、东软等企业分享了CT向IT转型，AI在人脸识别、语音识别、自然语言识别、智慧诊疗等最新应用方案和经验，同时，浪潮与北京易华录、北京和利时、美亚柏科、中地数码、星瑞格软件等公司签订了战略合作协议，将业务深入智慧城市、安全、国土规划等热点行业领域。另外，浪潮还与心医国际、南天信息分别发布了区域医疗健康信息平台一体化交付方案、医联体方案、银行综合前置平台整体方案。

智慧计算引领未来

2015年，浪潮首次发布“计算+”业务战略，2016年浪潮“计算+”进一步明确关键计算、科学计算、智慧计算三大主流形态。浪潮集团执行总裁王恩东指出，移动互联网、智能终端、云计算等新一代信息技术的发展和应用，使得“两化”不断加速——物理世界数字化、数字世界智能化，伴随着这种演变，智慧计算将获得极大的发展，未来社会计算的80%是智慧计算。浪潮将进一步聚焦智慧计算，建设以智慧计算为核心的计算生态，强化计算领域的全球领先性，做智慧计算的全球领导企业。

浪潮集团执行总裁王恩东发表主题演讲

智慧计算高度整合了各类计算技术，以云计算为基础平台、大数据为认知方法、深度学习为优化工具，简称CBD（Cloud computing，Big data，Deep learning）。智慧计算是信息世界向智能世界升级的基本技术支撑。全球社会组织在“两化”加深的过程中，对于关键计算、科学计算和智慧计算的需求都会不断扩大，但是最具有增长潜力、成长空间最大的是智慧计算。智慧计算能够帮助组织从数据中获得业务洞察和业务策略，在某些领域可以超越人类，能够为组织智慧转型提供智力支持，创造巨大的经济和社会收益。根据高盛的产业报告，智慧医疗每年可以减少支出540亿美元，智慧金融服务规模有望达到4302亿美元。

构建计算生态，成立智慧计算CEO俱乐部

智慧计算的发展依赖产业生态。智慧计算的三大支柱是计算、数据和算法，数据积累是智慧计算发展的前提，但是，当前的数据积累已经是智慧计算发展的主要挑战，计算平台难以满足数据处理的需求。算法是智慧计算的关键，解决这个问题，要结合特定应用场景对算法进行优化，同时，更要加快计算平台的技术创新，不断提高智慧计算平台的承载能力。

因而，2017年浪潮进一步明确智慧计算发展方向，围绕“计算+”，构筑计算、数据、算法三大支柱，建立和扩大计算生态。浪潮是智慧计算平台和工具供应商，一方面加快计算平台创新，为智慧计算提供强有力的平台，另一方面开发各类平台工具和算法工具，推动伙伴的算法优化，最终将伙伴的算法与浪潮的创新计算平台结合，推动智慧计算的发展。

智慧计算CEO俱乐部成立

在大会上，浪潮成立了“智慧计算CEO俱乐部”，首批成员包括北京易华录、北明软件、亚信科技、中科软、北京和利时等10家IT企业领袖。智慧计算CEO俱乐部是产业各领域企业高层的交流分享平台，浪潮希望藉此建立业内高层定期交流机制，协同各个领域厂商在智慧计算方面的创新与协作，提高智慧计算生态的活力，推动智慧计算应用进程。

创新计算平台和工具

浪潮在智慧计算平台方面已经具积累强大基础和创新力，目前，浪潮是业界拥有2U2/4/8最丰富GPU服务器阵列的厂商， 2016年浪潮在人工智能计算领域的市场份额超过80%。2016年浪潮与英特尔联合研制全球首款A10 FPGA加速卡，是支持OpenCL的最高密度最高性能的FPGA加速设备。

浪潮集团副总裁彭震发表主题演讲

大会上，浪潮与百度联合发布了面向更大规模数据集和深层神经网络的超大规模AI计算平台——SR-AI整机柜服务器，这款产品符合最新的天蝎2.5标准，是全球首个采用PCIe Fabric互联架构设计的AI方案，通过PCI-E交换机和I/O BOX两个模块的配合，GPU和CPU物理解耦池化，二者灵活配置，可实现支持16个GPU的超大扩展性节点。该方案最大支持64块GPU，峰值处理能力为512TFlop，比一般的AI方案性能提高5-10倍。



浪潮与百度联合发布SR-AI整机柜服务器

浪潮可以为用户和伙伴提供领先的计算平台、系统管理工具、性能优化工具以及从基础算法集成平台软件，例如人脸识别、语音识别等常用算法组件，Caffe-MPI深度学习计算框架，AI-Station深度学习系统管理工具等。另外，浪潮还针对科研机构等一般性用户提供整体解决方案，2016年上市的深度学习一体机D1000，是一款多GPU服务器集群系统，搭载Caffe-MPI。

IPF2017大会现场浪潮发布了云海OS5.0。云海OS5.0是面向新一代数据中心和云计算原生应用的云操作系统，以“FAST”为设计理念，从Functionality（功能性）、Availability（可用性）、Security（安全性）、Toolchain（工具化）等方面对OpenStack进行了全面的增强，是一款成熟、完善、易用的OpenStack产品。

强化生态2.0 推进“平台+应用”深度融合

合作伙伴生态2.0是浪潮在云计算、大数据时代的伙伴体系建设模式，浪潮与合作伙伴之间将从原有的基于商务和销售的供应链模式，转变为基于研发和产品层面合作的价值链模式。目前，浪潮已经形成了行业解决方案、云计算业务、主机系统和分销业务四大生态体系，建立了与伙伴成长共赢的良性生态系统，在过去的一年中，浪潮推出20余款伙伴定制产品，给伙伴增加营收5.5亿元。

浪潮集团渠道管理部总经理王峰发表主题演讲

目前，浪潮合作伙伴超过9000家，覆盖了1000多家ISV以及70%的SI。2016年，云计算渠道业务的增长53倍，渠道存储的销售增长260%，分销业务增长45%。整体看，行业解决方案伙伴的销售占比进一步提高到30%，14家伙伴业绩过亿。

2017年，浪潮继续推进生态2.0。浪潮继续提高支持力度，让伙伴在智慧计算时代下拥有云计算、大数据等产品技术能力，争取到2020年出现一批完成转型，具备服务器、存储、网络的全栈业务能力的合作伙伴。目前，浪潮推出一款专门面向伙伴的入门级存储产品AS2000G2，帮助伙伴拓宽业务，增强伙伴竞争力，逐步向全栈方案提供商升级。



浪潮合作伙伴战略签约仪式

浪潮是平台方案供应商，伙伴对于行业应用有着深刻的理解，浪潮和合作伙伴就是“平台+应用”，融合与共。浪潮正在逐步升级同伙伴的合作模式，由原来商务、产品层面的浅层合作模式，转变到涵盖技术开发、产品定制、联合方案等全流程的深度合作模式。

同期浪潮宣布启动“Incloud Lab建设计划”，重在与伙伴的联合技术创新，Incloud Lab将成为“浪潮+合作伙伴” 联合孵化方案、联合验证的落地平台，也是业界领先的、面向智慧计算的IT 兼容性验证平台和新技术创新平台。3年内，浪潮将投入该计划2亿美元。2017年Incloud Lab计划是与7家合作伙伴，开展涵盖5大行业、28个场景的联合方案开发。2019年底，Incloud Lab的合作伙伴总数将增加到200家。

“K+计划”与云图，更加具化

2017年，“K+计划”“云图计划”等生态圈拓展强化计划仍将继续实施。浪潮2017年“云图计划”具化为“十千百”工程——开发10个行业云方案、发展100家合作伙伴、认证1000名工程师，提升云计算生态圈活力。2016年浪潮发布了可替代大型机的新一代关键应用主机天梭M13，为浪潮关键计算业务的向上突破提供了基础，“K+计划”今年将聚焦于20家TOP ISV，联合打造行业核心业务试点，向交融、金融等行业的TOP级客户应用进行突破。

坚持计算+ 从中国第一到全球领先

坚持“计算+”战略，2016年浪潮服务器继续保持了高速稳健的增长，2017年智慧计算业务战略将让浪潮能够更好的抓住全球信息化到智能化的升级机会，不断拓展自己的发展空间，随着浪潮海外运营体系的成熟，本土行业市场、渠道体系等方面的成功经验也在逐步全球复制，推进“中国第一，全球前三”的整体目标。